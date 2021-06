TREKKER SEG: – Jeg angrer i dag på at jeg takket ja til å delta i Ytringsfrihetskommisjonen, skriver Begard Reza. Foto: Tore Meek / NTB

Derfor trekker jeg meg fra Ytringsfrihetskommisjonen

Latterliggjøring av transpersoner og Metoo. Aktivistisk støtte til «Sløseriombudsmannen» og uthenging av kunstnere: Det er blitt umulig for meg å fortsette arbeidet i Ytringsfrihetskommisjonen.

BEGARD REZA, avgående medlem i Ytringsfrihetskommisjonen og generalsekretær i Salam – organisasjonen for lhbtiq+-personer med muslimsk bakgrunn

Ytringsfriheten er noe av de viktigste vi har. Som kurder og skeiv vet jeg godt hva det betyr når autoritære krefter begrenser ytringsfriheten. Jeg og min familie har selv opplevd forfølgelse, gassangrep og folkemord. Diktaturer forutsetter en utradering av folks mulighet til fritt å kunne kritisere makten. Derfor er det så viktig for meg å kjempe for ytringsfrihet, for de mest marginaliserte stemmene i vårt samfunn.

Gjennom mange år i Norge har jeg jobbet som aktivist. Hver dag møter jeg folk som blir utsatt for hat, diskriminering og forfølgelse. De er skeive, trans, kunstnere, asylsøkere, flyktninger, aktivister og kvinner – både med og uten skaut («hijab»). Jeg møter dem på jobben, hjemme hos meg over en kopp te, på demonstrasjon eller på møter i en eller annen frivillig organisasjon. Døgnet rundt.

Ytringsfriheten er ikke noen teoretisk øvelse for meg. Den er et grunnleggende demokratisk prinsipp, som for meg betyr liv eller død. Den er mitt våpen når jeg kritiserer alle former av makt og undertrykkelse.

Jeg forsvarer altså sterkt ytringsfriheten, som jeg lever av. Som avtroppende kommisjonsmedlem argumenterer jeg her mot det praktiske arbeidet til Ytringsfrihetskommisjonen, oppnevnt av den norske regjeringen og lansert 14. februar 2020. Etter nærmere et og et halvt års arbeid er det blitt klart for meg at kommisjonen bryter mandatet sitt om å vurdere tiltak «for å sikre trygge rammer for utøvelse av ytringsfriheten». I stedet opplever jeg at kommisjonen i praksis fungerer som et politisk verktøy.

Da jeg i fjor takket ja til å bli med i kommisjonen, visste jeg at en rekke «kulturkrigere» i norsk offentlighet allerede var invitert. Til tross for at disse var beryktet hos noen av dem som rammes hardest – transpersoner, feminister, antirasister og kunstnere – valgte jeg likevel å bli med. Fordi jeg hadde tro på at det var viktig å ha motstemmer inn i en slik kommisjon. Jeg ville diskutere det som den nye høyresiden har tatt eierskap til, nemlig ytringsfriheten.

Ytringsfriheten har sammen med en håndfull andre begreper, som «identitetspolitikk» og «cancel culture», erstattet ideen om «politisk korrekthet» som den nye høyresidas fremste retoriske våpen. Forskere som Gavan Titley har påpekt at det nå brukes en spesiell forståelse av «ytringsfrihet» for å kneble opposisjonelles samfunnskritikk av maktspråk og rasisme. Dette ytre høyre-narrativet - som er kopiert fra USA og importert til Norge - er blitt et politisk verktøy som gjør at deler av eliten fritt kan stemple folk som truer majoritetens privilegier. Og hvis minoriteter og maktkritikere protesterer, blir de beskyldt for «være mot ytringsfriheten» eller at det er «krenkelseshysteri». Grunnen til at dette språket er blitt et så virksomt verktøy for den nye identitære høyresiden, er at det legger skam på folks grunnleggende rettighet til å gjøre motstand mot undertrykkelse og urett.

Det var dette språket jeg ønsket å utfordre ved å gå inn i Ytringsfrihetskommisjonen, som ble nedsatt av den borgerlige regjeringen (når?) . For ordens skyld: Det er flere personer i kommisjonen jeg har respekt for. Men det har blitt tydelig at jeg selv ikke har mulighet til å fungere som annet enn en maskot. Jeg ble det muslimske, skeive alibiet.

Til ingen nytte har jeg kritisert sekretariatet internt mange ganger og spurt hvorfor de inviterer inn rasister og hatpredikanter som selvfølgelige «eksperter» på ytringsfrihet. Jeg har protestert når minoriteters bekymringer og motstand av kommisjonen blir definert som «identitetspolitikk», mens høyrepopulistiske narrativer blir ansett som noe «nøytralt» og objektivt. Jeg opplever at kommisjonen bryter med punkt 4 der det presiseres at vi skal «legge til rette for en bred offentlig debatt» og inkludere erfaringene til «personer med funksjonsnedsettelser, urfolk og nasjonale minoriteter» samt «etniske, religiøse, språklige og seksuelle minoriteter». Kommisjonen fikk ikke i oppdrag å prioritere de høylytte stemmene fra ytre høyre. Likevel opplever jeg at det er dette som skjer.

Jeg angrer i dag på at jeg takket ja til å delta. Og ja, jeg burde ha forstått hvor det bar allerede da jeg allerede første dagen i Ytringsfrihetskommisjonen hørte grove seksualiserte vitser om transpersoner og #metoo-aktivister.

Jeg opplever det vanskelig å gå ut av en regjeringsoppnevnt kommisjon. Men jeg ser nå at det er umulig å fortsette. Jeg kan ikke lenger være et alibi for en politisert kommisjon. Dråpen som fikk mitt beger til å flyte over, var da kommisjonen inviterte til «innspillsmøte for kunstnere» 23. juni. Møtet skulle handle om ytringsfrihet og ytringskultur, og kommisjonen inviterte ulike aktører fra kunstlivet til å komme med «konkrete og løsningsorienterte innspill».

Til å komme med slike innspill inviterte kommisjonen også den lenge anonyme Facebook-profilen «Sløseriombudsmannen», Are Søberg. Han er en hedgefond-millionær som i flere år anonymt har plaget norske kunstnere på Facebook-siden sin. Her følges metodene til den nye høyresida: konspirasjoner, usannheter og uthenging av enkeltindivider. Kunstnerne har som konsekvens mottatt et ras av hets og trusler, noen så grove at de er blitt politianmeldt.

Dette er altså en aktør som ytringsfrihetskommisjonen mener det er viktig å lytte til når man skal skape et bedre ytringsklima i Norge. Jeg mener kommisjonen slik er med på å hvitvaske noen av de groveste metodene til den nye, radikale høyresida. Kommisjonen bidrar selv til det den er satt til å motvirke. Regjeringen ba kommisjonen snarere å foreslå «tiltak mot manipulering av, og svekkelse av tilliten til, det offentlige rom gjennom desinformasjon, påvirkningskampanjer osv» (punkt 5).

Men i stedet reiste kommisjonens leder og sekretariat 15. mai til Bergen «for å se Sløserikommisjonen» på skattebetalernes regning. Mens to andre av kommisjonens medlemmer deltok fra scenen i oppsettingen til Sløseriombudsmannen. Ytringsfrihetskommisjonen er slik blitt mer aktør enn observatør.

Alarmklokkene ringer hos flere enn meg: De fleste av de inviterte kunstnerne valgte denne uka å avslå invitasjonen fra Ytringsfrihetskommisjonen. Norske Dansekunstnere i samarbeid med en rekke kunstnerorganisasjoner og kunstaktører ser seg onsdag nødt til å arrangere et eget møte om hets mot kunstnere, siden Ytringsfrihetskommisjonen ikke gir en trygg ramme for å dele erfaringer om hets. Invitasjonen av «Sløseriombudsmannen» står i skrikende kontrast til kommisjonens mandat om å problematisere ytringer som «reduserer utsatte gruppers reelle ytringsmuligheter og demokratiske deltakelse».

En del av Ytringsfrihetskommisjonen reagerte sterkt på kunstnernes ytringer og protest. Jeg vet at et av kommisjonens medlemmer deretter tok kontakt med journalister i kulturfeltet, delte fortrolig informasjon, og pekte ut en kritisk kunstner ved navn. Mediene ble da oppfordret til at det skulle skrives negativt om hen, til fordel for Ytringsfrihetskommisjonens opplegg.

Den som ikke aksepterer den regjeringsoppnevnte kommisjonens virkelighetsforståelse, risikerer altså å få satt i gang mediekjør mot egen person. Det inntrufne er etter mitt syn grovt, uprofesjonelt og autoritært. Og jeg kan ikke se at den statlige kommisjonens praksis følger Grunnlovens paragraf 100: «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.»

Derfor trekker jeg meg fra Ytringsfrihetskommisjonen.