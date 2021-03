Kommentar

Den umulige hytteskvisen

Av Leif Welhaven

Hytteproblematikken står sentralt også i år, men nå velger regjeringen en annen innfallsvinkel enn i fjor. Foto: ROAR HAGEN

Hva gjør det med tiltaksmotivasjonen blant nordmenn uten fritidsbolig at «hyttepåske eller ikke hyttepåske» for andre år på rad er blitt en supersnakkis?

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Veldig mye er av uvanlig stor samfunnsmessig betydning akkurat nå:

Mutantenes motstand. Arbeidsplasser i fare. Usikkerhet rundt vaksiner. Ensomhet og utenforskap. Sårbare som blir enda mer såret.

Likevel er det lite som engasjerer folk mer enn hyttefolkets handlingsrom i noen feriedager.

les også Slik blir hyttepåsken - her er reglene som gjelder

Ut fra hvor mye dette er blitt diskutert siden coronaen kom, er det lett å få inntrykk av at nordmenn er født med hyttenøkkelen i hånden. Virkeligheten er noe mer sammensatt enn som så.

Et stort flertall av oss eier slett ikke noen hytte. Rundt halvparten har tilgang til en fritidsbolig. Hvor avgjørende er da hyttefolkets behov, i en tid der det meste ellers handler om å ta fighten sammen og begrense mobilitet?

Temaet setter myndighetene i en krevende situasjon når det nærmer seg hyttehøytiden fremfor noen. Selveste påsken.

Den store hytteskvisen er det tilsynelatende umulig å løse på en måte som ikke splitter.

Drømmen om en solvegg lokker mange til hyttene sine i påsken. Foto: Erik Johansen / NTB

I påsken i fjor ble det et voldsomt oppstyr rundt hytteforbudet, med varierende stilkarakterer til og fra flere hold i debatten. Ett år senere er corona dessverre fortsatt det altoverskyggende samtaleemnet, men hytteproblematikken er snudd på hodet.

Mens det skrus til her og strammes der, og ikke en dråpe alkohol skal skjenkes selv på småsteder uten smitte, er hyttefolket nærmest de eneste som opplever noe som ligner lempelighet.

Fra hytteeieres ståsted er det ikke vanskelig å forstå hvor gjerne man vil bruke feriestedet når det kommer noen fridager i den stille uken.

les også Kommuneoverlegene i Lofoten: – Ikke kom hit!

De ferskeste tallene viser at vi har 440 443 fritidsboliger i Norge, og halvparten av disse har ikke nære naboer.

Hvis samme kohort bare flytter seg fra et sted man eier til et annet, hvorfor skal det ikke være tillatt?

Legger vi til at diverse innstramminger vil redusere kontaktmuligheten i påsken, kan enhver hyttemotvilje tolkes som unødvendig vranghet. Det var jo heller ingen suksess da folk stimlet sammen på busser og tog for å komme seg ut i Oslo-marka i påsken i fjor.

les også Flytte på hytta? Slik realiserer du drømmen

På den annen side bygger hele coronakampen på å bekjempe en felles fiende.

Hva skjer med motivasjonen om forskjellene oppleves som enda større enn normalt?

Hvis du er en av dem som har fått næringsgrunnlaget og livsverket truet av tiltak som ikke nødvendigvis reduserer smitte direkte, hva tenker du om hvor opptatt folk er av å få dra på hytta?

Eller hva om du bor trangt og er skikkelig tiltakstrøtt, hvor inspirerende er det å se hytteeiere få flytte på seg?

Nikker og smiler du over at én gruppe beveger seg fra å ha god plass ett sted til andre romslige omgivelser, mens du selv drar munnbindet tettere på og holder slekten på avstand i nærmiljøet?

les også Slik blir coronapåsken

Nå er det ikke slik at alle hytteeiere er rikinger, og man skal vokte seg for forenklede fremstillinger av en sammensatt gruppe.

En gjennomsnittlig norsk hytte koster knapt to millioner kroner. Det er en sum som går greit for noen, men er uoppnåelig for andre.

Både byggeår, komfort og utforming har stor spennvidde landet rundt.

Samtidig er trenden de siste tiårene at stadig flere hytter bygges med standard langt unna «utedo og vann i bekken», og deler av markedet er forbeholdt de aller rikeste blant oss.

Et anslag gjengitt i Finansavisen viser at rundt 200 milliarder kroner er brukt til å kjøpe og ruste opp norske hytter siden årtusenskiftet. Mye kan tyde på at denne oppgraderingen av hytteparken ikke skjer blant de minst bemidlede.

Dessuten viser tall fra Statistisk sentralbyrå at hytteeiere i snitt både har høyere inntekt og formue enn landsgjennomsnittet, og omtrent halvparten har høyere utdannelse.

les også Alpin-destinasjoner: Ingen planer om påskestengning

Her spiller det inn hvor i livet man er når man kjøper hytte - et tema som jo også er relevant når det gjelder ulike gruppers byrde i coronakampen.

De unge har allerede tatt en skikkelig støyt, og blir fortsatt fratatt det meste som er stas. Det er de eldre som har best utsikt til en sommerferie, og også en hyttepåske er det flest godt voksne som nyter godt av.

Bare 22 prosent av hyttekjøpere er under 40 år, og naturlig nok er andelen yngre enda lavere for hytter som overdras uten å bli solgt. Litt sleivete sagt snakker vi om «gamle mann i hus og hytte».

Hvis samfunnet har et lite handlingsrom rom for å slippe opp i en ellers superstreng tid, er det da rett gruppes interesser som blir prioritert?

Ulike hensyn trekker i ulike retninger, men først og fremst er det litt leit at fikseringen på fritidsbolig er så enorm midt i en helsekrise.

Det finnes jo faktisk større spørsmål enn hvor kvikk-lunsjen inntas i påskesolen.