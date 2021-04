SVARER VG: – De menneskene VG-kommentatoren beskriver som «konspifolket» står med andre ord opp for dine og mine rettigheter, skriver Erlend Hodneland. Foto: Privat

Stigmatisering av corona-demonstranter

Begrepet «konspirasjonsteoretiker» er noe mediene bør unngå å bruke.

ERLEND HODNELAND

Dette er et motsvar til innlegget av Hans Petter Sjøli i VG den 12. april. Opptakten er det tragiske dødsfallet til Hans Gaarder og en kvinne som skal ha dødd etter å ha blitt smittet på et arrangement i låven til Gaarder. Jeg ønsker på ingen måte å forsvare brudd på smitteverntiltakene. Men før media fremsetter negative karakteristikker av en gruppe, må vi huske at brudd på smitteverntiltak skjer til daglig i svært mange ulike miljøer. Å peke ut syndebukker fremmer polarisering og hat, enten det er rettet mot studenter, innvandrere, barn, sydenturister, eller Erna Solberg.

Begrepet «konspirasjonsteoretiker» er noe media og Sjøli bør unngå. Det er et svært negativt ladet ord som tar troverdigheten fra folk. Vi bør heller ta tak i de enkelte påstandene som fremmes, stimulere til debatt og bruke vitenskapen til å komme usanne teorier i møte.

I samme innlegg beskriver Sjøli QAnon-teorien, om en påstått elite som skal være knyttet til satanisme og sexhandel med barn. «Røde Luer» og tilsvarende grupper på Facebook arrangerer ukentlige protester mot de strenge coronatiltakene og har ingen befatning med QAnon-teorien. Sjøli trekker også frem 22. juli og «det mørke nettet» uten at dette har noen relasjon til såkalte «corona-skeptikere».

I det samme innlegget omtales også teorier om at jødene forsøker å få verdensherredømme. De aktuelle gruppene inneholder ikke negative innlegg om jødene. Tvert imot er mange av medlemmene svært rystet over utviklingen i Israel, der det hevdes at folk mister jobben sin hvis de motsetter seg vaksinering.

Et flertall av medlemmene i «Røde Luer» og tilsvarende grupper mener at coronatiltakene er blitt så inngripende at de skader mer enn de gagner. Forskere har pekt på at tiltakene på verdensbasis vil ta flere liv enn de redder. Vi ser daglig rapporter om sterk økning i psykiske lidelser, spiseforstyrrelser og selvskading. Mange mennesker mister jobben og sendes ut i arbeidsledighet. Høy arbeidsledighet kan føre til dårligere helse og kortere liv. Mange fagfolk har etterlyst en tydeligere vurdering av hvilken effekt de enkelte tiltakene har mot sykehusinnleggelser og død.

Medlemmene skrev også mange høringssvar til forslaget om portforbud fordi de mente at dette vil bidra til ytterligere innskrenking av friheten vår, uten å bidra til smittereduksjon. De har også engasjert seg i debatten om vaksinepass, fordi retten til å bestemme over egen kropp er ukrenkelig, og de mener det er diskriminering om uvaksinerte fratas grunnleggende rettigheter.

De menneskene Sjøli beskriver som «konspifolket» står med andre ord opp for dine og mine rettigheter. Isteden blir de møtt med stigmatisering fra sentrale skribenter. Norge anno 2021 bør tillate en åpen og ærlig debatt om coronatiltakenes forholdsmessighet. Å antyde at mennesker som ønsker å delta i debatten har høyreekstreme holdninger eller er del at et pedofilt nettverk er en avsporing av debatten.