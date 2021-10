Kommentar

Kjære landslagstrener: Dette er ikke et angrep.

Av Leif Welhaven

Ole Morten Iversen er landslagstrener for Therese Johaug og resten av kvinnelandslaget.

Selv om temaet er vondt og vanskelig, bør langrennsmiljøet omfavne at vi nå har en bred offentlig samtale om idrettens syke side.

Det er alltid hyggeligere med fokus på gull og glitter enn på problemene i sportens verden. Men av og til er det både sunt - og ikke minst nødvendig - å flombelyse skyggesidene som finnes.

Selvsagt har ingen ledere i norsk langrenn hatt noe ønske om at skiløpere skal påføre seg helseproblemer. Like fullt vet vi etter hvert mye om at spiseforstyrrelser og spiseforstyrret atferd er et omfattende problem på flere nivåer.

Det er ikke en offensiv for å ramme skimiljøet - men snarere en kjærlighet til sporten - som ligger bak at spiseproblemet rulles opp i dybde og bredde.

Da er det litt synd at reaksjonene fra enkelte på landslagshold ser ut til å være å gå i forsvarsposisjon, etter alt som er sagt og skrevet.

Selvsagt er det landslagstrener Ole Morten Iversens rett til å mene at «idretten langrenn får litt mer dritt enn det vi fortjener, i hvert fall sånn det er i dag».

Men det er noe med premisset «får litt mer dritt» som skurrer her.

Kjære landslagstrener: Dette er ikke et angrep. Det er ingen grunn til å være hårsår.

Det langrenn har opplevd de siste ukene, er at et alvorlig problem settes under lupen.

Det er, med respekt å melde, ganske langt unna «dritt», for å bruke Iversens terminologi. Om Maiken Caspersen Falla er bekymret over hvordan skiidretten blir fremstilt, burde hun kanskje være vel så urolig over at skiløpere har fått problemer over lang tid.

Her lades det opp til sesongen. Anne Kjersti Kalvå tv.,Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm, Heidi Weng og trener Ole Morten Iversen på pressetreff i Oberstdorf.

Det har vært en elefant i langrennsrommet over lang tid.

Derfor er det viktig og riktig at historiene som har utgjort høstens ordskifte kommer frem.

I beste fall kan en offentlig samtale rundt helse, mat og kropp bidra til en ufarliggjøring og en bevisstgjøring om at slikt må snakkes om.

Mange i Ski-Norge ser heldigvis nødvendigheten av mer åpenhet, og at det blir gjort noe med hysj-kulturen. Sentrale skikkelser som Johannes Høsflot Klæbo har vært tydelige på at de anerkjenner verdien av en offentlig debatt.

Marit Bjørgen, Marthe Kristoffersen, Vidar Løfshus og Roar Hjelmeset har i VG den siste tiden fortalt om hvordan pirking i mat har vært et problem på landslag over tid.

Dessuten har en rekke kilder Dagbladet vært i kontakt med tegnet et bilde om omfattende spiseproblemer på 80-tallet. Selvsagt har også andre grener problemer, men det er ingen grunn til å se mindre på ståa i nasjonalsporten.

I nyere tid var altså Marit Bjørgen med helt frem til 2018. Marthe Kristoffersen ga seg året før. Begge forteller om det som oppfattes som en usunt forhold til mat og en lukket kultur, der spiseproblemer var et tema man hadde berøringsangst for å ta opp.

Det er selvsagt mulig at landslagene har knekt koder etter at disse øyenvitnene la opp. I tilfelle er jo det fantastisk.

Øystein Pettersen har tatt opp bekymringen rundt spiseforstyrrelser.

Som Øystein Pettersen var inne på i en instagramvideo onsdag, bør da miljøet dele den ferske innsikten med alle som famler med hva de skal gjøre.

Men det er nok ikke på landslagene skoen trykker aller mest.

Hvordan er sikkerhetsnettet for utøvere som ikke er fullt så gode, som ikke har helseattester, leger, coacher og et større apparat rundt seg?

Hvordan skal Ski-Norge håndtere utøvere som bikker over kanten?

Hvordan skal det forebygges at problemene oppstår?

Hva gjøres overfor morgendagens helter?

Hvordan skal barn og unge kunne kombinere skisatsing med et sunt forhold til sin egen kropp?

Vi vet at det er overhyppighet av spiseforstyrrelser i idretten.

Vi vet at det legges ned mye innsats, men at behovet for økt kompetanse er stort.

Vi vet at det ikke finnes noen enkel fasit for å løse problemet.

Men et steg på veien videre, er at vi må snakke mer om dette temaet, også i det offentlige rom. Det trenger Ski-Norge, selv om det ikke er like koselig som å hylle helter som vinner gull.

Om ikke annet er det en erkjennelse alle burde kjenne seg igjen i.