Leder

Mørketid i Iran

VALGVINNER: Tidligere leder for rettsvesenet Ebrahim Raisi blir Irans nye president. Her fra et valgmøte i Eslamshar. Foto: Vahid Salemi / AP

All makt i Iran er nå samlet i hendene til ultrakonservative menn. Den islamske republikkens øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, får i Ebrahim Raisi en nær alliert som president. Parlamentet er fra før dominert av deres meningsfeller. Den fullstendige maktovertakelse er utilslørt og den såkalte moderate fløy er utradert.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

les også Nå har de ultrakonservative all makt i Iran

Valg i Iran oppfyller ikke grunnleggende demokratiske normer. Et konservativt Vokterråd siler ut alle kandidater som er i opposisjon til regimet eller som kan tenkes å utfordre den øverste leder. Velgerne har ikke et fritt valg når de eneste kandidatene er konservative tilhengere av det bestående regimet.

Verdien av dette valget blir ytterligere svekket når kun 48,8 prosent av de stemmeberettigede valgte å bruke stemmeretten. Når flertallet velger å holde seg hjemme sender det et tydelig signal til makthaverne om manglende tillit. I parlamentsvalget i fjor deltok kun 42,6 prosent.

Ingen valg i den islamske republikkens historie har hatt så lav oppslutning som de to siste. Årsaken er enten politisk boikott, eller at velgere ikke ser noen mening i å stemme.

les også Velgere uten noe valg

Den øverste leder, som ikke er folkevalgt, tar alle de viktige avgjørelser. Det religiøse lederskapet understøttes av den mektige Revolusjonsgarden. Regimets grove brudd på menneskerettighetene er vel dokumentert.

Det er likevel oppsiktsvekkende at landet får en president som både USA og EU har innført sanksjoner mot. De kom i 2019 etter at regimet, med Raisi som leder for rettsvesenet, hadde slått ned landsomfattende demonstrasjoner.

les også Han er anklaget for forbrytelser mot menneskeheten – nå blir han trolig president

Den nyvalgte presidenten er også beryktet for sin rolle i en av de mørkeste kapitler i Irans nyere historie. Sommeren 1988 satt han i en komite som førte prosessen mot flere tusen, fengslede opposisjonelle.

Menneskerettighetsorganisasjoner oppgir at 5000 ble henrettet. Raisi har senere forklart at en dommer utstedte dødsdommene og at Høyesterett deretter bekreftet disse. Strenge lover og påbud styrer iranernes daglige liv.

Det er grunn til å frykte at undertrykkelsen vil øke med Raisi som president.

Irans ledelse må stilles til ansvar når grunnleggende menneskerettigheter brytes. På samme tid er det nødvendig å redde atomavtalen mellom Iran og stormaktene.

USA må tre inn i avtalen som Donald Trump forlot. Iran må overholde alle sine forpliktelser for å få opphevet økonomiske sanksjoner. Vi kan ikke risikere et atomvåpenkappløp i en konfliktfylt region.