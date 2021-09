Kommentar

Dette var litt av en festhelg

Av Astrid Meland

FOLKSOMT: Storgata i Oslo lørdag ettermiddag. Coronatiltakene ble fjernet klokken 16.00.

Kommer bakrusen nå?

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Abid Raja ga jernet. Raymond Johansen ba oss kjøpe hodepinetabletter. Og mediene var med på å hausse opp «frigjøringsdagen». Men så snudde godstemningen, og det endte i slåssing, trengsel og folk som besvimte i kø på utesteder.

For etter litt nervøs famling med håndspriten den første halvtimen på lørdag, virket det som både Oslo, Bergen og Trondheim hadde drukket antibac-en. Landet var tilbake i 2019.

– Det er rett og slett livsfarlig det Erna har gjort, sa daglig leder på utestedet Storgata 26 i Oslo, Johan Høeg Haanes, til VG. Han mente utestedene burde fått flere dager på å forberede seg.

I Sverige – som skal åpne på onsdag – er politiet i gang med å advare mot fyll og bråk.

Men det kan vel ikke være opp til statsministeren å vurdere om utesteder har nok folk på jobb til å holde åpent. Hadde hun ikke åpnet, ville noen også blitt sure.

Det mer interessante fremover er: Hvordan skal dette gå sykdomsmessig?

Bra, får vi håpe!

For de som danset Norge rundt i helgen er vel stort sett 20-år og oppover. Og dermed er de fullvaksinerte nesten alle sammen.

En festhelg kan selvsagt føre til at flere smittes. Men så er spørsmålet om det har så mye å si om smitten går opp blant ungdommer da.

Danmark har gått foran oss her. De fikk «bare» 548 dager med coronarestriksjoner, mot våre 562. For Danmark åpnet opp landet for tre helger siden.

Og det ser ut til å ha gått bra så langt.

les også Heidis-sjef om gjenåpningskritikk: – Var forventet at hele Norge skulle ut

Dansk politi måtte stoppe slagsmål i gjenåpninghelgen de også. Nattelivet har siden eksplodert, og er ifølge bransjen hetere enn tiden før pandemien.

Men antall innlagte er fortsatt lavt. Og smittetallene er lave. Det har overrasket danske eksperter.

Så skal det sies at danskene tester seg mye mindre enn før. De er nå nesten nede på norsk testnivå. Det er dermed ikke så lett å tolke smittetallene.

Og slik er det i mange land ettersom tiltak fjernes eller legges om. I Storbritannia tilskrives økningen i smittede massetestingen i skolene. Kanskje er det bare mørketallene som er blitt mindre.

FULLT AV FOLK: Det var tilløp til farlig kaos i køen foran Storgata 26. Politiet måtte bistå for å få orden på festglade gjester lørdag.

les også Køkaos og stygge voldshendelser under gjenåpningen

Også i Norge fortsetter massetestingen på skoler. Det som kan være litt skummelt fremover, er om helgens fest er et forvarsel om at folk ikke ser noe poeng med å passe seg lenger.

Det er litt færre nå som sier at de holder seg hjemme når de har symptomer på sykdom.

Og slikt kan føre til at flere blir syke. Vi ser allerede en kraftig oppgang i forkjølelse denne høsten.

les også Gjenåpningen: Slik blir den nye hverdagen

Som norske helsemyndigheter vektla i sine råd til regjeringen før gjenåpningen, er det rundt halvannen million nordmenn som ikke har immunitet mot corona. Det er enten fordi de er barn, ikke kan eller vil vaksinere seg, eller at vaksinen ikke virker på dem.

Så vi er ikke helt ferdige ennå.

Det spennende fremover er når vi skal begynne å gi folk en tredje dose. Danskene er alt i gang med de eldre og i Sverige ser de en økning i smitten blant fullvaksinerte eldre. Svenske folkehelsemyndigheter har sagt at de snart skal avgjøre saken.

Det er også et tema om vi skal vente til vi får den nye, oppdaterte vaksinen som Pfizer lager mot Delta-varianten. Eller om vi skal fortsette som før, med å ta tredje dose av den vanlige vaksinen.

Dessuten blir det en diskusjon om vi skal vaksinere enda yngre barn. Pfizer har nylig presentert lovende tall fra sin studie på vaksine for barn ned til fem år og varsler resultater for babyvaksine senere i år.

Men FHI, som gir regjeringen råd om dette, virker skeptisk.

les også Dette betyr gjenåpningen for deg under 25 år

For kanskje er et like greit at barna smittes som at de vaksineres? Barn ser uansett ikke ut til å bli særlig syke.

Da er det uansett viktig at ikke alle får viruset samtidig. For det første vi skal gjennom nå, er vinteren. Og det ekspertene lurer på, er hvor ille det blir når det blir kaldere i været og sesongvirusene kommer.

Har vi maks uflaks får vi influensa, RS-virus og covid samtidig. Da blir det trangt om plassen på sykehusene.

Men det skal en del til å ha så mye uflaks. Det er sånt helsemyndighetene skal bekymre seg for. Vi andre kan feire at livet er blitt mer normalt igjen med god samvittighet.