RINGVIRKNINGER: – FIFA må forandres, og det er den forandringen, fotballmakten i NFF, og internasjonalt, frykter. Hvis FIFA som vi kjenner det faller – hva skjer da, med økonomien, tv-rettighetene, sponsorene, hva skjer da med pengene som drypper over organisasjonen, også langt mot nord?

KRONIKK2 LØRDAG: Hundre års korrupsjon

I første omgang handler en boikott av VM i Qatar 2022, om menneskerettigheter og forholdene til fremmedarbeidere. I andre omgang, og viktigere i det lange løp, handler en boikott om FIFA selv.

JOHAN B. MJØNES, forfatter

Det handler om å avslutte en nesten hundre år lang korrupsjonshistorie. Rekken av mesterskap FIFA har insistert på å holde apolitiske, men som de samtidig har latt bruke som propaganda og sportsvasking, er nitrist lesning.

Søk på VM i 1978. Se på bildene. Se på Mario Kempes som strekker armene mot himmelen, over en gressmatte dekket av papir, etter å ha scoret i VM finalen mot Nederland. Det er et ikonisk idrettsfotografi, som viser frem det vakre eventyret som verdensmesterskapet i fotball er. Men, se litt grundigere på selve fotografiet, se på målet, se på målstolpene. Se!

Verken før eller siden, har det vært malt sorte bånd rundt målstolpene.

Men under VM i 1978, i Argentina, var de der. Sorte bånd på alle målstolpene.

Som sørgebånd. Et minne over falne i Argentinas skitne krig mot egen befolkning.

30 000 mennesker forsvant mellom 1976 og 1983. Bortført, torturert og drept av militærjuntaen. Politiske fanger ble tatt med opp i fly, fikk magene kuttet opp og kastet ut av flyet, med tarmene hengende ute, så haiene skulle spise dem raskere.

Det skulle ikke finnes spor etter dem.

Det skulle ikke være noen grav å gå til.

I dette terrorveldet ble fotball VM i 1978 arrangert.

Men hva bekymret FIFA, før og under mesterskapet? Argentinas økonomi.

Alle de forsvunne opposisjonelle, kvinner og menn, torturert, skutt i nakken, slått i hjel, eller kastet ut av fly.

Hva hadde FIFA å si til det?

Hva mente FIFA om kvinnene som hver uke samlet seg på Plaza de Mayo i Buenos Aires, med bilder av sine bortførte barn og barnebarn?

Ingenting.

Den vesttyske keeperen Sepp Maier, var en spiller med mot og integritet, som også forsøkte å gjøre noe. Da han ville delta i demonstrasjonene, sammen med mødrene som demonstrerte ved Plaza de Mayo, grep FIFA inn og forhindret ham, og truet med å kaste ham ut av mesterskapet.

Også den svenske spilleren Roland Andersson forsøkte å ta opp problemstillingen, og krevde å bli informert om hvordan tilstanden var i Argentina, før avreise til mesterskapet.

Men lederne, trenerne, delte ikke den samme bekymringen. Jo høyere opp i systemet, dess sterkere var lojaliteten til FIFA. Den vesttyske spilleren og senere treneren Berti Vogts uttalte: Orden regjerer i Argentina, og jeg så ikke en eneste politisk fange. Den svenske laglederen Georg «Åby» Ericson la seg på samme linje, forsøkte å stagge eventuelle spillere som hadde meningers mot, og sa etterpå: Alt så fint ut i Argentina.

Ingen protester fra FIFA, som i stedet var opptatt med å sette munnkurv på spillerne.

Et gjennomkorrupt mesterskap, hvor Argentina høyst sannsynlig også kjøpte sitt avansement til finalen, et mesterskap som var delaktig i å holde militærjuntaen ved makten. Hvor FIFA hjalp til med å dekke over drap og omfattende menneskerettighetsbrudd.

Kun en hemmelig og livsfarlig protest står igjen.

Som en kuriositet på idrettsbilder.

Men, fotball og politikk skal ikke blandes, lyver NFF til de blir blå i ansiktet, når sannheten er at fotball og politikk alltid har vært blandet. Dette vet NFF. Dette vet FIFA. Og tar seg godt betalt for å la fotballen utnyttes.

Om det finnes noen i NFF som faktisk tror at fotball og politikk kan holdes atskilt, bør de ta en titt på logoen til VM i 1978. Utformet før Juntaen tok makten, bestilt av en politiker, uten sans for demokrati, men med stor forståelse for fotballens politiske potensial; Juan Perón. Selve VM-logoen, er rett og slett en stilisert versjon av Peróns populistiske signaturgest, to hender løftet over hodet. Det er med andre ord Juan Perón selv, som holder ballen.

I Debatten på NRK 4. mars, forsøkte Pål Bjerketvedt fra NFF, å forklare at deres standpunkt ikke handlet om penger, samtidig som han, i samme åndedrett, sa at det til syvende og sist er breddefotballen som rammes, om pengekrana fra FIFA stenges. Dette er ikke bare feil, det er et kynisk forsøk på å bruke barneidrett til å fremme egen agenda. For breddefotballen skal nok klare seg. Fedre og mødre står klare med vaffelrøre og dugnadsånd. Men det er klart, det blir færre representasjonsmiddager, og det svir jo.

FIFA må forandres, og det er den forandringen, fotballmakten i NFF, og internasjonalt, frykter. For en norsk boikott kan fort få en dominoeffekt. Først Norge. Så Sverige, eller Danmark? Da følger Tyskland etter, og så, faller FIFA som vi kjenner det. Men hva skjer da, med økonomien, tv-rettighetene, sponsorene, hva skjer da med pengene som drypper over organisasjonen, også langt mot nord?

Så boikott er ikke riktig, skriver NFF:

Helt siden 2015, har NFF arbeidet for fremmedarbeideres rettigheter i Qatar.

Mens dødstallene stiger.

I 2019, skrev Terje Svendsen at boikott ikke var aktuelt, NFF skulle påvirke fra innsiden.

Og dødstallene stiger.

I 2021, skriver Terje Svendsen igjen at boikott er uaktuelt, NFF skal påvirke fra innsiden.

Hvor lenge skal dødstallene fortsette å stige, før NFF trekker hodet opp av sanden?

For boikott virker. Se bare til Sør-Afrika og til Nelson Mandela.

Det er imidlertid konsekvensene av en boikott NFF frykter. Dessverre ikke konsekvensene for fremmedarbeiderne, det er konsekvensene for NFF selv.

Spørsmålet NFF, og hele fotballfamilien må stille seg, blir da følgende: hva er verst, å vaske blod av hendene, eller å bære det økonomiske tapet?

Norge vinner ikke fotball VM i 2022. Men, en moralsk seier er innen rekkevidde.

Og kanskje er den å foretrekke.