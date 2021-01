PARALLELL? – Det som skjedde, både den gang og nå, var at tilsynelatende respektable eliter trodde at de kunne ri en tiger – og temme den for sine egne formål, skriver den prisbelønte svenske forfatteren og journalisten Göran Rosenberg. Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

Å ri en tiger

Jeg er forsiktig med å trekke paralleller til Hitler og 30-tallet; det er store forskjeller mellom den gang og nå, og historiske paralleller kan lett føre tankene på avveie, men etter de siste hendelsene i Washington tar jeg sjansen.

GÖRAN ROSENBERG, forfatter og journalist

Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ikke dermed sagt at Trump kan sidestilles med Hitler, og heller ikke dagens USA med Weimarrepublikkens Tyskland.

Men etter den voldelige stormingen av den amerikanske kongressbygningen, da den ene rotten etter den andre forlot det synkende skipet Donald Trump, og det ble klart hvor mange veletablerte politikere, forretningsfolk og opinionsdannere som hadde vært med om bord og i fire år lukket øynene for at det var en sjørøverskute de var om bord i, eller snarere et krigsskip med kanonene rettet mot det amerikanske demokratiet, og som i fire år hadde klart å bryte ned hver eneste virvel i sin moralske ryggrad for å kunne bøye seg for en egenrådig og autoritær øverstkommanderendes minste innfall, og dessuten bekrefte hans mest groteske anklager og løgner – ja, da blir parallellen vanskelig å komme utenom.

For det som skjedde, både den gang og nå, var at tilsynelatende respektable eliter trodde at de kunne ri en tiger – og temme den for sine egne formål.

Hitler kunne kanskje ha klart å gripe makten på egen hånd, men han trengte ikke det.

Han fikk hjelp.

Han fikk hjelp av konservative partier og politikere som trodde at han var en politisk bajas som de kunne manipulere og kontrollere.

Han fikk hjelp av Tysklands mektigste finansmenn og industriherrer som satset på at han var den som best kunne forsvare deres interesser mot sosialdemokratene og kommunistene, og som derfor støttet maktovertagelsen i januar 1933, finansierte valgkampen hans i mars 1933 og støttet kravet om en lov som ville gi ham diktatorisk makt. For at ingen skulle være i tvil om hvilken beslutning riksdagen burde fatte i saken, lot Hitler nazipartiets paramilitære styrker omringe riksdagsbygningen i Berlin.

De fleste som var der inne, tok hintet og stemte slik de skulle.

Deretter avskaffet Hitler demokratiet og de politiske partiene og sendte sine motstandere i konsentrasjonsleir, og de som hadde trodd at de kunne ri tigeren, ble enten slukt av den eller ble til tigre selv.

Altfor mange i Tysklands politiske, kulturelle og økonomiske eliter ble selv tigre under Hitler-veldet og gjorde seg i større eller mindre grad til medskyldige i regimets forbrytelser, og de kom i ettertid til å bli holdt ansvarlige for delaktigheten i dem.

Hadde Trump vunnet valget i november, noe som slett ikke var utenkelig, ville de amerikanske politikerne og økonomiske bidragsyterne som hadde bakket ham opp i fire år og bøyd seg for ham og fryktet ham, blitt værende om bord på sjørøverskuta eller, om man vil, fortsatt å ri den trumpske tigeren – for enten å bli slukt eller bli til tigre selv.

Hva den trumpske tigeren kunne ha vært i stand til og kanskje fremdeles er, fikk vi et forvarsel om 6. januar. For det som var tigeren, var jo ikke bare Trump selv, men også de som gjerne kalles Trumps base, som anslås til å utgjøre 30–40 millioner mennesker, og av dem igjen var det tilstrekkelig mange som på Trumps appell var beredt til å storme den amerikanske kongressen og ta seg av sveklingene der – «the weak ones», som Trump uttrykte det – og stanse valget av Joe Biden som president.

Det hele kunne, som vi nå begynner å forstå, ha endt verre enn det gjorde.

Det slår meg at jeg nok må be dyrearten tiger om unnskyldning for at jeg bruker den som metafor i denne sammenhengen.

Arten tiger ville aldri ha stelt i stand noe slikt som dette.

Arten tiger er dessuten utrydningstruet. Det er ikke denne tigeren.

Denne tigeren er min metafor for den type ekstreme holdninger og bevegelser som har vist seg å kunne oppstå i et klima av sosial og kulturell usikkerhet og livnære seg på bitterhet og krenkethet, og under visse omstendigheter bli farlig for sine omgivelser.

Det fire år med Donald Trump har vist, er at når denne tigeren først er vekket – av en karismatisk demagog som skruppelløst forer den med løgner, mistro, hat og konspirasjonsteorier – kan den bli vanskelig å ri, for ikke å si temme.

Og den kommer neppe til å legge seg ned og dø, bare fordi Donald Trump til slutt blir tvunget til å forlate Det hvite hus.

Oversatt fra svensk av Bård Kranstad