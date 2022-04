Kommentar

Orbáns knusende seier

Av Per Olav Ødegård

FEIRER SEIEREN: Ungarns statsminister Viktor Orbán talte til sine tilhengere på en valgvake i Budapest.

Det var «nå eller aldri» for opposisjonen i Ungarn. Det ble i alle fall ikke nå. Statsminister Viktor Orbán vant en knusende seier, for fjerde gang på rad.

Orban har brukt tolv år på å bygge opp en festning som nesten er ugjennomtrengelig for hans politiske motstandere. Denne gang valgte seks partier fra hele det politiske spektrum å stå sammen i et forsøk på å beseire Orbán.

Opposisjonen ble grundig drevet tilbake. Dagen derpå er det mismot og villrede i deres leir. De gjorde det mye dårligere enn meningsmålingene antydet. Orban står igjen som den uovervinnelige. Som er nettopp det inntrykk han ønsker å skape.

På valgnatten skrøt han uhemmet av å ha kjempet mot venstresiden i Ungarn, den internasjonale venstresiden, byråkratene i Brussel, Soros-organisasjonen, internasjonale medier og til og med Ukrainas president.

Orbans parti Fidesz vant valget med 53 prosent oppslutning mot 35 prosent for seks opposisjonspartier. På landsbygda og i de mindre byene vant Fidesz i et valgskred. Opposisjonens statsministerkandidat, Peter Marki-Zay, klarte ikke engang å vinne i byen der han har vært ordfører.

Budapest er det bemerkelsesverdige liberale unntaket. I hovedstaden vant opposisjonen 16 av 18 kretser. Det er en fattig trøst for opposisjonen. Orban er sikret to tredjedels flertall i parlamentet.

GOD KONTAKT: Viktor Orbán har i mange år hatt nær forbindelse til Vladimir Putin. Bildet er fra Putins besøk i Budapest i 2017.

Valgresultatet i Ungarn er først og fremst en personlig triumf for Orbán. Det er også en seier for nasjonalister og høyrepopulister verden over, som Brasils president Jair Bolsonaro, USAs tidligere president Donald Trump og den franske presidentkandidat Marine Le Pen. Men Orbáns oppskrift lar seg ikke enkelt kopiere.

Det er en seier for de såkalte tradisjonelle verdier, med fokus på religion, familie og nasjon. Det er et nederlag for det liberale demokrati, med mangfold og toleranse. Det er et nederlag for frie medier og uavhengige domstoler.

Orbán har brukt tiden godt de siste tolv årene på å undergrave demokratiske institusjoner. Hans store prosjekt, det illiberale demokrati, er snart ferdigstilt.

Det er også et valgresultat som vil bli godt mottatt i Kreml. At Orbán lenge har hatt gode forbindelser til Vladimir Putin viste seg ikke å bli noe problem for ham i valgkampen. Snarere det motsatte.

I Ungarns naboland Ukraina pågår Putins krig. Opposisjonen sa at Ungarn måtte velge mellom å være på parti med Putin eller EU. De argumenterte for at det demokratiske Europa må stå samlet opp mot russisk aggresjon. Ungarn må stå på riktig side av historien, som opposisjonsleder Peter Marki-Zay sa.

Men Orbán fremstilte dette som et valg mellom krig og fred. Bare Orbán kunne hindre Ungarn fra å bli trukket inn i krigen i Ukraina, ifølge ham selv.

Det som skjer i øst er ikke Ungarns sak. Og dessuten minnet Orbán velgerne på at Ungarn er helt avhengig av å importere russisk energi.

MENINGSFELLER: Høsten 2021 var Marine Le Pen på besøk hos Viktor Orbán. Hun er ledende utfordrer for Emmanuel Macron i det franske presidentvalget.

Velgerne hørte Orbáns versjon. En viktig årsak er selvsagt at det er hans fortelling velgerne får høre og se. Orbán har sikret seg full kontroll over de statseide mediene. De private eierne av store mediehus er også lojale. De kommer fra hans krets.

For EU betyr Orbáns triumf at en intern konflikt i unionen fortsetter. EU forsøker å hindre utviklingen mot et stadig mer autoritært styre i en medlemsstat. Det var derfor statsministeren i natt adresserte EU-toppene direkte. Han sa at valgseieren er så stor at den er synlig fra Månen, og i alle fall fra Brussel. Orbá vet at både EU og Nato akkurat nå er mest fokusert på å holde den vestlige allianse samlet.

Nå eller aldri, var mottoet for en opposisjon som fant sammen for å avslutte Orbáns 12 år lange egenrådige styre. Det skjedde ikke nå. Valget ble en meningsmåling om hans lederskap. Statsministeren vant enkelt fordi han er populær i store velgergrupper.

Men popularitet kommer og går i politikken. Det som kan gi seierherren grunn til bekymring er at han snart må gjennomføre upopulære tiltak.

For å vinne valget har Orbán delt ut rikelig med offentlige midler, blant annet ved å subsidiere prisen på gass, strøm og bensin. Han har gitt bonus til pensjonister, skattekutt for barnefamilier og sørget for at ingen under 25 år betaler inntektsskatt.

De mange støtteordningene er populære, men de tømmer statskassen. I det lange løp er de ikke bærekraftige.

Når de nødvendige innstrammingene kommer vil det ramme velgerne. Da kan ikke Orbán peke på andre. Han må betale den politiske regningen for overbud.

