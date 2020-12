Leder

Rettsstaten og EØS-midlene

Norge undertegnet i går en avtale som gir Ungarn tilgang til milliardstøtte fra EØS. Midlene ble frosset i 2014, av meget gode grunner. Etter flere års forhandlinger åpner EØS-landene igjen lommeboken.

Med bare Island og Liechtenstein med på laget er det Norge som betaler inn det aller meste i EØS-potten. I perioden fra 2014 til 2021 fordeles 2,8 milliarder euro til 15 mottakerland i EU. Det tilsvarer nesten 30 milliarder kroner etter dagens kurs. Polen og Ungarn er blant de tre største mottakerne og de to mest problematiske.

Norge nekter å gi EØS-midler til polske byer og kommuner som har erklært at de er LHBT-frie soner. Det er viktig å ta tydelig avstand fra slike tilfeller av grov diskriminering rettet mot seksuelle minoriteter. Da myndighetene i Ungarn i 2014 tok kontroll over EØS-midler som var satt av til å utvikle det sivile samfunn reagerte Norge på riktig måte. De stanset all støtte til landet i halvannet år.

Striden om EØS-midlene må ses i lys av en langvarig dragkamp som har pågått mellom Polen og Ungarn mot et stort flertall av de andre EU-landene. Det er grunnleggende verdier i det liberale demokrati som står på spill. Rettsstaten er fundamentet for EU. Domstolene skal være uavhengige. Pressen skal være fri. Det sivile samfunn skal være beskyttet mot offentlig maktmisbruk.

EU vil gjøre det mulig å stanse utbetalingen av fellesskapets midler til medlemsland som ikke respekterer rettsstatens prinsipper. Det samme må gjelde for EØS-støtten. Polen og Ungarn la tidligere i år ned veto mot EUs langtidsbudsjett og gjenreisningfond på grunn av en klausul om at utbetalinger kan stanses til land som bryter rettsstatsprinsippene. I desember ble budsjettet endelig vedtatt, og for første gang med en slik klausul.

Nå har også Norge og samarbeidslandene blitt enige om en intensjonsavtale med Ungarn. En forutsetning for å gi EØS-støtte er enighet om hvem som skal styre fondene. Det blir nå viktig både for både Norge og EU å følge opp at Polen og Ungarn etterlever inngåtte avtaler. Det er ingen selvfølge at det skjer i de såkalte illiberale demokratier i øst.

EØS-avtalen er uunnværlig for Norge fordi den gir oss fri tilgang til det store europeiske marked. Det er bra at Norge gjennom EØS-midlene kan bidra til sosial og økonomisk utjevning i øst. Men det må være et ufravikelig krav at midlene blir forvaltet til det beste for det sivile samfunn. Vi kan ikke akseptere at de blir misbrukt av myndigheter som undergraver rettsstaten.