Kommentar

En ufattelig tragedie

Av Astrid Meland

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

En mor innrømmer å ha drept sine to små barn. I retten står det om hun prøvde å gi eksmannen skylden.

To små brødre døde i en seng var det nødpersonellet fant da de kom til leiligheten i Lørenskog på morgenen 19. juli for et år siden. Sprinkleranlegget var utløst fordi madrassen var påtent.