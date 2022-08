KRITISK: – Jeg tror mange ville sluttet å se porno dersom de visste om den høye sannsynligheten for at kvinner utnyttes seksuelt, skriver kronikkforfatteren.

Porno og seksuell frigjøring er ikke synonymer

Kvinner som har tatt del i pornoproduksjon blir heiet på. De tar tilbake egen seksualitet, mener noen, som seksuelt frigjorte vesener. Men seksuell frigjøring og pornografi er ikke det samme.

ELISABETH STRÅLE ESPELID, prosjektmedarbeider på Pornoprat.no og undervisningsansvarlig i Lightup Bergen

Pornoindustrien startet på mange måter med Playboy-magasinene. Grunnleggeren Hugh Hefner ville vise at kvinner kunne ta tilbake egen seksualitet gjennom å avbildes nakne.

Vi trenger likevel ikke dykke dypt i Playboyuniverset, eller pornoindustrien generelt, for å finne utallige kvinner som er blitt utnyttet, undertrykt, og langt ifra frigjort.

Det hele startet skjevt da den første utgaven av Playboy kom ut i 1953 med ikonet Marilyn Monroe på fremsiden. Fire år tidligere hadde Monroe posert naken for en fotograf som lovet henne at hun ville være ugjenkjennelig.

Monroe var skamfull, og ville ikke at navnet hennes skulle vises på utgaven. I dokumentarserien «Secrets of Playboy», hører vi vitnesbyrd fra kvinner som er blitt utsatt for overgrep og manipulering hos nettopp Playboy.

En av de første pornoskuespillerne på film, Linda Lovelace, har fortalt at hun ble truet på livet for å spille inn pornofilmen «Deep Throat.» Da hun forsøkte å rømme ble hun straffet med grov vold og seksuelle overgrep. Lovelace har uttalt at «hver gang noen ser den filmen, ser de på meg bli voldtatt.»

Kanskje du nå tenker at kvinner må få delta i porno dersom de selv ønsker det? Det finnes pornoprodusenter som sier at de jobber for å sikre samtykke fra de involverte.

Mitt ønske er ikke å gjøre det ulovlig å delta i porno, men heller ta opp kampen for alle kvinner som har blitt, blir eller kommer til å bli utnyttet, og fjerne myten om at pornografi er synonymt med seksuell frigjøring.

Det er skadelig når vi tenker at siden kvinner i pornografi virker frigjorte og eier sin egen kropp, kan vi bare nyte synet av det. Så mange kvinner har stått frem og fortalt om voldtekt, brutte grenser og anger.

Hva om vi lytter til stemmene, og ikke bare kroppene deres?

Et fåtall av de som ser porno har et ønske om å utnytte kvinner. Jeg tror mange ville sluttet å se porno dersom de visste om den høye sannsynligheten for at kvinner utnyttes seksuelt.

Det er dessverre umulig for oss å vite om de kvinnene vi ser i mainstreampornografien har samtykket, eller om de er over 18 år. Pornosider florerer med ulovlig innhold.

Pornoindustrien har i dag utviklet seg til å bli mer utbredt og grovere enn noensinne.

En studie viser at 88 % av populære pornofilmer inneholder fysisk vold, vold som blir utført av menn mot kvinner som responderer positivt på dette. Hvorfor kjemper vi så hardt for å beskytte menneskers fantasier om å utøve seksuell vold mot kvinner? Hvordan kan det være seksuelt frigjørende for kvinner?

Filmprodusent Ruben Garcia ble i 2021 dømt til 20 års fengsel for å rekruttere unge kvinner til å bli med i pornografi ved bruk av makt, svindel og tvang.

Videoene ble delt fra 2013–2020 på pornonettsider. Kvinnene søkte oppdrag som kledde modeller, men da de kom frem ble de tvunget til å delta i pornoproduksjon.

PLAYBOY: – Det hele startet skjevt da den første utgaven av Playboy kom ut i 1953 med ikonet Marilyn Monroe på fremsiden, skriver kronikkforfatteren. Avbildet er Hugh Hefners personlige kopi av magasinet.

Ofrene forteller at de ble tvunget til å smile og late som de likte det, til tross for smerter. Tårer ble kuttet ut av filmscener. Kvinnene fryktet for livet dersom de ikke gjorde som de ble bedt om. Filmene er sett millioner av ganger, ble markert som «fun» og med samtykke, og er fortsatt tilgjengelige i dag.

Mange kvinner i porno har altså ikke tatt tilbake egen seksualitet, den har heller blitt tatt fra dem.

Til slutt er det også verdt å nevne at pornoindustrien spiller en rolle i presset om den perfekte kvinnekroppen. Er pornografi frigjørende for kvinner dersom de i høy grad viser kropper som er operert og retusjert? Det er ikke akkurat den naturlige kvinnekroppen som blir frigjort i hvert fall.

Argumentet om at kvinner kan ta tilbake egen kropp ved å bli vist naken, ble laget av menn som vil tjene penger på kvinnens kropp ved å selge den til andre menn. I dag er dette dessverre blitt akseptert av majoriteten i samfunnet.

Kvinner har ikke blitt frigjort fra undertrykkelse. Vi har derimot funnet en ny måte å undertrykke kvinner på.

Det er på tide at vi som samfunn våger å se og stå opp mot dette.