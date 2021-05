Kommentar

Sjokkerende og lovløst

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Moskva kaller EUs reaksjoner mot regimet i Hviterussland for sjokkerende. Det sjokkerende i denne saken er hvor langt president Aleksandr Lukasjenko er villig til å gå for å beholde makten.

Lukasjenko skal ha gitt ordre om å sende opp jagerfly og tvinge Ryanair-flight FR4978 på vei fra Athen til Vilnius til å lande i Minsk i Hviterussland. Påskuddet var en bombetrussel.

Den virkelige årsaken var åpenbart at mannen som kalles Europas siste diktator ville pågripe to av de 126 passasjerene som var ombord: En ledende opposisjonell og hans kjæreste. Med slike sjokkerende handlinger fortjener Lukasjenko sitt kallenavn.

At journalisten Roman Protasevitsj deretter blir tvunget til «å tilstå» på video følger en velbrukt dreiebok i autoritære regimer. Det er et skremmende skuespill som ikke overbeviser noen.

Øyenvitner forteller at Protesevitsj var livredd da flyet ble avledet. Med god grunn. Han vet, bedre enn de fleste, hva dette regimet er i stand til å gjøre. Hans kjæreste Sofia Sapega ble også pågrepet.

SISTE DIKTATOR: Akesandr Lukasjenko kalles Europas siste diktator. Foto: Sergei Sheleg / POOL BelTa

Lukasjenko har sittet ved makten i 27 år og offisielt vant han i et valgskred i august. Enda en gang. Både opposisjonen og vestlige land sa at valget var fikset.

Det var hverken fritt eller rettferdig. En bred folkebevegelse opplevde at valget ble stjålet fra dem. De hadde fått nok av Lukasjenko og hans støttespillere.

De krevde demokrati, et nytt valg og økonomiske reformer. Men med brutal makt og massearrestasjoner klarte Lukasjenko å slå ned de omfattende demonstrasjonene som oppsto. Opposisjonsledere er fengslet eller i eksil.

Protasevitsj har fra utlandet drevet en nyhetstjeneste om situasjonen i hjemlandet. Han var tidligere redaktør for nettstedet Nexta, som er forbudt i Hviterussland. Pratsevitsj er på regimets liste over individer som er involvert i «terroristaktiviter», ifølge Human Rights Watch (HRW).

Han kan bli dømt til inntil 15 års fengsel hvis han blir tiltalt for å ha organisert massedemonstrasjoner.

Nå er han en av mange kritikere som sitter fengslet. Tusener ble pågrepet i forbindelse med demonstrasjonene. Flere hundre skal ha blitt torturert, ifølge HRW. Torsdag ble ytterligere syv aktivister dømt til fengsel i fra fire til syv år for å ha deltatt i demonstrasjonene.

TATT TIDLIGERE: i mars i 2017 ble Roman Protasjevitsj pågrepet under en demonstrasjon i Minsk. Han har senere fortsatt sitt arbeid fra utlandet. Foto: Sergei Grits / AP

Det som har skjedd siden valget i august bekrefter og forsterker inntrykket av et autoritært regime, som er det siste i sitt slag i Europa. Lukasjenko går til angrep på grunnleggende menneskerettigheter og demokrati.

Aktivister blir trakassert og forfulgt. Ved å kapre et fly for å få tak i en brysom kritiker har regimet gått enda lenger. Det er et tilfelle av internasjonal lovløshet og det setter et farlig eksempel for andre autoritære ledere. Det viktigste for Lukasjenko er trolig å sende et svært tydelig signal til alle opposisjonelle: Ingen er trygge. Det finnes ingen grenser for hva vi kan gjøre.

EU reagerte hurtig og effektivt på kapringen og pågripelsen av de to. I tillegg til å kreve at Protasevitsj og Sapega blir løslatt umiddelbart, har EU kunngjort at det vil komme målrettede sanksjoner mot Hviterussland.

Det betyr at selskaper og nøkkelpersoner som understøtter regimet vil bli straffet økonomisk. Det hviterussiske flyselskapet får ikke lenger bruker EU-landenes flyplasser og luftrom. EU oppfordrer europeiske selskaper om ikke å fly over Hviterussland. Mange har allerede kunngjort at de følger oppfordringen, inkludert SAS.

At Russland forstår og forsvarer Lukasjenkos handlemåte er som forventet. De henviser til Hviterusslands nasjonale sikkerhetsinteresser og beskylder vestlige land for dobbeltmoral. Som vanlig hevdes det at vestlige land er besatte av russofobi, ved at Russland får skylden for alt.

Hviterussland er helt avhengig av den store naboen i øst. Også i Vladimir Putins Russland slås det hardt ned på demonstrasjoner og regimekritikere.

Oppstanden mot Lukasjenko på sensommeren 2020 må ha fått varselklokkene i Kreml til å ringe. De fryktet at du lignende kunne skje i Russland. Og hvis den hviterussiske opposisjonen hadde vunnet frem risikerte Putin å miste politisk og økonomisk kontroll over nabolandet.

Som Ukraina befinner Hviterussland seg i skjæringspunktet mellom øst og vest. Landet med 9,5 millioner innbyggere grenser til EU-landene Latvia, Litauen og Polen i nord og vest. I sør ligger Ukraina, i øst Russland.

Forholdet til EU er blitt forverret etter at Lukasjenko erklærte valgseier og slo hardt ned på alle som protesterte. I høst innførte EU økonomiske sanksjoner, som nå blir ytterligere skjerpet etter flykapringen.

At Lukasjenko brenner broer til vest tjener Moskvas interesser. Slik kommer ikke ikke Hviterussland seg fri fra Putins favntak. Det er en tragedie for alle som våget så mye i kampen for demokrati og en bedre fremtid.