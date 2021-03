Foto: Gisle Oddstad

Debatt

Grensependlere må også ha rett til et liv!

Men selv om smittesituasjonen er lik i Halden og Strømstad blir de norske grensependlerne fortsatt behandlet nesten som kriminelle og må krangle på grensen nesten daglig, mye fordi politibetjentene ikke kan regelverket.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

THOR EDQUIST, tidligere grensependler og ordfører i Halden, leder for Svinesundskomiteen

Foto: Gisle Oddstad

For de som ikke er kjent med ordningen, så er det egne grensependler-regler for nettopp grensekommuner i Norge og Sverige.

Jobber du i en grensekommune på motsatt side av grensen, ja, så betaler du skatt der du bor.

Kommunene Strømstad og Tanum, som grenser til Halden, var i hvert fall før corona en større arbeidsplass for haldensere enn en hjørnesteinsbedrift som Norske Skog.

Men fortsatt jobber flere hundre haldensere i en svensk nabokommune.

Smittesituasjonen i Halden og Strømstad er nå så og si helt lik, i forhold til antall innbyggere. (13000 og 32000). Strømstad hadde 18 nye smittede i uke 11, mens Halden hadde 43. Kanskje stengt grense ikke betyr så mye allikevel, så lenge smitten er i landet og så lenge Oslo er et episenter for Norge ?

les også Jusprofessor: Karantenehotell kan være i strid med menneskerettighetene

Men selv om situasjonen er lik i Halden og Strømstad blir de norske grensependlerne fortsatt behandlet nesten som kriminelle og må krangle på grensen nesten daglig, mye fordi politibetjentene ikke kan regelverket.

Og nå, etter ett år i hjemmekarantene, blir de i tillegg overvåket, oppringt og hva jeg mener trakassert også på fritiden.

Jeg har venner, naboer, egne familiemedlemmer og kollegaer i det firmaet jeg arbeider i, som jobber på svensk side og som nå blir oppringt, noen daglig, med spørsmål om hvor de er og hva de gjør. I tillegg til dette igjen kan de få to, ja til og med tre tekstmeldinger pr. dag.

Dette er psykisk terror på høyt nivå som ikke hører hjemme i det vi kaller et demokrati, uttalte en venn som er leder for et større firma i Strømstad. For det er jo helt vilt, synes jeg, at haldensere kan dra på jobb i Oslo med tog, med det enorme smittetrykket som er der, og allikevel gå fritt rundt i Halden.

Men drar du på jobb til Strømstad, ja, da skal du sitte i evigvarende karantene, ofte måtte krangle med politibetjenter for å komne hjem og nå trakassert og nærmest forfulgt også på fritiden.

les også Pendler fra Sverige til Norge: – Du føler deg nesten som en forbryter

De norske grensependlerne. som til sammen har vært en stor skatteyter i Norge, og da spesielt i Halden, er faktisk ikke nevnt i noen form for lovgivning eller paragraf i coronaforskriften om smitteverntiltak Det er som om de ikke eksisterer. Dermed har de heller ingen rettigheter.

I paragraf 6b i coronaforskriften, som omhandler grensependlere, gis det unntak for karanteneplikt i arbeidstiden. Men de norske pendlerne har ikke arbeidstid i Norge, derfor gjelder ikke den paragrafen for de. Den paragrafen er bare for svensker og finner.

Heldigvis har kommunalsjef i Halden, Veronica Aam, uttalt på NRK at norske grensependlere er unntatt testregimet, fordi de har hjemmekarantene, noe flere pendlere må fortelle på Svinesund om igjen og om igjen og om igjen. For hver gang de drar på jobb får de ny karantene.

I Sverige derimot, kreves det nå test hver uke for at de skal komme seg på jobb. Men drar de på jobb med tog til Oslo kan de som nevnt leve et helt normalt liv.

Dette innlegget handler ikke om at grensen skal åpnes nå, men at norske grensependlere, etter ett år i hjemmefengsel, nå bør få like stor rett til et liv som de som pendler til Oslo.

Jeg leser daglig smitterapporten i lokalmedia. Og det har enda ikke blitt oppgitt at én grensependler er smittet eller er årsaken til smitte.

Ja, virkeligheten for de det gjelder er faktisk så ille nå, at jeg har registrert i kommentarfelt på Facebook, at noen tror at dette ikke kan være sant. Men det er det. Frykten har for lengst satt sine spor i de som daglig pendler over grensen.

Jeg vil derfor avslutte med hva filosofiprofessor Einar Øverenget uttaler om det: «Om frykten etablerer seg i et samfunn, vil den kunne sette i gang en omvendt frigjøringsprosess: Folket krever mindre frihet, mindre demokrati – og jo mindre de etter hvert har, desto mindre krever de. På sikt kan det skape en form for demokratisk analfabetisme.»

Kanskje det er derfor ingen ledende politikere vil ta tak i den uretten som flere hundre nordmenn har lidd under så alt for lenge nå?