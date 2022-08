Leder

Putin må ikke få splitte Europa

Ingenting vil glede Vladimir Putin mer enn hvis høye strømpriser utløser sosial uro og konflikt mellom europeiske land. Energi er et mektig økonomisk våpen som kan sprenge den felles europeiske forsvarslinjen mot et aggressivt Russland.

Publisert: Nå nettopp

Kremls langsiktige strategi er å så splittelse, uro og konflikter i vest.

Hvis energikrisen svekker det europeiske samholdet vinner Putin.

Uro og krangel i vest tjener bare hans interesser. I en slik situasjon vil det bli vanskeligere å opprettholde den internasjonale støtte som Ukraina trenger for å stå imot russisk imperialisme.

Europa er i en alvorlig energikrise.

I Sør-Norge sliter husholdningene med høye strømpriser, mens Norge får store ekstrainntekter på gass- og oljeeksporten. På kontinentet og i Storbritannia opplever folk flest en langt større krise.

Den politiske ledelse i hvert enkelt land blir satt under et voldsomt press for å gjøre noe med de ekstremt høye energiprisene.

Det vil bli enda mer krevende når kulden setter inn. Det er viktig å lette byrden for de som blir hardest rammet av økte kostnader.

Samtidig trenger vi å samarbeide bedre over landegrensene for å løse de store utfordringene med energisikkerhet. Som en stor energinasjon bør Norge delta aktivt.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa at Russland bruker økonomisk terror for å svekke Europa, da han talte til energikonferansen ONS i Stavanger på mandag. Russland brenner nå store mengder gass ved grensen til Finland, i stedet for å sende den til Europa.

Slik fyrer Russland opp under energikrisen.

Europakommisjonens president arbeider med en kriseplan for å reformere strømmarkedet i Europa.

Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen, sa mandag at vi står i en svært alvorlig situasjon på grunn av Putins manipulering av gassmarkedet.

EU jobber nå på høygir med å legge frem en kriseplan som skal innebære en strukturell reform av strømmarkedet i Europa. Et forslag er å frakoble strømprisen fra dagens skyhøye gasspriser.

Det er viktig at EU nå kommer på banen med tiltak som kan stabilisere et urolig marked. Det haster med å finne kortsiktige løsninger for å dempe prisgaloppen.

Samtidig er den langsiktige løsningen å løsrive Europa fra avhengigheten av russisk energi. Europa trenger pålitelige partnere, som von der Leyen påpekte.

Norge er en slik partner. Vi må levere så mye vi kan av gass til Europa.

I høst og vinter vil Europa bli stilt på en stor prøve.

Det er ingen løsning å bli innadvendt og nasjonalistisk når Putin fører krig i Ukraina og demokratiene står overfor en alvorlig sikkerhetspolitisk trussel.

Vi må vise solidaritet med Ukraina, søke løsninger med våre partnere og stå sammen mot russisk press.

Putin må ikke få splitte Europa.