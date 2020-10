LEI: – Kanskje du begynner å bli brisen, men du gjør meg utilpass, skriver Karoline Forberg (20) i dette innlegget, som også er signert av Anne Marthe Leinum (21), Jeanette Nielsen (20) og Malin Haugan (21). Foto: Privat

«25 under 25»: Kjære mann 40+, ta deg sammen!

Helt siden jeg fikk min første jobb som 14-åring har jeg tidvis opplevd en forferdelig ukultur fra en del eldre menn i møte med oss unge, kvinnelige servicearbeidere. Men kjære mann 40+: Det at jeg er såpass hyggelig mot deg er ikke et sjekketriks, det er jobben min.

KAROLINE FORBERG (20), student

Kjære mann 40+.

Du som henger ved disken når jeg jobber nattevakt på Deli.

Du som tar bilder av meg i smug, når jeg er servitør på Olearys.

Er det min unnvikende øyekontakt?

Er det mine korte svar?

Vi har en hyggelig tone. Eller, jeg leverer kundeservice, som jeg liker å kalle det.

Så tar du og gjengen et par øl, og plutselig er kundeservicen en inngangsport til at du tillater deg å si til meg med et slibrig glis foran alle, «Så … når er du ferdig på jobb da?». Jeg var 17 år.

Kanskje du begynner å bli brisen, men jeg kan bekrefte at jeg er klar i hodet som ei klokke. Kanskje du begynner å bli brisen, men jeg har ikke glemt det faktum at du er eldre enn faren min. Kanskje du begynner å bli brisen, men du gjør meg utilpass.

les også Seksuell trakassering har visst blitt en del av jobben min

Helt siden jeg fikk min første jobb som 14-åring har jeg opplevd en forferdelig ukultur blant en del eldre menn i møte med oss unge, kvinnelige servicearbeidere.

Da jeg skulle skrive denne kronikken, postet jeg en story på Snapchat. Der fortalte jeg om teksten jeg skulle skrive, det var egentlig til en skole-oppgave, og jeg skrev at hvis noen har følt på det samme, måtte de gjerne dele historien sin.

Nå tipper jeg at de aller fleste casanovaene der ute tenker, «herregud dere trenger ikke være så pripne da. Det er jo bare koselig med bekreftelse og kommentarer?». Og ja, det kan vi være glade i. Noen av kommentarene er hyggelige å få, og ikke alle komplimenter har en sleskete baktanke.

Men er dette greit?

Tiril (20) serverer mann i 60-årene en pepperoni-pizza. Han takker for pizzaen og sier «hadde du blitt med meg hjem hadde jeg servert deg en helt annen type pølse».

Marit (20) gir kaffe til en mann i 50-årene. Han takker for kaffen ved å stryke henne nedover ryggen. Helt ned til rumpa. Blunker til henne.

Christina (21) jobber med kundeservice. Hun spør pent, «er det noe mer du trenger hjelp med?». Eldre mann svarer «Hvilken årsmodell er du? Hvor bor du?».

Ingeborg (19) hjelper en mann i 50-årene med å finne klær i klesbutikken hun jobber i. Mannen roper at hun skal komme til prøverommet og spør, «hva synes du?». Der står han i underbuksa, og sier «det er jo ganske avgjørende hva som er under klærne da».

Noen av svarene som kom på Snapchat.

Caroline (20) jobber på cafe. En eldre mann spør hun om hun vil bli med ham tilbake til Afrika, fordi «Jeg elsker mulattbarn, babygirl».

Clara (18) jobber med moren sin på cafe, da en mann i førtiårene spør moren, som er jevnaldrende ham selv, «Hvor gammel er hun der borte? Har hun kjæreste?».

Sarah (21) jobber på restaurant og en eldre mann flørter. Han spør, «once u go black you never go back?».

Jeanette (16) jobber på restaurant. Uniformen er stripete gensere, eyeliner og røde lepper. Hun serverer en eldre mann, som sier «var det alt? Får jeg deg med på kjøpet eller?». Den unge jenta ler det bort, men han gir seg ikke. «Veldig fint med de røde leppene. Nesten så jeg må lene meg inn for et kyss».

Alle historiene over er ekte og sendt inn av venner og bekjente. Og jeg tipper at hvis du jobber i bar, og spør kunder om de vil ha 0,4 eller 0,6 øl, så har du mest sannsynlig også hørt: «Null sex (0,6) får jeg hjemme, men kanskje jeg får noe her?».

Flere, meg selv inkludert, har opplevd å ufrivillig bli tatt bilder av. Hva gjør dere med disse bildene? Er dette greit?

les også SSB: Servitører mest utsatt for trakassering på jobb

#Metoo-kampanjen fortalte om hvordan personer i maktposisjoner seksuelt trakasserer de under seg. Misbruk av egen posisjon. Det gjorde at mange ble bevisste på hvordan bare flørting fra en som har makt over en, ofte føles tvingende. Hva i alle dager er det du, mann 40+, ikke forstår med at du gjør det samme mot meg?

Jeg er på jobb, og den jeg serverer er deg. Det gjør deg på en måte til min arbeidsgiver. Det er klart at jeg er nødt til å gjøre din kundeopplevelse bra. Gjøre så du har lyst til å komme tilbake, slik at jeg kan betale husleien min.

Det at jeg er såpass hyggelig mot deg er ikke et sjekketriks, det er jobben min.

Men den urolige følelsen i kroppen min, sinnet som brer seg over meg når jeg kommer hjem og det jeg alltid har hatt lyst til å si til deg er: «Du kunne vært faren min!

Har du en datter? Hadde du noen gang spurt din egen datter «How do you screw?», slik du spurte den 16 år gamle jenta på BIT? Ville du ha strøket din egen datter nedover ryggen og helt ned til rumpa, hvis hun ga deg avisa du ba om? Vil du at hun skal oppleve det fra andre menn på din alder?

Jeg bryr meg ikke om du tuller. Du er dobbelt så gammel som meg og jeg skjønner ikke hva som får deg til å tro at det er greit av deg å seksualisere meg. Ta deg sammen. Det er en forkastelig oppførsel som jeg gjerne skulle fortalt om til kona di.»

Men jeg kan ikke si det, jeg er nødt til å le det bort, ellers kommer du ikke tilbake. For mann 40+ er ikke én mann. Det er mange.

Du mann 40+, som kjøpte tyggis klokken ett på natten etter at tre menn hadde hengt rundt meg. Som sa «utrolig at de lar unge, vakre piker jobbe alene midt på natten».

Jeg vil være en sterk kvinne. Jeg vil si «vet du hva, jeg klarer meg selv». Jeg vil at vi kvinner skal kunne jobbe på natten, akkurat som menn. Likestilling, ikke sant?

Men dessverre måtte jeg si meg enig. For jeg er enig.

Det kan være fryktelig ubehagelig å jobbe som ung, kvinnelig servicearbeider i dag.

Og antageligvis i morgen. Det var ubehagelig da jeg var 14 år. Og nå som jeg er 20.

Publisert: 10.10.20 kl. 18:17

