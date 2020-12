VIKTIG DAG: – Den internasjonale dagen for mennesker med funksjonsnedsettelser er for meg, for deg, noe for alle oss å feire sammen, skriver kronikkforfatteren. Foto: OsloMet

Debatt

Ta del i kampen for et mer inkluderende og rettferdig samfunn

Dette er en tid for å feire vår felles menneskelighet, og en en tid for å bekjempe «ableism».

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

GAGAN CHHABRA, blind stipendiat ved OsloMet

Desember har kommet, og snart venter en dag som er viktig for mer enn en milliard mennesker over hele verden. Nei, det er ikke som du tror, det er ikke julaften. Jeg elsker de sterke lysene, de glade julesangene, den deilige ribben og krydrete akevitten, den festlige stemningen og den gledelige tiden julen bringer!

Men desember har imidlertid også en annen verdifull dag: FNs internasjonale dag for mennesker med funksjonsnedsettelser. Siden 1992 har vi feiret 3. desember for å markere kampen mennesker med funksjonshemninger har kjempet for likhet og verdighet, full deltakelse og menneskerettigheter.

I løpet av årene har jeg sett gamle hippier og unge hipstere i ekstatisk ro over den internasjonale yogadagen: Jeg har hørt de empatiske dyreelskerne komme ut av skallet under den internasjonale skillpaddedagen; Jeg har følt ropene fra de mobiliserte massene under klimadagen. Misforstå meg riktig, jeg kommer fra yogalandet, jeg elsker de vise, gamle skilpaddene og jeg er svært glad i den eneste planeten vi har. Jeg har feiret arbeiderdagen, kvinnedagen og marsjert i Pride-paraden; alt handler om solidaritet.

Likevel, foruten i noen selektive korridorer, har jeg ikke vært vitne til særlig stor anerkjennelse av den internasjonale dagen for mennesker med funksjonsnedsettelser i Norge. Sist gang jeg sjekket med Statistisk Sentralbyrå, hadde rundt 17 prosent av befolkningen i Norge en synlig eller usynlig form for funksjonsnedsettelse. Mennesker med funksjonsnedsettelser utgjør også verdens største minoritet. Samfunnets stillhet runger høyt og tydelig.

les også Unge plasseres på sykehjem mot sin vilje: Krever forbud

I fjor sommer skapte jeg en liten storm i kaffekjelen min ved å skrive om ableism, eller ulik, urettferdig, fordomsfull og diskriminerende behandling av mennesker med funksjonsnedsettelser basert på deres faktiske eller oppfattede, synlige eller usynlige funksjonsnedsettelser. I etterkant kontaktet mange kolleger, kamerater og fremmede meg. Noen av dem var ganske forferdet over at jeg brukte ordet ableism, mens andre igjen var forvirret. Mens stormen i kaffekjelen brygget, bestilte mine samtalepartnere sin chai latte og jeg grublet over begrepet ableism. Men før jeg rakk å forklare hva ableism betyr, endret temaet seg og samtalepartnerne mine hadde gått over til mer presserende, abstrakte spørsmål. Så her er vi igjen, du, opplyste leser, og jeg med mine uforløste tanker.

La oss tegne opp konturene av ableism:

Ableism består av historiske og kulturelle fortellinger som blir produsert og reprodusert gjennom sosiale normer, tradisjoner, ideologier og institusjoner. Vi lener oss på den metaforiske krykken av funksjonsevne.

Ableism trives i enkle dualismer og stereotypier, hvori den funksjonshemmede blir sett som enten et tragisk offer, svak, avhengig og inkompetent, eller en inspirerende helt, fantastisk og modig. Til tross for at mennesker med funksjonsnedsettelser er vanlige mennesker.

Ableism er samfunnets selektive amnesi, som glemmer at nedsatt funksjonsevne er en del av den menneskelige tilstand og at mennesker med nedsatt funksjonsevne er en del av det menneskelige mangfoldet.

Ableism er stormen av de komplekse følelsene som dukker opp når en talentfull danser i rullestol klatrer opp på popularitetsstigen.

Ableism er den ubevisste impulsen som oppstår når du og barnet ditt krysser gaten fordi en dyktig advokat triller mot deg i hennes motoriserte rullestol.

Ableism ligger skjult i det gapende blikket, når en kjekk mann med kognitiv funksjonsnedsettelse sitter på restaurant og spiser et hyggelig måltid med venner og familie.

Ableism kan høres klart og tydelig når konferanser om funksjonsnedsettelser glemmer tegnspråktolken, slik at den velformulerte døve tenkeren forblir stille.

Ableism er den strategiske unngåelsen av den blinde kollegaen ved lunsjbordet. For når alt kommer til alt er han først og fremst blind, dernest kollega.

Ableism skjer når en opprørsk tenåring med cerebral parese går på date og servitøren umiddelbart antar at hun har kommet med assistenten sin. Forhastede antakelser fører til dårlige stevnemøter.

Ableism viser sitt sanne jeg når partiprogrammet til politiske partier ikke engang nevner mennesker med funksjonsnedsettelse og deres stemmer.

Ableism manifesterer seg når de religiøse organisasjonene sier, åpne lommeboken og gi til de stakkars sjelene, få den gode varme følelsen i gjengjeld.

Ableism flyter i populære fordommer, som når erfarne sosialarbeidere behandler foreldre med funksjonsnedsettelser ikke som foreldre, men som barn.

Ableism synes når en kvalifisert arbeidssøker går til intervju og den veloverveide arbeidsgiveren fokuserer på funksjonsnedsettelsen, drar på skuldrene og ser den andre veien.

Ableism hviler i det uvitende likhetstegnet mellom funksjonsnedsettelse og inkompetanse, som følgelig lar velferdsstaten dytte unødvendig uføretrygd ned i halsen på en.

Ableism skjer når samfunnet rasjonelt rettferdiggjør død og dødshjelp over liv fullt av uoppfylt potensialitet angående mennesker med alvorlige funksjonsnedsettelser.

Ableism ser ut til å være tydelig i universitetenes prioriteringer, når det bare er ett masterstudie om funksjonshemming og samfunn i hele landet.

Ableism skjer når såkalt inkluderende forskere og progressive tenkere samler erfaringer fra funksjonshemmede, lager forskningsutlysninger, utgir artikler og bøker, får stipend og ansettelsesperioder, men glemmer de fattige, syke og arbeidsledige menneskene med funksjonsnedsettelser.

Ableism er den normative forventingen om at funksjonshemmede skal vite sin plass i samfunnet og bør være evig takknemlig, alltid smilende og stadig nikkende.

Ableism er når du gir meg hjelpen jeg ikke trenger og komplimentene jeg ikke fortjener. Jeg er bare et helt vanlig menneske.

les også Rullestolbruker Sander (17) ble nektet hjelp på bussen: – Jeg blir lei meg

Selv om mine chai latte-gurglende samtalepartnere forsvant og etterlot meg med disse uforløste tankene om ableism, håper jeg imidlertid at du, opplyste leser, har en bedre idé om hva det betyr og kan ta del i kampen for et mer inkluderende og rettferdig samfunn. Tross alt er vi alle midlertidig funksjonsfriske individer, og som en tåpelig nybegynner en gang sa, er vi så heldige at vi lever lenge nok, vil vi alle på et eller annet tidspunkt mest sannsynlig gå om bord på funksjonshemningsekspressen eller sjekke inn på hotell funksjonsnedsettelse. Jeg håper dagen i dag, 3. desember, kan bli like populær og like relevant som 17. mai, en annen av mine favorittdager.

La oss derfor være mer omtenksomme, medfølende og fordomsfrie i høytiden som kommer. Den internasjonale dagen for mennesker med funksjonsnedsettelser er for meg, for deg, for alle oss å feire sammen!

PS! Ableism er et begrep fra sosialpsykologi og filosofi. Det er mye bredere enn og bygger på diskriminering basert på funksjonsnedsettelse. Det åpner for utforskningen og kritikken av verdier, normer, oppfatninger, betydninger, holdninger og oppførsel som foreligger på tvers av kultur og samfunn. Det er relativt lett å fjerne fysiske barrierer, men å forandre holdninger er en langtekkelig prosess.

Publisert: 03.12.20 kl. 13:29

Les også