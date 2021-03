Vi snakker altfor lite om temaer som voldtekt, overgrep, trakassering og grensesetting på skolen, skriver Aurora (14) i dette innlegget. Foto: Privat

«25 under 25»: Vi lærer ikke nok om trakassering!

Hvis vi vil skape endring, må vi ha en samtale om trakassering som er konstant – ikke en som bare dukker opp nå og da.

AURORA THUVE-RØNNING (14), ungdomsskoleelev

Hele 29 % av jenter og 7 % av gutter vil oppleve trakassering før de fyller 19 år. I en klasse med 30 elever vil det si 11 personer. Det er over en tredjedel av hele klassen, og ofte er trakasseringen forårsaket av jevnaldrende.

Utfordringen vi står ovenfor er at den undervisningen vi har om temaer som voldtekt, overgrep, trakassering og grensesetting er for dårlig i dag. Vi undervises om dette temaet altfor sent, altfor lite, og på en altfor dårlig måte.

Dagens undervisning har for lite fokus på grensesetting og trakassering. Da jeg gikk i 2. klasse fikk vi besøk av barnevernet, der var samtaleemnet seksuelle overgrep og incest.

Tidligere i år, som 9.-klassing, så vi noen korte snutter om grenser og trakassering i forbindelse med seksualundervisningen. Temaet har av og til dukket opp i forbindelse med psykisk helse eller helsetilbud for barn og unge.

Men dette er ikke nok. Ikke i nærheten.

På de syv årene, mellom timene vi lærer om overgrep og incest og timene vi lærer om grenser og trakassering, går vi ungdom ureflekterte og uvitende rundt i en verden der akkurat dette er aktuelle problemer.

Den korte innføringen i 9. klasse om grenser og trakassering, tar så vidt opp temaet før det blir pakket bort igjen, og kommer altfor sent. Da er skaden ofte allerede gjort. Hvert fall hvis vi tenker oss at et av formålene med opplæringen er å forebygge.

Undervisningen tar sjeldent for seg hvordan man gjenkjenner trakassering, trakassering som ikke er direkte seksuell, grensesetting, og hvordan disse grensene skal respekteres.

Mens vi i faget UTV (utdanningsvalg) har fått satt av til sammen 110 undervisningstimer til å finne ut om vi helst vil gå litt mer på skole eller komme oss rett ut i arbeidslivet, er temaer som voldtekt, overgrep, trakassering og grensesetting noe vi så vidt har fått høre om i noen få naturfagstimer.

Utdanningsvalg er utrolig viktig, men hva med voldtekt, overgrep, trakassering og grensesetting? Det er jo minst like viktig, men nesten ikke inkludert i undervisningen.

Hadde vi gjennom hele oppveksten hatt en pågående samtale om voldtekt, overgrep trakassering og grensesetting på skolen i trygge rammer, ville det nok virket forebyggende på utrolig mange måter.

Ved å ha en åpen diskusjon rundt temaet der det er rom for refleksjon, tror jeg vi i mange tilfeller kan forhindre fremtidige overgrep og voldtekter.

Jeg tror også at det vil gi unge en større forståelse om hva trakassering faktisk er, og hvordan man kan og skal respektere hverandres grenser.

Når jeg går ut av videregående vil 11 stykker av de jeg nå går i klasse med ha vært utsatt for trakassering, og en av dem kan være meg.

Sannsynligheten for at det er en klassekamerat eller en på min egen alder som utfører ugjerningen er utrolig stor.

Det må gjøres noe med!

