Stefans siste sjanse

Av Hans Petter Sjøli

Foto: Roar Hagen

Ytre venstre felte sosialdemokraten Stefan Löfven. Hans videre skjebne avgjøres av Centerpartiet. Löfvens håp er at svensk politikk går i norsk retning.

Sveriges avgående statsminister, sveiseren og fagforeningsmannen Kjell Stefan Löfven, er en politisk fighter av de helt sjeldne. Den stødige og avbalanserte sosialdemokraten – som tilsynelatende har hvilepuls uansett hvor mye det brenner på avtredet – har siden han tiltrådte som statsminister i 2014 hatt sete øverst i et svært vaklevorent maktens tårn.

Siden 2018 har han ledet en regjering som kanskje aldri burde vært dannet.

Fire måneder tok det å stable den i utgangspunktet usannsynlige sentrum-venstre-regjeringen hans, som altså var avhengig av støtte fra to borgerlige partier (Centerpartiet og Liberalerna) som brøt blokksperringene i aller siste liten. Nå er den en saga blott. Ytre venstre lot ideologi trumfe politisk smidighet, og felte regjeringen, helt uten å ha en idé om hvem og hva som skulle erstatte den.

Vänsterpartiet – det svenske SV (dog med kommunistiske røtter) – har ansvaret for det politiske kaoset som nå preger vår en gang så stabile storebror, og det midt i en pandemi som har rammet Sverige hardere enn de fleste land på våre breddegrader. Selv hevder partiet at de gjorde som de lovet, og at prinsipper trumfer spill og taktikk når det drar seg til på ordentlig. Omtrent slik partiet Rødt argumenterte i Oslo da de stemte for mistillit mot MDG-byråd Lan Marie Berg og i praksis Raymond Johansens sentrum-venstre-byråd.

Men hva er vel politikk om ikke strategiske og taktiske avveininger? Hvorfor var det opportunt for ytre venstre å felle en sosialdemokratisk regjering, og berede grunnen for en borgerlig regjering som vil gi de kontroversielle Sverigedemokraterna innflytelse?

For ulikt Raymond Johansen i Oslo bystyre, har ikke Löfven flertall i Riksdagen. Rødt visste at Raymond Johansen ville komme tilbake (han var i praksis aldri ute). Stefan Löfvens muligheter til å komme tilbake er langt mer kronglete.

Den svenske parlamentarismen tilsier at en statsminister må unngå å få 175 representanter (altså flertallet i Riksdagen) mot seg i en tillitsavstemning. Én stemme kan altså bli avgjørende. Hvis talmannens – den svenske stortingspresidenten, som utnevner ny statsminister – fire forsøk på å få innsatt en ny statsminister blir stemt ned, blir det ekstravalg, som egentlig ikke er det samme som et nyvalg, slik vi blant annet kjenner det fra Storbritannia. For i Sverige skal det avholdes valg hvert fjerde år, selv om det åpnes for ekstravalg midt i perioden.

Centerpartiet sitter med nøkkelen. Partileder Annie Lööf har tatt bondebevegelsens gamle parti i sosialliberal retning, ikke minst i synet på frihandel og internasjonalt samarbeid, og partiet definerer seg tydelig som borgerlig. Avstanden til Vänsterpartiet er dermed minst like stor som avstanden mellom det norske Senterpartiet og SV hvis Sps borgerlige fløy med Ola Borten Moe i spissen fikk bestemme.

I Norge går nå krangelen høyt innad i Sp om forholdet til SV etter en eventuell rødgrønn valgseier. I Centerpartiet er tanken på å gi Vänsterpartiet makt omtrent like forlokkende som å ville forby bålbrenning på Valborgsnatten.

Men Centerpartiet er enda mer avvisende overfor høyrepopulistene i Sverigedemokraterna og deres partileder Jimmie Åkesson. Ulikt Liberalerna, som i likhet med de øvrige partiene på høyresiden nå vil ha en borgerlig regjering som åpner for å gi høyrepopulistene innflytelse, står Centerpartiet kompromissløst fast på sin anti-Åkesson-linje.

Spørsmålet er da om Centerpartiet vil gjøre som det norske Senterpartiet og forlate den borgerlige blokken og inngå i en sentrum-venstre-blokk og dermed bidra til å gi Vänsterpartiet innflytelsen de krever for å støtte et nytt regjeringsforsøk fra Stefan Löfven. I helgen sa Centerpartiet tvert nei til ytre venstre. Nå er situasjonen ytterligere tilspisset.

Sverige må ha en regjering, og de må ha et statsbudsjett. Centerpartiets ufravikelige sentrumslinje med piggene ute mot begge fløyene gjør situasjonen høyst uklar. Men det politiske miljøet i Sverige vil for all del unngå den pinlige firemåneders-«pausen» etter valget i 2018, og talmann Anders Norlén lover fortgang i sonderingene. Centerpartiet må til slutt bestemme seg – om de fortsatt vil støtte Löfven eller bidra til å innsette Moderaternas (det svenske Høyre) Ulf Kristersson som ny statsminister, og slik enten gi Vänsterpartiet eller Sverigemokraterna en hånd, eller i det minste en finger, på styringsrattet. En storkoalisjon mellom Löfven og Kristersson, slik noen temmelig fåfengt har spekulert i, løser ingen av problemene i svensk politikk.

For kaoset i svensk politikk er en følgefeil av at samtlige partier i Riksdagen lenge ikke ville ta i Sverigedemokraterna med ildtang. Nå er den fastfryste situasjonen på borgerlig side mer eller mindre opptint, og Sverige beveger seg uvegerlig mot et «normalt» blokksystem slik vi kjenner det her hjemme. Spørsmålet er så om Centerpartiet tar en Senterpartiet og plasserer seg så vidt inne på venstre side av midtstreken, eller om de finner tilbake til sin vante rolle som den svenske borgerlighetens sosialliberale og agrare gren, i tydelig opposisjon til «Sossarna» og den øvrige venstresiden.

Velger de tradisjonelt, altså det siste – i tråd med Centerparti-«rebellen» Helena Lindahls ønske, blir veien til regjeringskontorene på Rosenbad lang for den svenske venstresiden – i lang tid fremover.

Og Stefan Löfvens tid i svensk politikk vil være over for godt.

Først og fremst takket være Vänsterpartiet.