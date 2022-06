Leder

Mektig museum – gale premisser

STORFINT BESØK: Dronning Sonja, kronprinsesse Mary av Danmark og kronprinsesse Mette-Marit var blant de som fredag var på plass under en offisiell middag i forbindelse med åpningen.

I dag åpner det nye Nasjonalmuseet. Sent, men godt.

Nordens største museum for kunst, arkitektur og design på Vestbanen i Oslo har en prislapp på 6,15 milliarder kroner. Og selv om åpningen har latt vente på seg, arkitekten raser, og sluttsummen er ca. en milliard over budsjett, deler vi et stort publikums begeistring.

Andre er opprørt. Av at fasaden er for massiv, av at den ikke er massiv nok og «forsvinner» bak Vestbane-bygget; at bygget i for liten grad signaliserer museum, at bygget i altfor stor grad signaliserer museum, at den nye logoen er latterlig, og dessuten for liten.

Nasjonalmuseet og konsekvensene av å samlokalisere de fusjonerte institusjonene har vært en gjenganger også her på lederplass. Vi er kritiske til enkelte premisser som er blitt lagt til grunn for å legitimere gjennomføringen, men ikke til prosjektet i seg selv.

Vårt syn er at Norge både fortjener og trenger et museum av dette kaliber, og vi har ment at Nasjonalmuseet gjorde et godt valg da de landet på Klaus Schuwerks konsept.

Nasjonalmuseet åpner for publikum lørdag.

Vi har imidlertid ingen forståelse for at Arbeiderpartiet tillot sine kulturministre å avvikle landets ærverdige Nasjonalgalleri i samme slengen, og hvordan de skamløst argumenterte for nødvendigheten av det.

Blant annet ble det henvist til en klimarapport om Nasjonalgalleriets angivelige uegnethet som visningssted for kunst. En rapport som både var feiltolket og som ble aktivt brukt for å forlede kritikere av den daværende regjeringens tøm-og-røm-strategi. Påstander om at bygningen – som er tegnet, prosjektert og reist som visningssted for billedkunst – ikke holdt mål, ble servert fra Stortingets talerstol.

Dermed presterte Norge, som eneste opplyste land i verden, å legge ned sitt historiske nasjonalgalleri. Mens våre naboer med største selvfølgelighet videreførte sine tradisjoner og innlemmet historien i sine nye nasjonalmuseer, slik det også er blitt gjort i Paris, Madrid, London, Berlin og Roma, hadde Norge kulturministre som så det som sin oppgave «å slå opp med historien», som tidligere riksantikvar Jørn Holme skrev i en VG-kronikk.

Norge hadde først og fremst behov for et funksjonelt samtidsmuseum. Gullalderkunsten kunne med fordel fått lov til å være hjemme i Nasjonalgalleriet. Men kanskje hadde man ikke tillit til at samtidskunst ville trekke nok publikum til et nytt og kostbart museumsbygg?

Vi er ikke det minste i tvil om at både Munch og Chr. Krohg vil få det fint på Vestbanen også. Det er blitt et mektig museum. Men selv på en jubeldag som denne er det et skår i gleden at vi måtte kaste vrak på 140 års sammenhengende kulturhistorie for å komme hit.