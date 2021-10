Kommentar

50 shades of Støre

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Er Jonas Gahr Støre en taper, den store vinneren, en bløffmaker, ufattelig svak eller bare naiv? Det kommer ikke bare an på øynene som ser, men også hva spørsmålet er.

Karakteristikkene har sittet usedvanlig løst om Ap-leder Jonas Gahr Støres lederskap etter at SV forlot regjeringsforhandlingene. Unnskyld, sonderingene.

Støre er enten ufattelig svak eller Norges største bløffmaker, skrev politisk redaktør i DN, Frithjof Jacobsen.

«En uvanlig dårlig start» var dommen fra Avisa Oslo. Politisk redaktør Eirik Mosveen skrev at det så ut som Støre «hadde fått kjeft av mora si».

Støre har buklandet, skrev Dagbladets John Olav Egeland, som legger til at budskapet fra den kommende statsministeren «lyder hult, for ikke å si villedende».

«Et enormt nederlag» var ordene til politisk redaktør Siv Sandvik i Adresseavisen, mens Jens Kihl i Bergens Tidende mente at alle tre er tapere og at dette er «minst like ille for Vedum som for Støre».

Støre har desidert mest å tape, var det også noen som skrev. Uups, det var visst undertegnede.

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, er heller ikke her fremmed for å være dundrende uenig. Støre er den store vinneren, skriver han.

Også Trønder-Avisa diskuterer på lederplass om Støre egentlig er fornøyd med tingenes tilstand fordi han «står nærmest høyrefløyen i sitt parti». Men avisens konklusjon ligger nærmere at «Støre har vist seg som en naiv partileder som altfor ofte går i opplagte minefelt». Mens Nettavisens redaktør mener Støres personlige karakter gjør at han «består statsministerskolen».

Forvirret? Med god grunn.

Norske kommentatorer har blitt beskyldt for å fremstå som en sorggruppe for SV. Med fare for å gi mat til kommentarfeltene: Noen vil sikkert mene vi er en gjeng ubrukelige idioter også.

Jeg tror likevel problemet med alle disse analysene og kommentarene er at det er vidt forskjellige ting som diskuteres. Sett fra ganske ulike utkikkspunkt.

For sett ut fra hva partiene har gått til valg på skal man være usedvanlig kreativ for å tolke det annerledes enn at Sp har vunnet og Ap har tapt første runde. Der Sp har fått viljen sin, har Støre tross alt sagt at han ønsker en regjering med Sp og SV. Han har ettertrykkelig gitt uttrykk for at det ordner seg nok, bare de får snakket sammen.

Også maktteoretisk er det en analyse som kan begrunnes. Tradisjonelt har det største partiet i en allianse mest å vinne på en flertallsregjering. Det er en av årsakene til at det som regel er de mindre partiene i en koalisjon som opplever mest regjeringsslitasje.

For Ap er det en tilleggsdimensjon at kompromissene mellom Sp og SV har hatt en tendens til å falle ned på Aps banehalvdel.

Med det som bakteppe er det relevant å diskutere om Støre har vært sterk nok i forhandlingene eller om han «smeltet som en softis» i møte med de erfarne forhandlerne i SP, for å bruke Jacobsens ord. Det er også interessant å spørre hvor mye Ap har anstrengt seg for å få SV med. Det handler ikke om å være en del av SVs fanklubb eller sorggruppe.

Problemet er at de færreste kan gi et velbegrunnet og godt svar på det nå. Hva som egentlig har skjedd bak hotelldørene i Hurdal er det svært få som vet. Hele historien vil nok komme for en dag, men på nåværende tidspunkt vet vi stort sett bare det som noen er tjent med å fortelle oss.

Selv om noen i Ap åpenbart har behov for å drive brannslukking og forsikre om at de strakte seg langt for å få med SV, er det vanskelig å komme unna at så langt kjenner vi SVs versjon best.

Men hva som er godt og dårlig nytt for landet, er avhengig av både ståsted og øynene som ser. Her er det lett å skrive hva man selv mener er best, og kalle det en analyse. Noe vi alle gjør oss skyldig i iblant.

Skjalg Fjellheim begrunner eksempelvis at Støre er en vinner med at «Ap ikke skal være et instrument for følelsesladet politikk» og at et radikalisert SV har lite å by på. Han mener videre at venstrepartienes dominans i storbyene bare er «en liten flik av den politiske virkeligheten i landet» og at Aps ryggrad er «de små og mellomstore kommunene, og aller tydeligst i aksen Innlandet, Trøndelag og Nord-Norge».

Det er langs de samme linjer sjefredaktør Sivert Rossing i Trønder-Avisa legger seg når han skriver at «distriktene kan få sin drømmeregjering». Han argumenterer for at det er her det store flertallet i distriktsfylker ligger politisk, og man unngår å bli «fanget mellom SV, Rødt og MDG på venstresiden».

Det er det stikk motsatte av hva som er konklusjonen til Dagsavisen. På lederplass omtaler de bruddet som «et svik mot valgresultatet». De mener dagens Ap står nærmere SV politisk, og mener Støre heller burde avvist Vedum.

Avisen bruker særlig klimasaken som et argument for hvorfor en ny regjering hadde blitt bedre med SV i. Det er mye av det samme som både Dagbladet og Bergens Tidende har skrevet. Og skuffede politikere fra partiet Høyre, for å gjøre forvirringen komplett.

Selv om en mindretallsregjering får et tøffere liv på Stortinget, kan det likevel bli en populær regjering. Sannsynligvis vil en regjering som søker makt mot sentrum ligge nærmere flertallet av velgerne enn en regjering som er bundet til venstresiden.

For Sp har denne situasjonen flest fordeler. Men for Arbeiderpartiet og Støre er dette langt mer risikabelt.

Siden SV ble grunnlagt har de vært en slags venn og fiende på venstresiden. De er en åpenbar alliert og samarbeidspartner, en som holder Ap i ørene, men også en som Ap har mistet velgere til i strie strømmer når de er blitt for styringspragmatiske. Nå har SV fått sitt eget «SV» i form av partiet Rødt. Samtidig vil de bli utfordret på klimapolitikken av både MDG og Venstre.

Arbeiderpartiet måtte betale en høy pris for å forlate distriktsvelgerne. Men det er neppe uten omkostninger for partiet å avskrive de grønne og urbane velgerne som en «verdidreven og idealistisk fløy».

