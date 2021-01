Leder

Prisen for brexit

I ellevte time kvittere Boris Johnson ut brexit, slik han hadde lovet sine velgere. Men det er en annen brexit enn den han garanterte å levere.

Det utfordrer både høyre- og venstresiden i parlamentet, som fem på tolv i romjulen inngikk borgfred og stilte seg kollektivt bak brexitavtalen.

Oppgjørets time kan bli annerledes enn hva statsministeren hadde sett for seg da han omfavnet brexit som et middel for selv å komme til makten. Like før Storbritannia skulle ringe ut skjebneåret 2020, kom meldingen om at Boris Johnsons far – en av veteranene i det konservative regjeringspartiet – søker om fransk statsborgerskap for å slippe å kutte båndene til EU.

Denne «virkeligheten-innhenter-satiren»-nyheten lyder som et ekko av humor-karakteren Flettfrid Andresens forslag om individuelt EU-medlemskap for hennes engere krets på Øvre Singsaker. Men hverken far eller sønn Johnson ler spesielt hjertelig av denne nye utviklingen i et familiedrama, der senior nå føyer seg til rekken av nære slektninger på høyresiden som bryter med statsministeren politisk på grunn av brexit.

Verre er likevel truslene om brudd fra familien i nord. Brexit har i seg selv drevet oppslutningen om EU-vennlige skotske nasjonalister til værs, men Boris Johnsons karakteristikker av Skottland har virkelig fyrt opp dem som krever løsrivelse fra Storbritannia. Den konservative avisen The Telegraph minnet i går om at Johnsons retorikk overfor skotske landsmenn ikke bare har gjort ham usedvanlig upopulær i Skottland. I flere målinger er den skotske nasjonalistlederen Nicola Sturgeon bedre likt enn statsministeren både i England og i Skottland.

Særlig har statsministerens utsagn om at «skotsk selvstyre har vært en katastrofe» vakt forargelse. Overfor en nasjon som hadde etablert sentrale institusjoner lenge før naboene i England, er provokasjonen ulidelig. Den forsterker opplevelsen av en regjering som styrer Storbritannia ut fra engelske interesser. I Skottland stemte 62 prosent for fortsatt EU-medlemskap.

For Johnson er de marerittaktige tallene for skotsk uavhengighet i ferd med å nærme seg samme nivå. I den siste målingen sier 58 prosent av skottene at de ønsker løsrivelse fra UK. Hadde det vært valg i dag ville SNP økt sitt rene flertall i Skottlands parlament ytterligere. De er allerede større enn Labour og De konservative til sammen. Hvis prognosen slår til, vil SNP gjøre rent bord ved valget om fire måneder.

SNP-leder Sturgeon har sagt at det gir Skottland mandat til å kreve ny folkeavstemning om uavhengighet. Det vil Boris Johnson rituelt avvise. Nasjonalforsamlingen i Edinburgh vil da trolig skrive ut folkeavstemning likevel, med henvisning til selvstyreloven av 1998, og sende et sannsynlig ja-flertall til avgjørelse i domstolene. Det kan bli kinkig for regjeringen. Jurister og dommere med statsrett som fagområde, hevder at unionsavtalen fra 1707 gir Skottland suveren rett til å trekke seg ut.

Boris Johnson har uttrykt historiske ambisjoner på egne vegne. Brexit gjorde ham berømt. Hvis prisen er Storbritannias oppløsning, blir berømmelsen herostratisk. Det er noe annet.