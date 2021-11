MEMENTO MORI: – Vennene hans er store nå. Noen av dem har kanskje blitt pappaer selv, snart klare for nye runder med knask eller knep. Jeg vil aldri slutte å lure på hvem du ville blitt om du hadde fått bli stor, skriver Kristin Øygarden.

Jonathan elska Halloween

Jeg husker våre døde hver dag. Det kjennes ut som en livstidsdom. Men jeg skulle ønske jeg også kunne hatt mot til å huske og holde i livet minnet om min levende sønn.

KRISTIN ØYGARDEN, kommunikasjonsrådgiver/skribent

Når du mister et barn er det som det skjer flere ganger. Først ved at barnet dør. Så ved at barnet blir umulig å snakke om. Det kjennes fullstendig tabu.

Alle snakker om barna og barnebarna sine hele tiden. Men hvem vil høre om mitt døde barn? Fordi barnet mitt er dødt blir det alt de hører.

Han har vært død i snart tjue år nå. Men før det levde han. Han var en høyst levende liten gutt i fem og et halvt år før han døde. Av frykt for å ødelegge stemningen blir det til at jeg brenner inne med alle erfaringer og alle fine små anekdoter om hvem han var, hva han tenkte og gjorde.

Det kjennes vondt, feil, og veldig urettferdig. For ingen har preget livet mitt som han. Han har vært her. Han var her. Han lever inni meg fremdeles. Noen dager sterkere enn andre.

Tida før og etter Halloween er spesiell. Jonathan elska Halloween. Han elska skumle ting. Hårete edderkopper, øgler og slanger. Dødningehoder. Det nifse og skumle fylte ham med fryd. Når Halloween-kvelden kom kledde vi oss ut og gikk runden til naboene.

Flere år på rad fikk han gå sammen med naboungene, og bli passet på av den snille storebroren der. Han var stolt og stor, fikk være ute på kvelden, uten mamma. (Jeg fulgte med på litt avstand, hvis noen lurte.)

Til og med det siste året gikk vi runden. Da hadde sykdommen satt kraftige spor i ansiktet hans, men akkurat denne kvelden var han bare et barn med maske.

Når jeg skriver dette husker jeg detaljene. Cherroxene med skumlefjes på. Hvordan det så ut i gangen til huset vi bodde i. Ting jeg har skjøvet bort, fordi det er for vondt, men som hører til i puslespillet.

I morgen er en av dagene som skriker mot meg i kalenderen, en av årets tommeste dager. Jonathans fødselsdag.

Han pleide selvfølgelig å få skumle ting til bursdagen sin. Fremdeles har jeg en refleks om å kjøpe disse tingene. Pakke dem inn og spare dem til denne dagen.

I ettertid kjennes det ut som et omen å få barn rett før allehelgenssøndag, dagen der vi husker våre døde.

Jeg husker våre døde hver dag. Det kjennes ut som en livstidsdom.

Men jeg skulle ønske jeg også kunne hatt mot til å huske og holde i livet minnet om min levende sønn. Den snille, morsomme, vitebegjærlige, og lojale ungen min. Han som kunne navnet på alle dyra i dyreleksikonet, som alltid sa hei til verden, sjarmerte i senk servitører og sykepleiere og knyttet sterke vennskap.

Vennene hans er store nå. Noen av dem har kanskje blitt pappaer selv, snart klare for nye runder med knask eller knep.

Jeg vil aldri slutte å lure på hvem du ville blitt om du hadde fått bli stor. Men jeg vet hvem du var. Og kanskje må jeg våge å hente fram og dele minnene og fortellingene. Du fortjener det. Jeg trenger det.

Så får jeg håpe det blir mottatt ikke bare som en vandrende memento mori, men som en omfavnelse av livet ditt.