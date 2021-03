POENG: Anniken Elisenberg (t.v.) og Elisabeth Tangen skriver i denne kronikken at de ikke ønsker seg kjønnspoeng når de skal søke høyere utdanning. Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: Kvotering er diskriminering

Vi vil ikke ha sympatipoeng!

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ANNIKEN ELISENBERG (17) og ELISABETH TANGEN (17), Unge Høyre

Ingen andre kroppsdeler enn hjernen skal bestemme hvilken utdanning vi skal ta. Pupper, penis, testosteron eller ei, utdanningsvalget mitt skal kun være opp til meg.

I dag er det 8. mars. Vi feirer kvinner. I hele verden markeres denne dagen som et symbol på kampen for likestilling. I Norge har vi i flere år diskutert om kvinnekampen er en kamp for oss – vi er tross alt et av verdens mest likestilte land.

Men vi er ikke så likestilte som vi skal ha det til. Det viser nemlig utdanningssystemet vårt.

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send debattinnlegget ditt til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her. Vis mer

I Norge har vi en ordning som kalles for kjønnskvotering. Denne ordningen fører til at man får ekstrapoeng for å søke et studie som tradisjonelt sett er dominert av det motsatte kjønn.

For gutta vil det være lettere å bli veterinær og sykepleier, mens for vår del er det lettere å bli ingeniør eller landbruksarbeider. I 2021 burde vi skrote denne diskriminerende ordningen.

Om ett år skal vi nemlig søke høyere utdanning. Ingen av oss vil bli ingeniør eller datateknikker. Det er helt på trynet at systemet likevel forteller oss at vi hadde trengt ekstrapoeng for å bli det.

Tidligere var det et problem at altfor få ungdomsskoleelever søkte yrkesfag på VGS. I tillegg vet vi at denne retningen helt klar har vært dominert av gutter. Løsningen var en holdningskampanje, og i 2018 søkte endelig flere yrkesfag enn studieforberedende linjer. Dette fikk man til uten et diskriminerende opptakssystem.

En rapport fra NIFU (Nordiskt institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), påpeker også at det å gi kjønnspoeng ikke nødvendigvis resulterer i at flere velger disse studiene.

Sånn systemet fungerer i dag er kjønnskvoteringen sympatipoeng få uansett tar i bruk. Dette er ikke et system vi vil ha.

I 2021 burde vi fokusere på andre måter å få jenter til å velge teknologi og gutter til å velge omsorg. La oss jobbe for rekruttering- og mentorprogrammer, stipend og insentiver som ikke forteller oss at vi ikke er smarte nok kun på grunn av kjønn.

Vi vil ikke ha sympatipoeng!

Gratulerer med dagen!

«25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send debattinnlegget ditt til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her.