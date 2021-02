Kommentar

Deadline for dugnadsånden

Av Leif Welhaven

Coronapandemien skaper ulike utfordringer for ulike aldersgrupper. Foto: ROAR HAGEN

Et eller annet sted går det en grense for hva folk i livets vår orker å ofre for dem i livets høst. Enda en sommer, for eksempel.

«Vi skal sende et postkort fra Gran Canaria, altså. Lover å tenke på dere som er hjemme, mens vi skåler i solnedgangen. Klem fra bestemor og bestefar!»

Eksempelet over er satt på spissen, men sier litt om at vaksinekø trolig blir et av de store samtaleemnene den kommende tiden. Det er ikke utenkelig at vi havner der at den eldre garde snart kan slippe seg løs, mens den yngre må holde pauseknappen inne i en eller annen grad.

Hva slags sommer vil vi få etter at de godt voksne har fått de forjettede dråper gjennom en sprøytespiss?

Får vi se norske pensjonister på sydlandkse strender til sommeren? Foto: Halvard Alvik, NTB

Blir det dugnadsånd, fred og fordragelighet, eller vil det tvinge seg frem en splittelse utløst av et «aldersklasseskille»?

Vaksineringen er i en tidlig fase, og beboere på sykehjem og utvalgt helsepersonell utgjør første pulje i en detaljert plan med ni trinn. Deretter skal gruppe etter gruppe få tilgang til coronavaksine. Både alder og helsehistorikk er vektlagt i rangeringen. Den yngste gruppen Folkehelseinstituttet lister opp i prioriteringsrekkefølgen, er dem i alderen 45-54 år.

Fryktelig mye er usikkert om hvordan vaksineringen vil forløpe de neste månedene, så det må tas forbehold om det meste. Ingen vet hvilke ekstraomganger en lumsk fiende måtte ha i ermet, eller hvilke reiseråd og restriksjoner som vil gjelde til enhver tid.

Men i det FHI kaller et «vaksineringsscenario», fremgår det hvor utslagsgivende nettopp alder kan bli.

I et nøkternt anslag vil gruppen 18-44 år først kunne komme i gang med vaksinering fra midt på sommeren en gang, dersom det anses hensiktsmessig. Og da er det relevant å undres over hva slags sommerferie som er i vente - for både ung og gammel.

Helsemessig sett er hovedtanken bak rekkefølgen uangripelig.

Så lenge det ikke er vaksine til alle som vil ha og trenger det, skal folk med størst behov få vaksinen først. Da er det naturlig med en aldersbasert trappetrinnsløsning.

Men jo mer coronatiltakene drar ut i tid og tærer på oss alle, desto mindre selvsagt er det at vaksinediskusjoner kun vil preges av et kjølig rasjonalia.

Hvis man setter seg inn i situasjonen til de unge, er det mulig å forstå at det kan kjennes desillusjonerende å bli plassert bakerst i køen.

Varmegrad for varmegrad vil nok det menneskelige behovet for å erstatte kohort med kontakt skyte fart utover våren. Hva så når det kryper mot slutten av semesteret?

Hvor lenge orker man? Muligens står de mest attraktive sommerukene der som et vesentlig veiskille.

Det er enorm forskjell på en «stengt sommer» og en variant der det er mulig å oppleve, oppdage og oppfylle drømmer igjen. I snart et år er det gjort en rørende innsats, der veldig mye har handlet om å minimere en helsefare som er klart størst for de eldre.

Det er selvsagt varierende hvor mye som er ofret fra person til person, men forsakelsene er betydelige. Nylig kom det for eksempel frem at effekten av tiltak på unge er tyngre enn det som fremgikk av en FHI-rapport. Fagfolk trakk da spesielt frem studenters situasjon.

Summen av avlyst idrett og andre aktiviteter, begrensninger rundt venner, sosiale restriksjoner og endringer i kontakt med kolleger utgjør en formidabel dugnadsinnsats.

En av de viktigste grunnene til at dødstallene våre er så lave, er nok en opplevd fellesskapsfølelse i ekstreme tider.

Ja, vi har hørt om grottefesting og diverse drypp av idioti, men i det store bildet har lojaliteten overfor coronatiltakene vært imponerende.

Å være ung skal jo handle om turtall, ikke om R-tall. Men hensynet til de mest sårbare gruppene har fått komme først lenge nå.

Akkurat her kommer spørsmålet om dugnadsåndens deadline inn. Hva skjer med tålmodighet og tiltaksoppslutning når vaksinerekkefølgen sørger for at vi ikke står i samme bås lenger?

For spaniaglade er det ikke gitt at bestillingen av sydenturen nødvendigvis blir så enkel for bestemor og bestefar. Det er litt avhengig av hvor de har tenkt seg dersom muligheten åpner seg.

Konkursene har nemlig stått i kø i turistnæringen flere steder, blant annet på kanariøyene. Dette har vært en sterk driver for det kraftigste økonomiske fallet siden den spanske borgerkrigen på 30-tallet, ifølge El Pais. Financial Times stilte nylig spørsmålet om spansk turistindustri vil overleve enda en covid-sommer.

Men så sant smittesituasjonen tillater det og vaksinene virker som de skal, vil nok i alle fall solhungrige norske seniorer gjøre sitt til å få hjulene i gang igjen utaskjærs. Og da kan jo også det lokale postverket få jobben med å sende hilsener hjem til slektningene som ikke får være med:

«Kos dere hjemme i sommerferien da, kjære barn og barnebarn. Husk at dere skal vanne blomstene våre og mate katten. Det blir nok vaksine på dere også en dag, skal dere se...»