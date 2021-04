SLÅR TILBAKE: – Den skolen som blir beskrevet i media er noe svært få av oss kjenner oss igjen i, heldigvis, skriver Jørgen P. Wammer, tillitsvalgt for Utdanningsforbundets medlemmer på Ammerud skole i Oslo. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Feilaktig framstilling av Ammerud skole

VGs framstilling av Ammerud skole de siste årene inneholder flere feil og gir et uriktig bilde av forholdene for elever og ansatte ved skolen.

JØRGEN PARELIUS WAMMER, tillitsvalgt for Utdanningsforbundets medlemmer på Ammerud skole

På vegne av Utdanningsforbundets medlemmer på Ammerud skole syntes jeg det er trist at skolen vår blir presentert på denne måten. Vi opplever en helt annen skole per dags dato enn det som blir beskrevet av VG. Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsene om arbeidsmiljøet vårt, og vi opplever ingen fryktkultur slik det blir hevdet at vi har. Vi har en stor, velfungerende fagforening med mye konstruktiv dialog med ledelsen. Dette betyr selvfølgelig ikke at man alltid får det som man vil.

Når det er sagt, så har det nåværende personalet ingen rett til å kommentere hvordan andre har hatt det på skolen. Dette er snakk om subjektive opplevelser som kun eies av de respektive varslerne. På lik linje kan det påstås at tidligere ansatte heller ikke har noen rett til å kommentere hvordan vi har det akkurat nå.

Da Kiet Dang tok over som rektor i 2015 ble skolen i en viss grad preget av omstrukturering, som nok var vanskelig for mange.

Likevel har skolen jobbet aktivt med arbeidsmiljøet de siste årene, noe som blant annet kommer fram i MTM-undersøkelsen som ble gjennomført i 2020. MTM-undersøkelsen er en arbeidsmiljøundersøkelse som blir gjennomført av et eksternt firma (Avonova Census for Bedriftshelsetjenesten) og som kartlegger forholdene på en arbeidsplass. 98 prosent av de ansatte svarte på undersøkelsen.

Det kom tydelig fram at medarbeidere på Ammerud i hovedsak opplever arbeidsmiljøet som godt sammenliknet med referansegrunnlaget. Det kom også fram at relasjoner til både kolleger og nærmeste leder oppleves som gode, og at overordnet ledelse oppleves å ivareta sin rolle på en god måte. Vi viser til resultatene på den eksterne MTM-undersøkelsen som ble gjennomført i 2020 som sier at arbeidsmiljøet oppleves som godt hos de aller fleste.

Dette er dessverre noe som ikke kommer fram i avisen.

Vi godtar ikke at det hevdes at spesialundervisningen nedprioriteres på skolen vår. Dessverre er det nok mye fakta som er blitt holdt tilbake i arbeidet med disse artiklene, og mye informasjon som definitivt har uteblitt. Vi er en av få skoler som har et eget spesialpedagogisk team og ansatt en egen spesialpedagog til hvert trinn. Antall spesialpedagoger har også økt med tre fulle stillinger de siste årene. I tillegg til dette har vi en spesialpedagog-koordinator.

Den skolen som blir beskrevet i media er noe svært få av oss kjenner oss igjen i, heldigvis. Vi mener at det nåværende arbeidsmiljøet på skolen ikke skal defineres av noen som ikke jobber her. Vi inviterer derfor Shahram Ariafar, leder i Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede og Inga Marte Thorkildsen, kunnskapsbyråd i Oslo, til å ta en tur til Ammerud skole for å se hvordan vi driver vår undervisning. Journalist i VG, Frank Ertesvåg, er også invitert. Kanskje han vil skrive en aller siste sak om oss.

Vi gleder oss til å vise fram skolen vår og hvordan vi arbeider her.