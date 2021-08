22. juli og veien videre

BEKYMRET: – Hovedårsaken til kraften det høyreekstreme tankegodset har i dag er etter mitt syn en mangelfull integreringsprosess, skriver kronikkforfatteren.

Myndighetene har undervurdert, og fortsetter å undervurdere, hva som skal til for å lykkes med integreringen i Norge.

JAN-EVEN SANDAL, adjunkt og aktuell som kontaktlærer i NRK-serien «Sjuende på ekte»

Elevene mine er tilbake i klasserommet etter sommerferien. Og igjen kan jeg si den setningen, som jeg sier hver morgen, og som betyr så mye for meg: «Jeg har to barn hjemme – 21 på skolen, og skal gjøre alt jeg kan for at hver og en skal være trygg, ha det fint og lære så mye som mulig». En slik start på dagen forplikter.

Det er bare uker igjen til stortingsvalget. Derfor vil demokrati og medborgerskap være et naturlig tema de første ukene av skoleåret. Men ti år etter 22. juli viser rapporter fra PST og LDO at det høyreekstreme, kvinnefiendtlige og konspiratoriske tankegodset har styrket seg og at retorikken har blitt mye tøffere. De som våger seg ut i det offentlige rom risikerer grov hets.

Kan jeg med mine ord i behold oppfordre elevene mine til å engasjere seg?

Ti år etter terrorangrepet er slike tanker en fallitterklæring. Som pappa til to jenter og med et klasserom der mange har minoritetsbakgrunn, de fleste muslimer, er dette også høyst personlig. Stoltenberg sa at vårt svar var mer demokrati. Det får vi ikke uten et grundig oppgjør. Jeg mener vi må søke i vår historie for å finne bakgrunnen for styrken i de fiendebildene som preger vår tid.

I Norge har vi gått igjennom en stor omstilling på bare noen få tiår: Fra å være et av verdens aller mest homogene land på 50- og 60-tallet, er vi i dag et multikulturelt land med en like høy andel ikke-vestlige innvandrere som andre land i Europa sett opp mot befolkningens størrelse.

Hovedårsaken til kraften det høyreekstreme tankegodset har i dag er etter mitt syn en mangelfull integreringsprosess. De politiske myndigheter har undervurdert, og fortsetter å undervurdere, hva som skal til for å lykkes med denne prosessen. Så, hva er det de ikke har lyktes med og hva er det de ikke har forstått?

Mange debattanter og samfunnstopper, som advokat Geir Lippestad, har pekt på at kunnskap er den beste medisinen mot radikalisering. Jeg er enig i at dette er en pedagogisk øvelse, men jeg er uenig i de pedagogiske virkemidlene og jeg er uenig i at et oppgjør ikke kan tas på terroristens alter, som Lippestad skriver. Et slikt oppgjør må ha som formål å bryte ned selve fundamentet for det hans manifest og idelogi er bygget på: Mistillit – og en følelse av at man ikke har kontroll over sitt eget liv. Tillit og trygghet er en forutsetning for kunnskap og et velfungerende samfunn.

USAs tidligere president Barack Obama har i flere bøker og intervjuer pekt på dette grunnsynet som avgjørende for at han som en svart mann med mellomnavnet Hussein, under krigen mot terror, kunne bli valgt og gjenvalgt. Obama fikk også flere velgere enn republikanerne fra hvite menn med lav utdanning.

Dette var mulig fordi han forstod at dersom de skulle ha tillit til han, og den retningen han ønsket å lede landet i, måtte han først anstrenge seg for å forstå deres syn på verden og forsikre dem om at deres levesett og verdier ikke var truet.

At dette kan være en viktig erkjennelse blir også understreket av forskningsprosjektet «Overheating» som konkluderer med at oppblomstringen av høyreekstremisme, islamisme, nasjonalisme og identitetspolitikk er en reaksjon på den avmakten og det demokratiunderskuddet som globaliseringen kan føre med seg. I sin artikkel i boken «Aldri tie, Aldri glemme» skriver forsker Terje Emberland at drivkraften bak det konspiratoriske tankegodset er mistillit til de politiske prosessene og at å motarbeide dette handler om å skape et samfunn hvor mennesker har kontroll over sine liv.

Hvordan bør man gjennomføre en integreringsprosess som kan realisere et slikt samfunn?

Jeg mener, basert på egne erfaringer, at det handler om å forstå at retorikk er en viktig del av en prosess og at det å se muligheten og berikelsen i mangfoldet, som jeg skrev om i VG i fjor, må komme sammen med et tydelig felles verdigrunnlag, krav og forventninger. Ingen skal føle at sitt levesett og sine verdier er truet. Tvert om – det må ses på som en berikelse.

I Norge mener jeg vi ikke har maktet dette: I stortingsmelding nr. 74 «Om innvandrere i Norge» fra 1980 står det: «Toleranse ser ikke ut til å være medfødt. Det er nødvendig med betydelig innsats av økonomiske og andre ressurser for å ta igjen og styre den utviklingen mot et flerkulturelt/pluralistisk samfunn som vi er inne i».

Her var det lite rom for Obamas tanker om at majoritetsbefolkningen kunne føle at deres levesett og verdier var truet.

I takt med motkreftene ble innvandringen i større grad sett på som en belastning og Fremskrittspartiet, som et protestparti, fikk stadig mer makt. Jeg mener at Sylvi Listhaug har helt rett når hun i VG skriver at de andre partiene har latt Frp ta regi i innvandrings- og integreringspolitikken.

Har partiene som liker å se på seg selv som statsbærende, Høyre og Arbeiderpartiet, vært sitt ansvar bevisst?