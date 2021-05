FEIRER: – Vi mennesker trenger andre mennesker. Vi trenger å være der for hverandre, skriver Zaineb Abdulsatar i dag. Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: Gratulerer med dagen, Norge!

Gratulerer med dagen! Det fortjener vi. I over et år har vi stått på for å kjempe mot pandemien. Sammen. Som et land. Som en nasjon.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ZAINEB ABDULSATAR (18), skoleelev

Ja, som et slags fotballag. For ryker en ut, så ryker hele laget. Nå har det gått over et år og vi står her fortsatt. Slitne, trøtte og lei. Det er tungt å alltid måtte stå opp, være tøff og bevare troen på at «det går snart over».

Men vi vil score mål. Snart hopper vi på tribunene så plaststolene knekker. Vi vil feire og rope så høyt at vi alle mister stemmen. Vi kommer nå til å se på 17.mai som årets viktigste dag. Dagen for å reflektere hvor sinnsykt bra lag vi er, og hvor sterke vi er når vi står sammen.

På selveste nasjonaldagen kommer den sterke nasjonalfølelsen frem, og jeg kan trygt si at jeg aldri har vært stoltere enn jeg er i dag. Vi har hatt tidenes største dugnad. I over et år har vi samarbeidet.

For i år har jeg vært avhengig av at naboen min følger smitterådsreglene, og at vennene mine dropper den ene store festen.

Ryker en ut, så ryker hele laget.

Annerledes 17. mai, 2021. Foto: Javad Parsa

les også God 17. mai til alle

Selv om vi i dag på 17. mai feirer selvstendighet, så ser jeg masse kjærlighet i det å være litt avhengig av hverandre. Vi mennesker trenger andre mennesker. Vi trenger å være der for hverandre.

Og selv om vi nå må vise nærhet ved å holde avstand, så beviser vi at ikke en gang en pandemi kan stoppe oss fra å jobbe sammen. Å stå sammen. Som en nasjon. Som et gigantisk fotballag.

Derfor står vi overfor den viktigste 17. mai-feiringen noen gang i dag.

For i år feirer vi oss selv, bokstavelig talt. Og det skulle bare mangle, for dette fortjener vi. Vi skal feire styrken vi har i oss, samhandlingen mellom oss, dugnadsånden blant oss og fellesskapet blant oss.

17.mai er jo en gigantisk fest, og i år skal vi feire så langt restriksjonen tillater. Og det kruttet vi ikke får brukt i år, sparer vi til neste år!

Men feir dagen i dag med stolthet!

For når vi ser på alle som står på, for å få landet vårt til å gå rundt, og for at denne pandemien som har tatt oss med storm skal gå over. Da er det vanskelig å ikke bli stolt.

Det er vanskelig å ikke være så takknemlig for alle fine folk vi har rundt oss. Når jeg ser at mennesker valgte sofakroken fremfor en megastor fest, ja da ble nasjonalfølelsen sterkere enn noen gang.

Den nasjonalfølelsen skal få komme frem i dag.