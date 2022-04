Leder

Pinlig at vi ikke har kommet lenger

Krangel og ansvarspulverisering har ført til at vi ikke har fått flere intensivsengeplasser.

Hytteforbud. Stengte grenser. Hjemmeskole. Skjenkestopp. Vi har vært gjennom ekstreme tiltak de siste årene.

Og tirsdag kom Koronakommisjonens andre rapport, som handler om håndteringen frem til i høst.

Det er mye å peke på som gikk bra.

LANGVARIG PROBLEM: Koronakommisjonen avdekker at fagmiljøene har slitt med å bli enige om hva en intensivsengeplass er. Det er i løpet av pandemien ikke blitt opprettet flere plasser, noe kommisjonen kritiserer.

På grunn av oljepengene har nordmenn vært blant de heldige som tross alt har lidd mindre økonomisk.

Tiltakene har vært svært inngripende, men likevel ikke så ille som i naboland på kontinentet som til og med opererte med portforbud.

Samtidig har Norge hatt relativt få alvorlig syke og lave dødstall.

Men det er selvsagt en god del som kan kritiseres likevel.

Solberg-regjeringen liker ikke kommisjonens mest konkrete kritikk, som handler om unødvendig detaljstyring.

For mens en samlet regjering satt i regjeringskonferanse og behandlet karanteneregler for flycrew, hvem som skulle på Nobels fredspris og hvordan besøkssenter for naturarv skulle kompenseres, ble det ikke en eneste intensivplass ekstra, viser kommisjonen.

Konklusjonen er at detaljene førte til at regjeringen slet med å se det store bildet. Og at de derfor ble dårligere forberedt på nye bølger.

AVVISER EN DEL AV KRITIKKEN: Eksstatsminister Erna Solberg er ikke enig i alle konklusjonene til Koronakommisjonen.

Historien om intensivplassene er i det hele tatt en temmelig pinlig affære.

Gjennom en årrekke har vi fått dokumentert at flere plasser trengs. Den politiske enigheten har det heller ikke skortet på.

Men likevel får man det ikke til.

En av årsakene er krangel og sterk faglig uenighet som Helsedepartementet ikke har klart å rydde opp i.

Kommisjonen avdekker at problemet særlig har vært at fagfolk har kranglet om definisjonen av en intensivplass. Det har ført til at utredningsarbeid har strandet. Kommisjonen skriver at det ennå ikke var oppnådd enighet om noen definisjonen da de avsluttet sitt arbeid.

Det eneste tiltaket som er blitt innført under pandemien var dermed å opprette hundre ekstra utdanningsplasser for intensivsykepleiere, skriver kommisjonen.

Dette til tross altså for at knapt noen mener vi har nok intensivsengeplasser her til lands.

At de sentrale aktørene kjente godt til dette, men at det likevel ikke ble opprettet flere plasser, kaller kommisjonen «sterkt kritikkverdig».

TOK OVER HÅNDTERINGEN: I høst tok Støre-regjeringen over styringen av landet og ble raskt overmannet av en ny coronabølge. Deres håndtering vil bli gransket senere.

Fremover tror ekspertene på nye bølger av corona.

De kan bli så milde at vi ikke merker mye, eller de kan bli for store for landets sykehuskapasitet.

Vi vet ikke. Men en ting er sikkert.

Vi ønsker ikke på nytt havne i en situasjon hvor vi stenger ned landet fordi Tromsø har seks intensivsengeplasser og Ahus har elleve.

Det går ikke an å krangle om dette lenger nå. Det er i det hele tatt ganske utrolig at vi ikke har kommet lenger grunn av uenighet om definisjon.

Dette er sånt som den nye regjeringen bare må se til og få fikset.