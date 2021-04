Kommentar

Folk må i det minste få møtes ute

Av Astrid Meland

2020: Slik ble 17. mai feiret på Slottsplassen i fjor. Foto: Fredrik Varfjell

Nasjonaldagsfeiringen blir mer punktert enn i fjor. Men å feire litt utendørs, det bør gå greit.

Problemet er ikke at corona-tallene går feil vei. De går riktig vei. Noen snakker om krise på intensiven. Men innleggelsene på norske sykehus går rett ned.

Smittetallene er også synkende. I den siste ukesrapporten til Folkehelseinstituttet ser vi at særlig Viken og Oslo står for en stor nedgang i smitte i Norge.

Likevel sa regjeringen på torsdagens pressekonferanse at det ikke ligger an til noen lettelser i de nasjonale tiltakene før 17. mai. Det blir kun lov å ha fem på besøk også på nasjonaldagen.

De nasjonale reglene som gjelder i dag, skal etter planen gjelde da og.

17. MAI I GAMLE DAGER: I år er barnetoget i Oslo avlyst og rundt om i landet vil vi få en corona-amputert nasjonaldagsfeiring. Bildet er fra feiringen i 2015. Foto: Heiko Junge / NTB

Det står i de nasjonale reglene og regjeringens pressemelding at man kan være 200 på et arrangement utendørs. Det skulle holde til et passe stort barnetog. Ifølge departementet er det tillatt.

Om du vil møte flere enn fem kan du leie et lokale og få inn ti. Om det blir finvær er det mulig med en piknik i parken og da kan man være 20.

Dette gjelder ikke i kommuner som har strengere lokale regler. Barnetoget er allerede avlyst i Oslo og i flere andre storbyer.

Regjeringen lar kommunene selv bestemme om de vil ha barnetog, men sier samtidig at hvis det er risiko for at barnetogene «fører til sammenstimling av mennesker, bør de avlyses.»

Hvilket barnetog er det ikke som fører til det?

Igjen kan det enkleste for mange kommuner bli å avlyse. Men det er ikke i tråd med intensjonen om å prioritere barn og unge. Og hvorfor skal man sitte mutters alene i kommuner som nesten ikke har smitte hvor risikoen er forsvinnende liten?

KONGEN TIL KAMPEN: Det var en stor overraskelse for de fleste da kong Harald og dronning Sonja tok seg en kjøretur på nasjonaldagen i fjor for å hilse på folk. Her kjører de innom Kampen i Oslo. Foto: Terje Pedersen

Det er dessuten ekstremt mye tryggere å omgås folk utendørs enn innendørs om man er engstelig for corona.

Da FHI på torsdagens pressekonferanse ble spurt om kjenner til ett eneste konkret smittetilfelle som har skjedd utendørs, kunne de ikke svare på det.

Det er fordi det nesten aldri skjer. Det finnes eksempler. Men det er svært sjelden.

Likevel er regjeringen utendørs-festbrems.

Kanskje hadde det vært greit å kommunisere tydeligere til det norske folk at det er greit at folk møtes utendørs?

Det går selvsagt ikke an å ha 100000 mennesker i et barnetog i Oslo nå, fordi det krever så mye transport og logistikk som øker smittefaren. Men det er helt greit å møtes i mindre gjenger, også i Oslo og andre smitteplagede kommuner, bare man ikke sitter oppå hverandre.

Over ett år inn i pandemien trenger vi ikke være strengere enn nødvendig. Det fører bare til mer smitte, ikke mindre, om vi jager folk inn.

Det som er helt sikkert er at forventningene om å åpne opp vil tilta i styrke fremover. Det kommer nok til å bli vanskelig for regjeringen og kommunene å holde igjen.

Og enkelte steder kan nok folk håpe på noen lettelser ganske snart. De kommer i de kommunene hvor reglene er mye strengere enn de nasjonale reglene.

I Oslo ligger det ikke an til noe slikt denne uken, men det er mulig det skjer noe i ukene som kommer. For eksempel er kjøpesenter og klesbutikker stengt. Det begynner å bli upraktisk for en del ettersom vi går inn i en ny årstid.

I en rekke Viken-kommuner fjernes de regionale tiltakene nå.

AVLYST IGJEN: Faktisk var reglene for 17. mai i fjor lettere enn de blir i år. Foto: Bjørn Aslaksen

Så når kan vi vente nye, nasjonale lettelser?

Ikke med det første. Erna Solberg har sagt at hennes plan er starte neste trinn av gjenåpningen i slutten av mai.

Hun har også sagt at det skal gå tre uker mellom hver gang de letter, slik at det blir tid til å vurdere virkningen av lettelsene.

Dermed får vi etter planen trinn tre i juni og noe i nærheten av normalitet i juli.

Ser vi på taket på smitte og innleggelser som ble nevnt (som eksempler) i gjenåpningsplanen, er det et stykke igjen, men vi er absolutt på vei dit.

Om vi fortsetter som nå, viser VGs beregning at vi er fremme ved Espen Nakstads berømte grense for å åpne - 200 smittede per dag - på selveste 18. mai.

Den grensen vil ikke regjeringen vite noe av. For de tør ikke si noe så forpliktende som et tall.

Men det kan godt hende det blir slik likevel.

Og en lettelse dagen derpå, det hadde vært en fin bakrus!