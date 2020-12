BYENS DØD: – Forestill deg hovedstaden uten Lorry, Gamle Raadhus og Engebret, serveringssteder som kan skilte med langt over hundre års tradisjoner og historie, alle sammen. Det må ikke skje, skriver Dagfinn Nordbø. Foto: KRISTER SØRBØ/FRODE HANSEN

Debatt

Hva får byen til å leve?

En by uten restauranter er et goldt kjøpesenter. Den er ingenting.

Publisert: Nå nettopp

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Forestill deg en moderne storby, for eksempel Oslo, uten restauranter. Det er en umulig tanke. Forestill deg hovedstaden uten Engebret, Gamle Raadhus og Lorry - serveringssteder som kan skilte med langt over hundre års tradisjoner og historie, alle sammen. Lompa, Schrøder, Vålerenga Vertshus – vi snakker om oaser der folk lever sine liv.

For hva er et liv uten felleskapet rundt mat og drikke, møter med venner og ukjente, sorlet fra gjestene, klirringen i bestikk og servise, duften av vellaget mat, lykken ved en kald pils eller et glass vin, og kelnere som duver mellom bordene?

I hovedstaden er halvparten av oss aleneboere, såkalte enehusholdninger. I denne tiden sitter de stort sett hjemme foran en eller annen trist skjerm, med langt færre slike fellesarenaer å møtes på. Det vi ser i horisonten nå, er at svært mange av disse stedene kan komme til å forsvinne, og vi risikerer at det vi i dag er stolte av å kalle en by, ikke er det lenger. En by uten restauranter er et goldt kjøpesenter. Den er ingenting. Serveringsstedene, barene, kafeene, møtestedene, er selve limet i enhver by.

For tusen år siden måtte alle som bodde ved hovedferdselsårene i Danmark, ta inn gjester som trengte det. Det var ingen bønn. Alle som reiste «ved allfarvei» kunne bare banke på døren, og vite at de hadde krav på et stykke brød, et glass øl og en seng for natten.

Det var en god tanke, men etter hvert som folketallet og trafikken steg, ble det både strevsomt og dyrt for de mer eller mindre ufrivillige vertene. I det herrens året 1283 etablerte derfor kong Erik Glipping (han har du ikke hørt om!) den danske restaurantbransjen, så vertskapet kunne ta seg betalt for sine ytelser.

Det er altså ikke tilfeldig når nordmenn som kommer til en kro eller et vertshus i Danmark kjenner at jaggu, dette har de holdt på med lenge, dette kan de.

Danskene har jo unektelig et poeng når de kaller oss «fjældaber» – for det er ikke mer enn 50-60 år siden Oslo var et tragikomisk ødeland, med noen ytterst få spisesteder og med regler og forordninger fra det mørkeste kristne helvete, et Ultima Thule som utlendinger grøsset av når de kom hjem igjen til London, Paris og New York, fordi de for eksempel ikke kom inn på et spisested uten å bære det latterligste av alle plagg, nemlig slips. Du kunne ikke spise middag uten hvit duk. Jeans? Glem det, og her i landet spiser man med pensko, intet annet.

Etter hvert som puritanismens klamme prestehender gradvis måtte slippe taket, blomstret Oslo opp, og i 2020 er byen et av Europas, ja verdens mest spennende steder å utforske på matfronten. Før det sa stopp, var ventelistene på flere av restaurantene uendelig lange, og de spreke nyetableringene hadde fulle hus og et levelig utkomme, selv med de sinnssvake leieprisene vi holder oss med her i den nordligste filialen av Saudi-Arabia.

For de aller fleste som driver med servering, er faktisk ikke ute etter penger som et hovedmål. Da hadde de holdt på med noe helt annet - spekulert på børsen, minet bitcoin eller fått seg jobb som skoledirektører. Marginene i restaurantbransjen, hvis du leverer et skikkelig produkt, er så små at man overhodet ikke kan drive en anstendig restaurant uten en nærmest idealistisk holdning i bånn, en sterk forpliktelse til faget, gleden over å skape noe og å føre folk sammen.

Spør for eksempel Café Engebrets Kay Johnsen eller Stattholdergaardens Bent Stiansen om det er pengene som driver dem. Alle som noensinne har vært der, vet instinktivt at slik er det ikke. De lever for å gi god og personlig service, servere de beste råvarene og generelt skape lykke og velbehag her i verden.

For slik er de dedikerte restaurantfolkene. På sett og vis er de kunstnere, og restaurantene er, på sitt beste, kunstverk i seg selv. De er finslipte maskinerier der drivkraften er menneskelige ressurser, høy kompetanse og ektefølt kjærlighet.

Selvsagt finnes det også rent pengedrevne steder, restaurantkjeder med standardisert mat, all-you-can-eat-pizza, kode på do og lokaler uten verken sjel eller stamgjester. Men det er ikke de vi kommer til å savne om ikke noe blir gjort nå - sykehusmat kan vi spise på sykehus. Det vi risikerer er at vi sitter igjen med de utspekulert dølle kjederestaurantene, og ellers fint lite.

At den seriøse delen av restaurantnæringen las i stikken slik det nå har blitt gjort, må bunne i en eller annen fordom om at den slags virksomhet er litt tvilsom, at det ikke er så farlig med dem, det kommer sikkert noe nytt. Nei, da er det noe helt annet med industrien, som importerer rettsløse fagarbeidere med billigfly for å lage coronakohorter i brakkeriggene. Den virksomheten må man støtte på alle bauger og kanter, liksom. Og siden et statlig pålegg om å stenge ned spisestedene ville utløst kompensasjoner, velger altså myndighetene å si «Dere kan holde åpent, men ikke selge alkohol». Det er jo svindel og bløff i sin reneste form.

Å tjene penger på mat er det bare dagligvarebaronene her i landet som gjør. Ikke restaurantene.

De som tror at undertegnede ikke gjør stort annet enn å sveve rundt på spisesteder til enhver tid tar feil. Men de gangene det skjer er for meg, som for mange andre, høydepunkter i livet. Jeg ønsker å vite at de mulighetene fins. Og hvor vanskelig det kan være å ha en kontinuitet i støtteordninger som kan redde utelivsbransjen, er meg en gåte. Det regningene som forfaller nå, de forfaller nå. Hvis man ikke klarer å rette opp feilene straks, vil en helt annen type forfall sette inn.

Det må ikke skje.