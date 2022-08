KRIGEN I UKRAINA: - Krigen skal ikke få forandre meg slik jeg er som menneske. Det er opp til menneskene å la det menneskelige beseire det umenneskelige, sier Katerina Ivakina.

Å huske kan være som å dø

Mustafa Can møter Katerina Ivakina i en nietasjes blokk, tatovert med gapende granathull. Alene i en liten leilighet forteller «Saltivkas Marilyn Monroe» om skjønnhet, sulten og krigen som har preget hennes liv.

MUSTAFA CAN, svensk forfatter og journalist. På reise i Ukraina for å skrive en bok om hva krig er og hva den gjør med mennesker.

Kanskje det virker følelsesløst å peke på det, men fordelen med ikke å ha hastverk når man forsøker å vise hvordan menneskenaturen reagerer på krig, er at man i dager eller måneder kan vandre (noen ganger smyge seg sammenhukt) rundt i ødeleggelsene i trygg forvissning om at før eller senere kommer krigens utilslørte stemmer rett til deg.

En lummer dag med stillestående luft vandrer den nederlandsk-

svenske fotografen Eddy van Wessel og jeg planløst omring i storbyen

Kharkivs største og mest krigsrammede boligområde, Saltivka, som fremdeles beskytes av tungt artilleri fra de russiske stillingene.

Akkurat idet vi skal sette oss i bilen og kjøre tilbake til hotellet etter en mager arbeidsdag, kikker en skikkelse fram fra et vindu med knust glass:

– Hvis dere leter etter en kvinne som er dårlig til bens og ville sette pris på litt selskap, har dere meg her.

Katerina Ivakina (82) bor i andre etasje i en leilighet på 35 kvadratmeter i Lesia Serduika-gaten, som med sine ensformige og foreldede betongklosser er selve inkarnasjonen av sovjetisk byplanleggingskunst. I en nietasjes blokk tatovert med gapende granathull, svartsvidd fasade og nedraste gavler. Den kraterdekkede gressplenen, der gule, røde og fiolette blomster stikker hodet opp og skimrer i senettermiddagslyset, er dekket med missilrester, splintrede trær, glasskår, sprukne kommoder, klesrester og kjøkkenredskap.

Mens hun sitter på den uoppredde sengen som fyller halve stua, omgitt av to puter med bilde av Marilyn Monroe, hundrevis av bøker og enda flere ikoner i alle tenkelige fasonger, høres hun ut som et ekko av nesten alle babusjkaer vi har truffet på våre forskjellige reiser i Ukraina: «Jeg har egentlig ikke noe interessant å fortelle.»

– Dere får unnskylde hvis jeg kaster bort tiden deres. Men bare spør, dere, vi kan jo ha det hyggelig likevel ... Det er ikke det at jeg føler meg ensom, jeg har evnen til å trives i mitt eget selskap. I april hadde alle som bodde her flyktet, så jeg har hatt gården for meg selv i fire måneder.

– Unnskyld, men hva var det dere ville snakke med meg om? Krigen ...? (Hun smiler.) Så dere lurer på hva krig er? Kan egentlig den virkelige krigen rommes i en bok? Alt som går gjennom et menneske i løpet av en dag – hvordan får man plass til det? Hvem kan levendegjøre hele katalogen av et menneskes følelsesliv under en krig?

– Nei ... Jeg griper meg i å huske bare fragmenter. Noen ganger lurer jeg på om jeg egentlig vil huske. Å huske kan også være som å dø, eller hva tror dere? Å, plutselig husker jeg ... (Hun tar seg til pannen og sukker tungt) ... den gamle mannen på den andre siden av gaten. Jeg så alt fra vinduet. Jeg våget meg bort dit etter at det sluttet å smelle. Det steg tjukk, svart røyk opp mot himmelen. Det spraket og knitret i alt som kunne ta fyr ... Og når lydene tar seg opp, høres de annerledes ut ... som ... skrik. Og sånn hørtes mannen som sto i brann ut også. Det var som om han var en brennende statue og ikke et menneske ... Og den der lukten ... (Hun peker på nesen og snuser) ... av brennende menneskekjøtt som du kjenner sammen med alle de andre luktene: sprengt murstein, sprengt asfalt, sprengt jord, brennende klær og kjøkkenredskap og utbrente kjøretøy ...

– Nei, det er mye annet vi kan snakke om. Jeg legger merke at du ser på putene mine. Marilyn Monroe ... Blond som meg selv. Samme smilet også, ikke sant? Ja, hun er pen, eller hva? (Hun klapper på putene og drar gjentatte ganger fingrene gjennom håret.) Om bare de der hjelpearbeiderne kunne komme med litt sjampo snart. Gjerne litt balsam også. Men jeg burde vel ikke klage? Alle leilighetene i gården er mer eller mindre ubeboelige, men ikke min. (Hun lar blikket sveipe gjennom stua). Det lille slottet mitt. Vel, hva mer skal vi snakke om? Livet mitt? (Hun ler forlegent.)

– Hvorfor ikke? Vi har det jo hyggelig. Jeg ble født i en liten landsby i Russland, i Belgorod, fire mil fra grensen til Ukraina. Fruktbar jord, løvskog og eikelunder. Jeg var fem år da andre verdenskrig tok slutt. Jeg vet ikke helt hva som er sant og hva som er fantasi, men jeg husker at jeg satt i vinduet og så horder av skitne, utmagrede mennesker med filler på kroppen som vandret formålsløst rundt i et landskap der alt var nedbrent og lagt øde av krigen. Og årene med hungersnød ... særlig 1947. Da døde mennesker i gatene ble kastet opp i dragkjerrer eller på lastebiler, sa mamma at de bare var syke og skulle til sykehuset. Krigen drepte ikke bare 30 millioner mennesker, men landbruket også ... Alt. (Hun lukker øynene og holder seg til pannen.)

– Vil dere vite litt mer om barndommen min? Skal vi se ... Mamma jobbet på et landbrukskollektiv. Vi hadde en liten jordlapp og dyrket poteter, rødbeter og kål, og så hadde vi noen dyr. Jeg var den yngste av fire søstre og den eneste som er igjen. Jeg hadde to nevøer, men de er også døde. Faren min traff jeg aldri. Han var partisan under krigen og ble henrettet av nazistene.

– Da jeg fylte atten, flyttet jeg til Kharkiv for å studere ved universitetet, men så kom jeg ikke inn og begynte å arbeide på den store traktorfabrikken isteden. To år senere giftet jeg meg. Arbeiderne bodde på fabrikk-kooperativet, og der traff jeg mannen min, Ivan. Katerina og Ivan, akkurat som de kjente personene i et av Taras Sjevtsjenkos dikt.

– Men Ivan drakk. Mye. Jeg skilte meg og ble alenemor med en tre år gammel sønn. Idrettsmann, ukrainsk mester på skøyter ... Men han ... (Hun snur seg mot veggen, som er helt dekket av ikoner.) Nå har dere fått meg til å begynne å gråte også. Han var en snill gutt. Han fortalte ikke så mye. Alt om Tsjernobyl var hemmelig, det var jo sånn det var i Sovjet. Så vidt jeg forsto, tvang de militære ham til å kapsle inn betongsarkofagen rundt den ødelagte reaktor nummer fire. (Hun tørker tårene.) Han var veloppdragen. Stolt og mild. I 20 år led han. Kroppen ble grønn og dekket med byller. Skjelettet var porøst som sandstein ... Gennadij het han ... (I den langtrukne tausheten som følger, sitter hun og ser på fingrene sine, som hun gnir mot hverandre, og plukker til slutt noen hårstrå opp fra låret.)

– Håret mitt ... Jeg har ikke fått sjampo på flere uker. Jeg liker å se pen ut. Da går jeg rundt i leiligheten og sier til meg selv: «Saltivkas Marilyn Monroe.» Det høres tullete ut, ikke sant? Så dere synes ikke det, altså? Og du sa at du er gift? Ellers ... (hun blunker til meg) ... er jeg ledig på markedet. Alder, hva betyr vel det? Det er bedre å være 82 år ung enn 30 år gammel. Det er lenge siden noen har vært interessert i meg. Det er lett å bli glemt. Og lett å glemme ... En krig er så overveldende. Hvem har vel tid til å tenke på en gammel dame som meg? Sa jeg gammel? (Hun fniser.)

– Jeg vil helst tro at jeg har skjønnheten fra ungdommen og smilet mitt i behold. (Hun reiser seg møysommelig opp og viser fram klesskapet sitt.) Jeg har alt fremdeles. Ullkåpen med broderier fra Lviv, og se på disse kjolene skreddersydde, silke ... Kjenner dere at det lukter av dem? Men om noen dager skal jeg få en liten pose med vaskepulver og da ... (Ansiktet sprekker opp i et bredt smil.) Av og til når Putins gutter skjøt på det verste, vasket jeg håret – med sjampo hvis jeg hadde. Når de frivillige hjelpearbeiderne klarte å ta seg fram til meg, sa de at jeg måtte være gal som heller ville ha såpe og hårprodukter enn makaroni og hermetikk.

– Etter hårvasken tok jeg fram de fineste klærne jeg hadde, la dem utover sengen og gransket dem nøye før jeg plukket ut det jeg skulle ha på meg. Jeg så meg i speilet, og når først antrekket var valgt ut, valgte jeg neglelakk og øredobber og av og til en brosje ... ja, kanskje to. Så tok jeg på meg parfyme.

– Og så satt jeg der i sengen med Marilyn Monroe og katten og var ... ja, lykkelig og lettet på samme tid. For de beste årene man har, er de årene man lever. Hvis jeg skulle dø – og det er jeg ikke redd for, for Jesus våker over meg – ville jeg i hvert fall være et vakkert lik. Det er alltid plass til skjønnhet. Krigen skal ikke få forandre meg slik jeg er som menneske. Det er opp til menneskene å la det menneskelige beseire det umenneskelige.

– Seksogtyve raketter og granater traff blokken. Men ikonene mine hever både meg og fortet mitt over krigen. Bøkene mine også. Det har samlet seg støv på dem, men dere ser at hyllen fortsatt står. Der har vi Turgenjev og Bulgakov, og der er Akhmatova og naturligvis Tolstoj og Dostojevskij og Lermontov ... Der står Gogol, Babel, Bunin og Pusjkin. Jeg har alltid funnet trøst i litteraturen. Hvorfor? (Hun rister saktmodig på hodet.) Nå begynner jeg å få vondt i hodet av alle spørsmålene deres. Jeg må tenke på saken. Jeg begynner å bli sulten. (Hun lukker øynene og nynner en stund.)

– Nå kom jeg på det. Klassikerne mine ... Det er som om jeg har møtt alle figurene som bor mellom bokpermene. Kjærlighet eller død, ekteskapets kvaler eller ensomhet, fattigdom eller rikdom, krig eller fred – jeg finner alltid en linje som gir meg trøst eller blottlegger noe i menneskenaturen. Oi, så høyttravende det der hørtes ut ... (Latteren hennes gjaller mellom veggene.) Men sånn er det.

– Nå må jeg spise. De serverer middag i nabogården. Det er fine retter som restauranteierne i byen gir oss. Bli med, så får dere se. (Ti minutter senere sitter hun på en stol med et lite bord foran seg utenfor naboporten og peker på to naboer.)

– Tatjana og Leonid. Det er de som har ansvaret for maten i strøket. Det er som å være på restaurant. Nå skal vi se ... Grillkylling ... Det lukter deilig ... Og grønnsaksris ... Og salat? Så takk. Det holder med én brødskive, takk. Det er jo sommer, og jeg må tenke på figuren, ikke sant? Nei, nå får dere ikke forstyrre meg mer. Men kom tilbake til høsten. Vi får se om jeg bor her fremdeles, huset må nok rives. Men dere har nummeret mitt. Kanskje jeg kan få en ny telefon av de frivillige? Jeg skal be dem om å få beholde nummeret. Da kan dere kanskje hjelpe meg med å forandre på ringetonen ... Hva sa du at den der jamringen i telefonen min var for noe? Haddaway ... What is Love (Baby don’t Hurt Me). Jaså. «Hva er kjærlighet?» Den der ulyden oser ikke akkurat av kjærlighet, synes nå jeg. Jeg foretrekker Sjostakovitsj, Stravinskij og Prokofjev. Men Tsjajkovskij og Rakhmaninov er også bra.

– Hør ... nå begynner det ... Putins gutter begynner å bli ivrigere ... (Hun peker i retning av fronten i nord og øst og viser til de russiske troppene som stadig skyter mot Saltivka.) Bare de ikke sikter hitover ... Det har jo regnet i to dager ... Og i dag er det så pent vær ... Se der, der kommer desserten ... oi, dobbel porsjon i dag. Er dere sikre på at dere ikke vil smake?

Oversatt fra svensk av Bård Kranstad