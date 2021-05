En annen fotball er mulig

ELITESERIE OG BOIKOTT: – Et supporterdrevet initiativ i en middels fotballnasjon som ikke har kvalifisert seg for en større turnering siden 2000, har vekket oppsikt i fotballverdenen. Et vedtak om boikott av Qatar-VM på fotballtinget vil nå mye lenger, skriver supporterlederne i eliteserieklubbene i denne teksten. Foto: Fredrik Varfjell

Vi i de norske supporterklubbene vil ha en fotball vi kan være stolte av, og støtter helhjertet opp om boikotten av Qatar-VM, og vil markere dette på tribunen.

I morgen, søndag 9. mai, sparkes eliteserien i gang. Et flertall av klubbene som møtes på banen støtter boikott av VM i Qatar. Deres medlemmer har tatt et tydelig standpunkt mot utnyttelse av fotballen som PR-kampanje for regimer uten respekt for menneskerettighetene. Vi i de norske supporterklubbene vil ha en fotball vi kan være stolt av og støtter helhjertet opp om boikotten av Qatar-VM, og vil markere dette på tribunen.

Over hele landet diskuterer nå klubber på alle nivå spørsmålet om boikott. Saken avgjøres på det ekstraordinære fotballtinget 20. juni.

VM i Qatar representerer det motsatte av hva en samlet norsk fotballbevegelse ønsker at fotballen skal være. Tildelingen er gjort stikk i strid med sportens verdier, kjøpt av et regime som systematisk bryter menneskerettighetene. Gjestearbeidere som bygger de råflotte fotballstadionene i ørkenen blir utnyttet og misbrukt, mens FIFA vender det blinde øyet til.

Qatar har i underkant av 350.000 statsborgere, men godt over 2 millioner gjestearbeidere. De fleste er lavtlønnede arbeidere fra India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan og Nepal. De jobber på livsfarlige byggeplasser, lever under kummerlige forhold, har elendige arbeidsvilkår og er prisgitt arbeidsgivers velvilje. Ifølge den britiske avisen The Guardian har 6500 gjestearbeidere omkommet siden tildelingen i 2010.

Spørsmålet om boikott av VM i Qatar er et verdispørsmål – et spørsmål om å være på riktig side av historien.

Vi oppfordrer alle klubbstyrer om å stille seg noen grunnleggende spørsmål: Hvor går grensen for hvilke menneskerettighetsbrudd og dødstall vi kan tolerere i vårt navn? Hvordan kan vi sette makt bak kravene om en mer human fotball når dialog ikke fører frem? Om vi velger å delta i Qatar-VM, hvilke konsekvenser får det for menneskerettighetene i fremtidige mesterskap?

Alle i norsk fotball er enige om at Qatar aldri burde blitt tildelt mesterskapet, og at forholdene til gjestearbeiderne i landet er uakseptable. Uenigheten handler om hvordan vi skal reagere.

Fotballforbundet mener Norge best kan bidra til endringer ved å delta. De viser til at FIFA jobber opp mot lokale myndigheter for å bedre forholdene i landet, og at Norge deltar i dette arbeidet.

Vi har liten tro på denne linjen. Det har gått mer enn ti år siden tildelingen. Ti år med dialog som har gitt få endringer på bakken, men mange tapte liv.

For pampene i FIFA er derimot dialogen med Qatar en svært nyttig avledningsmanøver. De kan late som de tar menneskerettighetene på alvor, samtidig som de kan fortsette med å gi VM til autoritære stater som vil bruke fotballen til å forbedre eget rykte.

Qatar er ingen engangsforeteelse, men et tydelig uttrykk hvor hva som har gått galt i den internasjonale fotballen. Problemene i FIFA stikker dypt. Vi sier at nok er nok. Det er nødvendig å ta fotballen tilbake. Da er sterkere virkemidler enn dialog i regi av FIFA nødvendig. Derfor ønsker vi en boikott.

Reaksjonene mot superligaen viser kraften som ligger i folkelig engasjement. Ideen var å skape en ny liga, reservert for de rikeste lagene i Europa. Uten kvalifisering, uten konkurranse - men med enorme inntekter. Opprørte fotballfans over hele verden har tvunget storklubbene bak den katastrofale ideen til retrett.

Den såkalte superligaen er bare det siste groteske kapittelet i den triste historien om hvordan pengejaget og umoralen ødelegger fotballen. Sportsvasking, det at stater kjøper klubber og store idrettsturneringer for å bedre eget rykte, er blitt vanlig. Finaler og mesterskap selges til høystbydende. Mange steder gjør skyhøye billettpriser at lokale fans ikke lenger har råd til å gå på kamp.

Rasende supportere fortsetter å protestere mot eiernes fullstendige mangel på respekt for sportens tradisjoner, verdier og lokale tilknytning. Kampen mellom Manchester United og Liverpool ble avlyst på grunn av supporternes protester og misnøye, og noe lignende hadde vært utenkelig for bare en måned siden.

Reaksjonene mot superligaen viser at endring er mulig. Det viser at pengene fortsatt ikke bestemmer alt i fotballen, om supporterne står sammen. Vi er overbevist om at en internasjonal kampanje som viser at fotballsupporterne og medlemsstatene mener alvor, kan endre FIFA og den internasjonale fotballen.

Kampanjen for boikott av Qatar har allerede oppnådd mye. Et supporterdrevet initiativ i en middels fotballnasjon, som ikke har kvalifisert seg for en større turnering siden 2000, har vekket oppsikt i fotballverdenen. Initiativet har ledet til at vårt eget landslag, og landslagene til store fotballnasjoner som Tyskland og Nederland, har demonstrert mot brudd på menneskerettighetene med dårlig skjult kritikk av Qatar og FIFA.

Et vedtak om boikott av Qatar-VM på fotballtinget vil nå mye lenger. Det vil treffe tidsånden og inspirere supportere og andre forbund om å følge etter. Saken vil være pinlig for FIFA og skape et momentum for varig endring. Norsk fotball vil for alvor vise at vi det stå opp mot den utbredte korrupsjonen i FIFA og autoritære regimers forsøk på å bruke fotballen til å sportsvaske eget image.

Kravet om boikott kommer fra grasroten i norsk fotball, og i en meningsmåling i VG svarer 55 prosent at de mener Norge bør boikotte Qatar-VM. Men spørsmålet om hvordan landets soleklart mest populære sport selges til høystbydende bør engasjere flere enn klubbene som skal stemme på fotballtinget i juni.

Vi utfordrer LO til å ta standpunkt i solidaritet med arbeiderne i Qatar for anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter og støtte en boikott.

Vi oppfordrer politiske parti til å lytte til egne ungdomsorganisasjoner som, med unntak av Unge Høyre, støtter boikott, og støtter kreftene som kjemper for en mer rettferdig fotball.

Vi oppfordrer alle norske fotballfans og breddeklubber til å stå sammen for menneskerettigheter og rettferdig konkurranse, og mot korrupsjonen i FIFA og pengejaget i fotballen.

Vi vil ta fotballen tilbake – og vil ha en fotball vi kan være stolte av. Derfor oppfordrer vi alle klubber i fotball-Norge til å støtte boikott av VM i under det ekstraordinære fotballtinget 20. juni.

La oss vise at en annen fotball er mulig!

Vidar Vadseth - Leder Norsk Supporterallianse

Erlend Vågane – Leder Brann Bataljonen Bergen

Bjørnar Posse Sandboe - Leder Stabæk Support

Janne Kristine Klinkenberg Ruden - Leder J-feltet

Trond Larsen - Talsperson Klanen

Thor Arne Hanssen - Leder GodsetUnionen

Roar Åkerlund - Leder VikingHordene

Thomas Ramstad - Leder Kongsvinger Supporterklubb

Espen Viken - Leder Kjernen

Alexander Almvik - Leder Oddrane

Raymond Bakken - Leder 3050

Kai Rune Karlsen - Leder Tigerberget

Arild Flesjå - Leder Maakeberget

Jarl Ivar Eriksen - Leder Uglan

Monica Olsen - Leder Kråkevingen

Fred Kristian Nordstad - Leder BriskebyBanden

Enrique Leonides Arnesen - Leder Plankehaugen

Karin Mikalsen - Leder Isberget

Gregory Corrales - Leder Blåhvalane

Tony Johansen - Leder Kanarifansen

Trond Holst Ågård - Leder Tornekrattet