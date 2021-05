Kommentar

Fortidens mørkerøde skygger

Av Hans Petter Sjøli

RØDT-REFSER: – Høyres Erlend Larsen bør tenke seg bedre om før han drar lettvinte og vrøvlete paralleller. Men Rødt må tåle at det stadig pirkes i partiets historie, skriver VGs kommentator. Foto: Privat

Høyre-politiker Erlend Larsen slår Rødt i hartkorn med nazister og høyreradikale. Det er helt uhyrlig. Men Rødt sleper på en mørk og udemokratisk arv, og må tåle at det påtales, om og om igjen.

Av og til trer stortingsrepresentanter vi sjelden eller aldri har hørt om før frem med store proklamasjoner og frimodige utspill. Høyre-representant fra Vestfold, Erlend Larsen, er en slik. På parti- og stortingskollega Peter Frølichs prisverdig tydelige Facebook-oppgjør med det høyreradikale (nazistiske, ifølge Frølich) mikropartiet «Alliansen», smeller han, altså Larsen, til: «Enig - med unntak av en ting: Hva gjør Rødt til et bedre parti?»

For Rødt består av kommunister (mer eller mindre uttalt), og «kommunisme og nazisme er to sider av samme sak», ifølge backbencher Erlend Larsen.

Det er en historisk-ideologisk debatt som bør interessere alle, selv om nazismen er selve kullstandarden på politisk ondskap. Kommunismen – fra Lenin, via Stalin, Mao og Pol Pot, til de knapt rørlige øglene som styrte østblokken mot politisk, moralsk og økonomisk ruin på 1980-tallet – har en aldeles grusom merittliste å vise til, men nazismens systematiske jævelskap kan aldri overgås.

Diskusjonen om «kommunazismen» var en slager på 1970-tallet, da frimodige grupperinger på Høyres høyreflanke og enda lenger ut forsøkte å slå det norske Stalin- og Mao-inspirerte partiet AKP(m-l) i hartkorn med nazismen. Men også folk på venstresiden dro paralleller mellom det nasjonalistiske AKP med brune krefter, spesielt den gangen AKP ville stenge grensene og tømme gamlelandet for utenlandsk arbeidskraft.

Den som gikk fra AKP til Høyre, tok et steg til venstre, sa dikteren og sosialisten Georg Johannessen.

Dagens Rødt er AKP(m-l)s ektefødte barn. Da sistnevnte ble lagt ned i 2007, gikk de få gjenværende kadrene (som medlemmene i AKP ble kalt) inn i Rødt, og fortsatt bekler gamle AKP-ere viktige roller i Rødt, både i sentrale organer og i lokale avdelinger rundt om i landet, selv om det blir færre av dem for hvert år som går.

Dette bør kunne problematiseres. For AKP(m-l) var et parti som propagerte for at Norge burde bli et partidiktatur av gammelsovjetisk og kinesisk mønster. Andre lysende forbilder var Albanias diktator Enver Hoxha og Pol Pot, lederen for «Demokratisk Kampuchea», den kortlevde, men ubeskrivelig brutale kommunistiske republikken i det vi i dag kjenner som Kambodsja. Det anslås at Pol Pot og partiet Røde Khmers styre krevde mellom 1,5 til 2 millioner menneskeliv.

AKP(m-l) ville avskaffe det liberale demokratiet og opprette en norsk folkerepublikk. Det ville blitt «et hælvete», som eks-AKP-eren Sæmund Fiskvik sa i en film jeg og to journalistkolleger lagde om partiet i 2006. Heldigvis forble AKP en bitteliten sekt, og partiet mistet piffen og vel så det utover på 1980-tallet, helt det mer eller mindre krakelerte i juni 1989, da Kinas kommunistparti – AKPs store veiviser – massakrerte opprørerne på Den Himmelske Freds Plass i Beijing.

De siste dagers hellige holdt ut i enda noen år, helt til partiet altså la seg selv ned og Rødt ble opprettet i mars 2007, på grunnmuren av AKP og partiets såkalte valgfront RV, som iallfall delvis besto av folk som for lengst hadde tatt et oppgjør med de mørkeste sidene ved AKP-kulturen.

Siden har Rødt beveget seg i sosialdemokratisk retning, og vil så visst ikke avskaffe demokratiet, rettsstaten og ytringsfriheten slik moderskipet i sin tid jobbet beinhardt og systematisk for. Dagens Rødt domineres av en generasjon som knapt var født mens AKPs ledere med Pål Steigan i spissen ville lage et Kina i Norge. For mange av dem er AKP et guffent skrømt fra en mørk fortid, som de ikke vil assosieres med for noe i verden.

Det er lett å forstå – like lett som å forstå at de er lei av å høre den gamle historien om det forkvaklede AKP bli fortalt om og om igjen.

Men det finnes samtidig mange unge velgere – og Rødt er relativt populært blant yngre velgere – som ikke vet hvilke skuldre dagens Rødt står på. I Rødts partiprogram fra 2019 overlevde ordet «kommunisme», mot ledelsens og andre profilerte partifolks vilje. Men selv blant disse er det fortsatt noen som setter denne merkelappen på seg selv, dog i et litt «artig» og kanskje ironisk øyemed.

Noen vil kanskje si at dette ikke er så veldig artig, egentlig. Og for å være litt festbrems, så kan alle som svermer for kommunisme f.eks. ta en titt på den tyske serien «Weissensee» som sendes på NRK for tiden, og selv avgjøre om de vil leve i et land der kommunister har makten.

Rødt vil selvsagt avfeie at de vil bevege Norge i retning av Øst-Tyskland eller andre umenneskelige kommunistiske eksperimenter. Men så lenge partiet tviholder på en språkbruk og politiske pontifikalier som peker i den retning, så må de også tåle å bli påtalt for det.

AKP(m-l) er for lengst en død sild, og selv i Arbeiderpartiet – som i sin tid, og under selveste Einar Gerhardsens ledelse, la all kraft inn for å knuse kommunismen i Norge – er man i dag ganske vennlig innstilt til Rødt. Ikke minst i Oslo, der Rødt ledes av den pragmatiske Eivor Evenrud, som har gode relasjoner til de andre partiene på venstresiden. For henne, og flere i hennes generasjon, er Erlend Larsens forsøk på å sidestille partiet med uhyrlige miljøer a la «Alliansen», helt, ja, uhyrlig.

Det holder jeg med dem i. Det er dumt og dessuten relativiserende – for denne såkalte «alliansen» flørter med nazisme, er rasistisk, og bør fordømmes på det skarpeste av alle tenkende mennesker.

Men Rødt sleper på en blytung historisk arv, og så lenge partiet ikke foretar et helt utvetydig brudd med AKP og begreper fra AKP-tiden, så fortjener alle unge velgere stadig å bli påminnet historien fra det ville 70-tallet, da Rødts foreldregenerasjon omfavnet den ene politiske massemorderen etter den andre, og ville styre Norge etter samme prinsipper som Stalin, Mao, Hoxha og Pol Pot.

Det er ikke «historieløst» å peke på denne fortiden, tvert i mot. Men Erlend Larsen bør tenke seg bedre om før han drar lettvinte og vrøvlete paralleller mellom forkastelige og stutdumme fenomener aller ytterst til høyre med et norsk parti som jobber trygt innenfor det liberaldemokratiske systemet og som tross alt er noe helt annet enn det det en gang var.

Samtidig som Rødt burde være enda tydeligere i sin avstandstagen til sin fortid. Det er nemlig ingenting godt å hente frem og ta med seg fra AKP-tiden.

Ingen verdens ting.