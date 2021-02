NØDVENDIG: Leder i Press - Redd Barna Ungdom, Lea Mariero skriver i denne kronikken at Gullbarbie-prisen er nødvendig. Foto: Press

«25 under 25»: Dette handler ikke om Sophie Elises kropp, men om Sophie Elise AS

Gullbarbie er nødvendig fordi debatten om kroppspress i reklame- og mediebransjen er nødvendig.

LEA MARIERO (22), Leder i Press - Redd Barna Ungdom

I denne kronikken skriver Frid Hjerpaasen at Gullbarbie er helt idiotisk. Jeg er helt enig. Det er egentlig litt derfor vi startet med prisen for 11 år siden.

Vi står overfor en kynisk bransje som utnytter barn og unges psykiske helse for å tjene penger. La oss gi de en pris. Det er et teit konsept – det er derfor det er ganske gøy også.

Siste påstand tror jeg kanskje ikke vi er enig om.

Vi har aldri sagt at kroppspress blir borte dersom Sophie Elise AS slutter å produsere reklamer og annonser. Dette handler heller ikke om plus size vs. ikke.

Det er en vesentlig forskjell på innhold som er reklamer i seksualiserte positurer med rabattkoder, og generelt innhold som viser bilder av kropp. Å gjøre dette til en debatt om at vi vil nekte Isachsen å vise frem kroppen sin er en forenkling, og fordumming, av debatten.

En kjapp kikk på ethvert utsagn vi har hatt i mediene, sosiale medier eller nettsiden viser jo det stikk motsatte – det er snakk om reklamer og annonser.

Likevel kommer Hjerpaasen til et viktig poeng. Vi må lære mennesker at man er den man er. Det skal man være fornøyd med. Et budskap Sophie Elise AS selv har presentert en rekke ganger.

Vi jobber med psykisk helse på mange måter, både gjennom opplæring i skolen, flere helsesykepleiere, flere lavterskeltilbud knyttet til psykisk helse og har fått flere viktige politiske gjennomslag.

Hadde det bare vært så enkelt at dette hadde vært hele løsningen, hadde det jo ikke vært noe problem.

Å kunne gjøre som man vil, tjene penger på det man vil, reklamere for det man vil, for så å bli møtt med kritikk og svare at det følgernes feil dersom de føler seg dårlig av innholdet er å spytte både de, og hele debatten i trynet.

«Det er deres eget valg å følge påvirkeren da» tenker du kanskje.

For så vidt stemmer det at du selv velger om du klikker «følg» eller ikke. Men reklamene popper opp på Instagram eller Snapchat uansett om du følger eller ikke.

Ved å si at det er barns egen skyld at de føler seg dårlig pålegger du de ansvaret, i stedet for aktøren som kanskje burde stå ansvarlig for innholdet som produseres. Et innhold som det tjenes enorme summer på.

Og la meg igjen påpeke – dette handler igjen ikke om noe annet enn reklamene og annonsene som er direkte inntekter til bedriften.

Isachsen skriver på sin profil «den eneste som kan gjøre noe med hvordan du har det, er deg selv».

Det som er så utrolig urovekkende med denne uttalelsen er at det ikke bare er en ansvarsfraskrivelse fra bedriften hennes, men fra alle bedrifter og aktører som er eller kan være skadelig for barn og unge. På hvilken måte er det barn og unges feil når det finnes aktører som aktivt utnytter deres usikkerhet for å tjene penger?

Om Isachsen selv har klart å bli lykkelig med seg selv er superbra, ingenting er bedre enn det. Men Isachsen er jo også 26 år gammel. Av følgerne til profilen er halvparten 24 år eller yngre.

Forskningen er tydelig på at barn ikke har verktøyene for å demme opp med de seksuelle budskapene som mediene presenterer. Å bli eksponert for seksuelle budskap fra en tidlig alder gjør at man utvikler større behov for å kontrollere sitt eget utseende.

Iakttagelse og monitorering av eget utseende resulterer igjen ofte i kroppsmisnøye. Innenfor helse- og velferdsforskning er det også bred enighet om at en tidlig seksualisering av barn utsetter dem for et bredt spekter av skader. Seksualisering kommer ikke uten problemer.

Og seksuelle budskap handler ikke om kroppen til Isachsen, ei heller operasjoner eller utseendet.

Det handler helt enkelt om å bruke unødvendig fokus på sex i reklamer. Hvorfor kan vi skille mellom reklamer og vanlig innhold? Fordi reklamer er direkte inntekt til en millionbedrift. Hva Isachsen velger å legge ut på profilen sin ellers går ikke vi inn på, det står profilen fritt til å gjøre.

Og det må da være mulig å diskutere direkte inntekter til en bedrift når bedriften stort sett når ut til unge mennesker, og en del av inntektene er reklamene rettet mot nettopp disse? Hva har dette med Isachsens kropp å gjøre?

Det er greit å være uenig i nominasjonen og kåringen av Sophie Elise AS som årets Gullbarbie. Men det ser heller ikke ut til at noen presenterer alternative løsninger.

Den debatten vi har nå er viktig, nettopp fordi vi diskuterer hvordan vi kan kritisere influencerbedrifter som har enorm påvirkningskraft på barn og unge som vokser opp i dagens samfunn. Dersom Gullbarbie ikke eksisterte, ville denne debatten i det hele tatt eksistert?

Uavhengig av om du er enig eller uenig i prisen, mener vi at det viser at Gullbarbie har en viktig verdi.