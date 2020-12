Kommentar

En nordnorsk læresalme

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Kritikken av «Nordnorsk julesalme» møter neppe særlig gehør, men som tidsbilde er den likevel interessant. Den føyer seg inn i rekka av en underlig trang til å lese fortiden med nåtidens briller, skriver VGs kommentator. Foto: Stella Bugge

I en tid hvor mange er opptatt av å ta avstand fra fortiden, har vi bare godt av å bli påminnet at vi bare er generasjoner fra «armod og slit».

Den underligste debatten i år var forfatteren som mente at vi skulle slutte å synge «Nordnorsk julesalme». Han er uenig i verdensbildet som Trygve Hoffs folkekjære salme skisserer, og mener den står for holdninger vi ikke burde trykke like hardt til brystet. Nord-Norge beskrives etter hans syn som «et stakkarslig sted med ynkelige og tafatte folk» som står der med «hua i handa».

I en kronikk i avisa Nordlys skriver han at vi heller burde «dunke oss på brystet», og snakke om alt som går bra. Landsdelen er rik på naturressurser, folk lever i velstand, har hytte, drar på helgetur til London og deres største bekymring er «å ikke finne en parkeringsplass eller å rekke polet før det stenger».

Innvendingene til tross. Julesangen blitt usedvanlig populær i hele landet, og ikke et øye tørt når Fylkestinget i Nordland avslutter det politiske året med å synge den høyt sammen.

Så er neppe hensikten med sangen å gi en beskrivelse av det livet vi lever i dag. De fleste nordmenn lever i en rikdom det store flertallet i verden misunner oss. Jorden er rett nok både frossen og karrig mange steder, men det har gått oss vel likevel.

Kritikken av «Nordnorsk julesalme» møter neppe særlig gehør, men som tidsbilde er den likevel interessant. Den føyer seg inn i rekka av en underlig trang til å lese fortiden med nåtidens briller. Om det er julesanger, bøker, filmer, humor eller historiske hendelser og personer. Lever det ikke opp til våre normer og idealer, skal det forkastes, endres eller i beste fall merkes. Viljen til å forstå fortiden, virker ikke like sterk om dagen som ønsket om å fordømme den.

Men selv om fortiden ikke er noe ideal, er den en god læremester. Ikke minst i vår særdeles privilegerte flekk på jorden har vi godt av å bli påminnet at vår velstand ikke har vart evig, og slett ikke kan tas for gitt.

For der «armod og strev» er noe jeg har et teoretisk forhold til, er det definitivt en del av livet til mine besteforeldre på Namdalskysten.

«Velsigna du lys over land», heter det så treffende i sangen. Øya de bodde på fikk strøm så sent som i 1957. Da hadde bestemor levd i mer enn 50 år og født fire barn. Når man strever med bunnløse skittentøykurver og oppvaskmaskiner som ikke tømmer seg selv, kan man jo se for seg et liv med lut og kaldt vann, bokstavelig talt.

Jeg tror bestemor aldri sluttet å være takknemlig for hvordan strømmen forbedret livet deres. Når vi snakker om strøm i dag, er det sjelden som en velsignelse. Det er som regel klager på høye strømpriser, sjenerende master eller for langt mellom ladestasjonene til elbilen.

«Nu har vi den hardaste ria, vi slit med å kave oss frem», heter det videre. Vinterstormen pisker mot husveggen her jeg feirer jul, men inne er det lyst og varmt. Når vi klager på været, er det mest fordi det er dårlig egnet til å gå tur.

Når min bestefar var opptatt av været, var det for å ro fiske eller dyrke jorda. Godt vær var forskjell på grøde og uår, i verste fall liv og død. Et besøk på kirkegården i ytterdistriktene forteller oss at havet var en farlig arbeidsplass. Om det var dårlig utepilsvær, var aldri på deres radar. Og ikke trengte de medlemskap på Sats for å holde seg i form.

«Verg dette lille du gav oss», synger vi. Mens jeg vasser i brukte munnbind, pappkrus og kebabrester på gata skjenker jeg iblant en vennlig tanke til min gammeltante som vasket plastposer og hengte dem til tørk på snora. Lenge før noen kom på tanken at gjenbruk er trendy, brukte hun rømmebeger og tomme melkekartonger til oppbevaring.

Selv etter at også de fikk ta del i velstandsøkningen, var det uhørt å kaste mat. Nøysomhet måtte ikke læres for dem som hadde plukket poteter og slaktet sine egne sauer. Hva de ville tenkt om oss som bruker krefter på å diskutere teksten i en gammel julesang, kan vi jo bare forestille oss.

Å være bevisst historien gjør det lettere å kjenne takknemlighet for det samfunnet vi har. Selv om våre nære forfedre levde strevsomme liv, var det ikke nødvendigvis dårlige liv. Det gir både trøst og styrke i en hverdag som ikke alltid er like rosenrød, selv om problemene i den store sammenhengen er overkommelige. «Nordnorsk julesalme» har i seg en ydmykhet som vi ikke ser og hører så altfor ofte i dag. Kanskje er det derfor mange av oss er så glad i den?

Noen dager har vi uansett godt av en påminnelse om at « vi e hardhaussa vi som du».