En klimaplan som kutter utslipp og skaper jobber

Stortinget skal nå behandle den nye klimaplanen. Lar Regjeringen Frp svekke planen, eller blir det flertall for å heve ambisjonene?

JONAS GAHR STØRE, leder i Arbeiderpartiet

ESPEN BARTH EIDE, stortingsrepresentant (Ap)

Klimakrisen definerer vår tid. For hvert år som går, ser vi klimaendringene tydeligere. Karbonbudsjettet er snart brukt opp, og vi får ikke ett til. Innen 2050 må verden ha blitt karbonnøytral. Da kan vi ikke ha høyere utslipp av klimagasser enn de som fanges opp igjen gjennom naturlige eller industrielle prosesser.

Dette er en eksistensiell utfordring. Vi kan ikke forvente at den løses av noen andre, et annet sted, en annen gang. Vi har alle ansvar, og vi må handle nå. Derfor sier vi i utkastet til Arbeiderpartiets partiprogram at klima og natur må være rammen rundt all politikk.

Ansvarlig styring i vår tid er ikke lenger mulig hvis man ikke setter denne erkjennelsen i sentrum.

Heldigvis er vi på ingen måte alene om å erkjenne dette. Næringsliv, kapital, kunnskapsmiljøer, arbeidsfolk og forbrukere verden rundt er for lengst om bord. Nå kommer politikken etter, i land etter land. Krisen gir nemlig også mulighet til å bygge en bedre framtid. Vi vet hva som skal til: vi må erstatte fossil med fornybar energi. Vi må gå fra bruk-og-kast og over i en sirkulær økonomi, der vi bruker ressursene om igjen, og vi må bevare naturmangfold og naturens evne til å lagre karbon.

Den gode nyheten er at verden samler seg rundt dette livsviktige målet. I EU er man i full gang med et skikkelig krafttak for å forsere overgangen til en sirkulær og fornybar økonomi.

I USA har president Biden kunngjort at dette blir hovedsaken for hans presidentperiode: å lose USA inn i en bærekraftig framtid, og å skape millioner av nye jobber på veien. Både i Europa, i USA og i viktige asiatiske land forplikter man seg til å «build back better».

Den kriseforståelsen coronakrisen ga, har også minnet oss om at de virkelig store utfordringene bare kan løses hvis vi løfter i flokk.

Stortinget går nå i gang med å behandle regjeringens klimaplan. Det har vært etterlyst lenge, så det er bra den endelig ligger på bordet. Meldingen gir oss en overordnet ramme til å diskutere hvordan Norge kan oppnå sine forpliktelser etter Paris-avtalen.

Den bør dog brukes til mer enn det: Vi må bruke anledningen til å bore i hvordan Norge kan utnytte de store mulighetene som ligger i det grønne skiftet til fordel for norsk nærings- og arbeidsliv, og det på en måte som tar hele landet i bruk.

Da må ambisjonene opp. Vi vil at vi skal etablere et tydelig, nasjonalt mål om å kutte 55 prosent av utslippene i hele økonomien, som EU har gjort. Politikken må innrettes på å gjøre dette mulig, med spesifikke delmål og tilhørende tiltak, sektor for sektor.

Dette handler ikke først og fremst om hva vi skal gjøre mindre av, men vel så mye om hva vi skal begynne med i stedet. Og om å ruste Norge for konkurransen om å utvikle fremtidens teknologi og arbeidsplasser.

Arbeiderpartiet bidrar gjerne til en bred samlende enighet om vår tids viktigste spørsmål. For oss er det avgjørende at klimapolitikken også skaper jobber og er rettferdig. Gjennom en aktiv næringspolitikk vil vi trygge eksisterende arbeidsplasser i industri, fisk og landbruk, transport, tjenesteyting og bygg og anlegg, gjennom å gjøre disse mer bærekraftige og derved mer robuste i møte med framtidas strenge krav.

Videre skal vi skape titusenvis av nye og bærekraftige jobber, som står på skuldrene til dagens næringer. Derfor vil vi satse tungt på hydrogen, karbonfangst- og lagring, batteriproduksjon, havvind, grønn skipsfart og sirkulærøkonomi.

Respekt for arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter blir avgjørende i en rettferdig klimapolitikk. Trepartssamarbeidet og arbeidstakernes mulighet til medvirkning er avgjørende. Det handler om inkludering og tillit til de som skal stå i front i utviklingen.

Folk skal ha muligheter til å leve klimavennlige liv i hele Norge. De som bor langt fra de store befolkningskonsentrasjonene, må ha den samme retten til å ta del i mulighetene det grønne skiftet gir.

Men det skjer bare hvis det offentlige tar et tydelig medansvar der markedet svikter, og fordeler goder og byrder rettferdig. Skal fossilfri transport bli et reelt alternativ i hele landet, må tilgangen på rimeligere elbiler suppleres med en landsomfattende ladeinfrastruktur.

Derfor velger vi i våre alternative budsjetter å innføre moms på de dyreste elbilene og bruke disse pengene på ladestasjoner i hele landet. I vårt nye program sier vi at vi vil halvere prisene på ferjebilletter og sikre fylkene gode overgangsordninger slik at de som bor langs kyste, ikke skal måtte ta store deler av regningen for omleggingen.

2020-årene vil i stor grad handle om hvordan vi sikrer en rettferdig, grønn vekst. Skal vi lykkes, må vi erkjenne alvoret, bli enige om hvor vil skal, og så innrette politikken til å støtte opp om denne retningen.

Mye må skje lokalt, der hver og en av oss bor. Det må handles nasjonalt. Og det må handles ute. Fra nå av må klima og natur stå sentralt også i utenriks, bistands- og handelspolitikken.

Klima og natur må være rammen rundt all politikk.