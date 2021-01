SJOKKET I D.C.: – Amerikanerne er skadeskutte borgere av et løgnens tyranni, og selv om fyrsten har falt, vil livgarden hans beviselig følge ham til stupet, skriver kronikkforfatteren. Foto: Thomas Nilsson / VG

Løgnens forblindede kraft

Scenene fra Washington, D.C. kunne vært begynnelsen på et regime bygget på løgnens tyranni, styrt av en hallusinerende og faktaresistent statsleder. Så sterk er nemlig systematisk løgn at den kan velte demokratiet.

STEINAR J. OLSEN, gründer og medlem Ytringsfrihetskommisjonen

Da Joe Biden talte til det amerikanske folk onsdag kveld, var det for å sikre en verdighetens overlevelse, og minne oss om hvor skjørt demokratiet kan være. Han lovet å lede oss gjennom atomvinteren, til man igjen klarer å skjelne rett fra galt gjennom tåken.

De dystopiske trekkene ved Trump er mange: Systematisk propaganda, egging til opptøyer og kriminelle handlinger, faktafornektelse og massive løgner som har bevist sin forførende og destruktive kraft.

Selv etter at Trump-mobben fysisk forhindret den folkevalgte nasjonalforsamlingens godkjennelse av et demokratisk valg, har flere republikanere i Kongressen vist vilje til å følge sin keiser utfor stupet i en tilsynelatende forblindet lojalitet.

Jeg sier tilsynelatende, for den innbilte sannheten de forpliktet seg på, nemlig den at Trump egentlig vant i et gedigent valgskred og at valget ble stjålet fra han, forstår nok de fleste av dem at kun er en illusjon. En utopi. Noe man ønsker så sterkt at man er villig til å la løgnen bedøve rettferdighetssansen. Men da må man ville la seg dope.

I Aldous Huxleys roman «Vidunderlige nye verden», en dystopisk fremtidsfortelling der alle mennesker går permanent lykkelige omkring, gis befolkningen tilgang på «soma», et stimulerende stoff som gir hallusinasjoner. «Soma» fjerner all smerte og vonde følelser, slik at man kan fortsette å leve i illusjonen.

I Trumps versjon av verden gir han seg selv og sine følgere et lignende middel, det sentralstimulerende virkemiddelet Løgn. Våren 2020 begynte Trump å dele ut gratisdoser av propaganda og forvrengte påstander om et kommende valgfusk. Bare for sikkerhets skyld, for dersom han vant valget, ville han respektere valgutfallet.

Siden forrige valgkamp i 2016 har en hel verden har blitt påvirket, forgiftet og dominert av én manns systematiske dop av løgner, spredt med millioner av dyser ut i eteren til alle som har villet sniffe inn skyen av usannheter. Den siste ampullen tok Trump med seg til sine tilhengere onsdag: Enda en helt uforståelig fornektelse av valgresultatet og folkets vilje.

Men snart våkner nå Trumps følgere opp av rusen, til en ny virkelighet. Faktafornektere over hele verden blir tvunget til å se Trump spasere, eventuelt bli båret ut av Det hvite hus. Kanskje til og med før den 20. januar.

La oss håpe at også folk her hjemme i Norge som har nektet å ta et oppgjør med alle Trumps uredeligheter etter valget i november, nå holder varetelling.

Mannen som skal rydde opp er Joe Biden, og han er lovlig valgt. Han er mannen som kan nullstille verdibarometeret, og hjelpe oss tilbake til en hverdag der rett og galt, fakta og fiksjon, dokumentasjon og propaganda igjen får tydelige skillelinjer.

Biden kommer fra moderate kår med foreldre som kjempet for å få endene til å møtes. Han mistet sin første kone og deres barn i en tragisk ulykke da han var 29 år. Senere mistet han også en av sine gjenlevende sønner. Han har levd et liv og møtt utfordringer som de fleste amerikanere kan kjenne seg igjen i. De tror på ham.

Biden er en mann av folket. En mann med verdier og fasthet, en politiker som vil samle, en mann som vil at sannheten skal bety noe.

Det vekker et håp langt ut over USAs landegrenser. Folk er lei av løgnene. Vi vil ha substans.

Endelig kan rettskaffenheten hentes ut av vognskjulet etter fire år i opplag. Men hva skal til for at Biden skal klare å forene et «divided states», hva skal til for å gjenreise tilliten til «mainstream media» - de redaktørstyrte avisene, tv-stasjonene og nettavisene?

Amerikanerne er skadeskutte borgere av et løgnens tyranni, og selv om fyrsten har falt, vil livgarden hans beviselig følge ham til stupet. Respekten for demokratiet må gjenreises, samtidig som horder av lojalister som ikke er interessert i fakta, vil fortsette spredning av sin propaganda.

Selv er Joe Biden katolikk, og han skal styre et land der omkring 70 prosent av befolkningen tilhører et kristent kirkesamfunn. At en religiøs skal lede andre religiøse skulle i utgangspunktet borge for en enklere vei til å samle nasjonen, men slik er det nødvendigvis ikke. For det store grunnfjellet av Trumps velgere, både i 2016 og i 2020 tilhører evangeliske kristne, et konservativt segment av befolkningen, ofte med en sterkere tro på oldtidens skrifter enn på vitenskap. Et segment av befolkningen der konspirasjonsteoriene muligens lettere har fått fotfeste, også fordi utdanningsnivået er lavt.

Og det er her Joe Biden får det vanskeligst – i møte med de som har dopet seg så lenge på Trumps løgner at vrangforestillingene er blitt virkelighet. Det er nemlig ikke lett å påvirke hjernevaskede medlemmer av Trumps sekt når alt du forteller dem harmonerer med hva en fiende vil komme til å si.

Hva må til for å frigjøre den faktaresistente mobberen, den antivitenskapelige bøllen og den notoriske løgneren, som alle går på det samme stoffet?

Vel. Først må i hvert fall dopet tas ifra dem.