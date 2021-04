SMIIIIL: – Man skal ikke lete lenge for å finne foreldre som deler bilder av og informasjon om sine barn, før og etter fødsel, skriver Anna Kvinge i dette innlegget. (Bildet er et illustrasjonsfoto). Foto: Shutterstock

Advarer foreldre på Instagram

Mange foreldre deler flittig bilder av og informasjon om barna sine på sosiale medier. Men om de burde ha rett til det, er et viktig spørsmål.

ANNA KVINGE (28), jusstudent

I vår digitale verden vil de fleste barn pynte nettsidene til foreldrene sine fra tidlig alder. Enkelte før selve fødselen. Mange har i dag en digital tilstedeværelse i lang tid før de er født.

Allerede i 2010 hadde mer enn 90 % av 2-åringer og 80 % av babyer en digital tilstedeværelse. Dette var for 11 år siden, og vår tilknytning til sosiale medier har kun vokst siden den gang.

Man skal ikke lete lenge for å finne foreldre som deler bilder av og informasjon om sine barn, før og etter fødsel.

Det i seg selv er ikke farlig. Verre er all informasjonen som foreldrene deler uten å tenke over hva det vil bety for fremtiden til barnet, eller i hvilke hender all denne informasjonen vil ende opp i.

Nylig ble nok et bloggbarn født. Alle mine gratulasjoner til Ida Wulff og Dennis Andersen for deres vakre sønn. Dessverre har barnet hatt en sosial tilstedeværelse helt siden august, hvor han prydet alle sosiale kontoer til Ida gjennom ultralydbilde.

I dag kan hele verden se hvordan han ser ut i virkeligheten, men også alle detaljene om hans fødsel, som fødselsdato, klokkeslett, vekt og centimeter.

Dette er nok bare begynnelsen, for gjennom barnets liv vil slik informasjonsdeling bare utvikle seg. Ida og Dennis har kanskje valgt dette, men det har ikke sønnen deres. De er dessverre ikke alene om å dele for mye av sitt barn.

Man skal ikke se langt for å se andre som har valgt å dele alt.

Kristina Andersen viste stolt frem ultralydbilde 27. desember. Kristin Gjelsvik delte i 2019 at Falk kom til verden. Caroline Berg Eriksen valgte å dele alle fødselsdetaljene om Nelia, men litt mindre om det yngste barnet Naia.

Jørgine Massa Vasstrand delte alt om Milano, og det samme gjorde Stine Skoli i 2013 om tvillingene Otilie og Olivia, og Julianne Nygård med sønnen, Søren.

Dette er dessverre bare begynnelsen av informasjonen, bildene og detaljene disse foreldrene har valgt å dele med verdens 7.8 milliarder mennesker – for ja, det er ingenting som stopper noen fra å finne denne informasjonen.

Fordi de er foreldre og skal vite best, er det få som spør om hvordan det vil påvirke barnas tilværelse og fremtid.

Foreldrene har rett til å legge ut all denne informasjonen og bilder av barna sine, noe de fleste gjør flittig, men om de burde ha rett til det er et viktig spørsmål.

Problemet er ikke kun dem som tjener penger på barna sine, for det er mange foreldre som deler sine barn med den digitale verden uten å tjene på det.

Denne verdenen stopper ikke med de nærmeste. For selv om mange vil si at de kun har ett fåtall følgere på sine private profiler, har de fleste mange ulike bekjente som de lenge ikke har hatt kontakt med, som kan dele denne informasjonen videre.

Vi kan ikke bare tenke på hvordan all delingen vil påvirke barnet i fremtiden, men også hvor alle bildene og informasjonen ender opp.

For enkelte vil bilder i verste fall kunne ende opp på barneporno-sider, mens andre vil bli offer for identitetssvindel fordi all informasjonen vil kontinuerlig bli skrevet ned, og i voksen bli brukt av identitetstyver.

Slik foreldredeling vil utgjøre 2/3 av all identitetssvindel innen 2030 og vil koste hundrevis av millioner dollar per år. Dette er i tillegg til andre langtidskonsekvenser som denne delingen vil føre til, som mobbing, psykiske problemer og søk av jobb – når et lite google-søk viser barnet i bleier, naken på stranden eller sugende på sitt mors bryst.

Det er sant det folk sier, kameraet spiser først og dette gjelder nå barn også.

Dessverre så ligger lovene langt etter. Selv den nye personvernloven fra 2018 tar ikke for seg disse problemer.

Man har rett til å slette desinformasjon om seg selv, men det er ingen mulighet for et barn i en voksen alder å slette bildene og informasjonen foreldre la ut. Hvis ikke foreldrene tenker på sine barn, så må lovene begynne i vår stadig intime digitale verden.