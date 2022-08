Kommentar

En ødeleggende konflikt

SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet i snart fire år. Nå rammes etterforskningen av en intern konflikt om ressurser.

En påtaleleder som går fra jobben som en følge av uholdbare ressurskutt. To etterforskningsledere som følger kollegaen - og takker for seg. Dette minner om en krise.

Politiinspektør Gjermund Hanssens avgang er dramatisk. At en påtaleleder slutter i politiet fordi han ikke kan stå for den kursen toppledelsen har staket ut for teamet han leder, hører med til de absolutte sjeldenheter. Det er ikke mindre overraskende at dette kan skje i en sak av et slikt kaliber.

Den interne konflikten som nå rir politiet, vitner om en totalt ulik virkelighetsoppfatning mellom dem som har jobbet med saken i måneder og år og ledelsen i Øst politidistrikt.

Svært spesielt

Selvsagt skal politiets ressursbruk alltid vurderes. Den massive innsatsen i Lørenskog-saken har gått utover andre, alvorlige saker. Om løsningen stadig lar vente på seg, kan heller ikke denne saken jobbes med til evig tid. Likefullt er det ytterst spesielt at en diskusjon om ressurser ender med full skjæring.

Et tungt ansvar hviler på ledelsen i Øst politidistrikt. Lørenskog-saken er unik i norsk sammenheng. Blant kryptobørser, trusselbrev, en mystisk motpart, jakt på SIM-kort og en ukjent Sprox-mann, kan det være lett å tape av syne hva denne saken egentlig handler om:

En eldre kvinne som i en nøye planlagt voldsaksjon brutalt ble overfalt og muligens drept i sitt eget hjem - fraktet bort av kyniske gjerningsmenn som har planlagt svært grundig.

Lørenskog-forsvinningen stiller norsk politi på helt unike prøvelser. En lignende drapssak har nasjonen aldri vært vitne til. De tre i etterforskningsledelsen har forgjeves varslet ledelsen i Øst politidistrikt om at de mener den nye organiseringen, som innebærer færre faste etterforskere på saken, er uforsvarlig. Den skal like fullt settes ut i livet.

Med påtaleleder Gjermund Hanssen, politiadvokat Jane Lunstadsveen - som også er ute av saken - og de erfarne etterforskningslederne Børge Rønning fra Øst politidistrik og Frode Lier fra Kripos, forsvinner bred kompetanse - både om denne svært kompliserte saken spesielt, men også om etterforskningsfaget generelt.

Langt til mål

En løsning av Lørenskog-saken har aldri virket å være lenger unna. Dessverre.

Konflikten som nå rulles opp, føyer seg inn i flere forhold fra politiets side som har blitt kritisert.

Øst politidistrikt valgte som kjent å holde Anne-Elisabeth Hagens forsvinning skjult i ti uker og mistet dermed verdifull tid.

I flere måneder mente politiet at det høyst sannsynlig var snakk om en kidnapping, men endret våren 2019 syn og har siden den gang jobbet med drap som sin hovedhypotese.

I april 2020 kom pågripelsen av Tom Hagen og det påfølgende nederlaget i Eidsivating lagmannsrett, som slo fast at det ikke var skjellig grunn til mistanke.

Den førte til at politiet havnet på kant med både Tom Hagen og parets felles barn.



SLUTTER: Politiinspektør Gjermund Hanssens oppsigelse skyldes uenighet med ledelsen i Øst politidsitrikt om hvordan Lørenskog-saken skal etterforskes.

Det store spørsmålet er selvsagt hva som skjer nå. Til tross for at en samlet etterforskningsledelse med støtte fra flere etterforskere og aktører i Kripos mener etterforskningen trappes ned, avviser ledelsen i Øst politidistrikt at så er tilfelle.

Kan en samlet etterforskningsledelse, de som har skoene på, virkelig ta feil når de har varslet om at den “nye innretningen av saken” ikke er noe annet enn en uansvarlig nedtrapping?

Det er å håpe at en ny ledelse går offensivt til verks og at politiledelsen gir dem verktøyene de trenger. En skal ikke utelukke at friske øyne kan gi ny giv og se sakens mange sider med et nytt, friskt blikk. Flere stemmer forteller fortsatt at saken er mulig å løse.

Risikerer mistanke til evig tid

Dersom det som nå skjer er et første steg mot en henleggelse, og dermed et betydelig prestisjenederlag for norsk politi, vil det være katastrofalt på flere plan. Tom Hagen og den såkalte kryptomannen vil - når det ikke foreligger et svar med to streker under - ha mistanken hengende over seg i overskuelig tid selv om siktelsene mot dem henlegges.

Hagens barn, som har ytret mistillit mot politiet fordi de mener faren er et blindspor, vil kunne si at de hadde rett. Veien om Tom Hagen var ikke veien til mål.

Men viktigst av alt. De får ikke svar på hva som skjedd med sin kjære Anne-Elisabeth. Hun får heller ikke den rettferdigheten som ethvert offer fortjener.

Et slikt punktum på denne saken vil ikke være annet enn trist. I verste fall kan den ende som en ny verkebyll for norsk politi. Det får vi inderlig håpe ikke skjer.