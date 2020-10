ARI-VENN: – Jeg var til stede i Aris første ti år i offentligheten. Via en forside i VG 27. juni, fikk jeg vite at Frode Saugestad var tilstede i de par siste, skriver Vidar Kvalshaug. Foto: PRIVAT

Svarer kritiker: − La oss ta forfatteren Ari tilbake!

Frode Saugestad laget en fin Ari-festival i september, om forfatteren og bøkene hans. Det er det samme min bok gjør. Så hva om vi i dette underlige året slo kreftene sammen for å formidle Ari Behns forfatterskap, i stedet for å yppe til krangel om hvem som kjente mannen bak bøkene best?

VIDAR KVALSHAUG, forfatter av boken «Ari. Bohemen og bøkene»

Jeg vil forsøke å invitere til dette ved å oppklare enkelte feil og misforståelser som formidles i Saugestads innlegg. I romjula besvarte jeg henvendelser fra medier etter beste evne fordi jeg tenkte at noen burde snakke om forfatteren og litteraten oppi det hele. Det er var nok av folk som ville snakke om kjendisen, svigersønnen, familiefaren, utstilleren, stilikonet, designeren etc. Jeg skrev også et minneord i bok365.no som VG fikk tillatelse til å trykke.

Møtet med Cappelen Damm fant sted 6. januar. Da ble vi enige om hva slags bok det gikk an å lage på det tidspunktet, signerte kontrakt og Ari Behns familie ble orientert. 9. januar sendte forlaget ut en kort pressemelding om det. 30. januar hadde jeg en samtale med faren Olav Bjørshol som uttrykte at de ikke ønsket å medvirke. Men andre deler av familien har takket ja til å medvirke i boka.

Dette er en bok om bøkene Ari Behn skrev, tiden han virket i, anmelderkritikken, debattene han utløste, hvilke bøker og forfattere han selv var opptatt av og hva som gjorde ham til et skrivende menneske. Noe av dette kjente jeg godt til siden vi var venner fra våren 1998, året før han debuterte, og vi levde og åndet for slikt snakk. Andre ting snakket jeg med kilder om, hele tiden på det premisset om at vi skulle lage en bok om Ari Behns og forfatterskapet hans. En slik bok ble det også, og det har mange av anmelderne oppfattet.

«Ari. Bohemen og bøkene» refererer til mine egne samtaler med ham fra de formative årene, men baserer seg mye på arkiver og lange, oppklarende samtaler med nær 50 navngitte kilder. Blant dem er det mange forfattere, forlagsfolk, kunstnere, men selvsagt også folk som sto ham nær også de siste årene av hans liv. Forlaget ga boka betegnelsen «Én versjon», vel vitende om at det finnes mange andre.

Hvis Saugestad leser boka, vil han også se at den gjør rede for vennskapsdelen. Ari holdt seg med forskjellige folk til forskjellige tider og perioder i sitt liv. Noen var med hele livet, andre var i én spesiell krets, andre i flere kretser. Aris ekstraordinære sosiale geni og vennlighet gjorde at han hadde mange folk i livet sitt.

Boka gjør også rede for at hans krets skrumpet inn de siste årene, at han ikke orket å forholde seg til så mange. Jeg var tilstede i hans første ti år i offentligheten. Via en forside i VG 27. juni, fikk jeg vite at Frode Saugestad var tilstede i de par siste.

Boka benytter journalistikkens krav til etterrettelighet. Kildene har fått sine bidrag til gjennomlesing. Ingen andre enn de som har bidratt som kilder i boka, har bedt om å få lese den. Boka inneholder mine lesninger av hans forfatterskap (etter å ha vært forfatter og litteraturkritiker gjennom alle Aris virksomme år) og tar for seg de biografiske temaene som finnes i hans egne utgivelser.

Grensene mellom Aris eget liv og fiksjonen, var ikke alltid lett å oppdage. Det snakket også den aller nærmeste familie om i den tv-sendte bisettelsen, og det har flere vært inne på siden. Aris forskjellige roller og iscenesettelse av seg selv i forfatterrollen, bekreftes av mange åpne kilder i min bok.

Noen kritikere har valgt å kalle dette en biografi, men som biografi blir det selvsagt tynne saker. «Ari. Bohemen og bøkene» lener seg mer mot monografien eller kunstnerportrettet, og at vi hadde vært venner, var er selvsagt en del av forlagets kommunikasjon rundt boka. Det var også en nødvendig åpenhet. Å underslå at vi var venner i de viktige årene, ville være å gjøre boka en bjørnetjeneste: Det kunne forledet noen til å tro at det var en uhildet litteraturkritiker som hadde laget en bok om denne forfatteren.

Jeg tror det litterære Norge, og ikke minst Ari Behns ettermæle, ville stått seg på om de av oss som var nær dette samarbeider i stedet for å glefse etter hverandre. La oss ta forfatteren tilbake!

Per Heimlys fotobok er allerede varslet og det vil være flere utgivelser om Ari Behns bøker og om hans person. Kanskje kommer det også biografier en gang i fremtiden? Det vil heller ikke forbause meg om en så habil mann som Frode Saugestad også skriver sin versjon.

Den teksten kommer til å interessere meg.

