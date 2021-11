Kommentar

Det skjeve spillet

Av Leif Welhaven

Ole Gunnar Solskjær er ferdig. Nå er spørsmålet hvordan Cristiano Ronaldo leverer under en ny sjef.

Sentrale Manchester United-spillere er flinke med ord om Ole Gunnar Solskjær. Han hadde hatt mer bruk for om de hadde blødd for ham på banen.

Det virker å være tilnærmet full enighet om at det var riktig av Manchester United å sparke Solskjær. En og annen norsk supporter vil muligens holde på at han burde fått mer tid, men de siste dagene er det snakket på innpust og utpust om at nordmannen ikke var dyktig nok.

Slik er den brutale sannheten. Men den er også mye mer kompleks enn som så.

Selvsagt er klubbens uføre ikke bare Solskjærs skyld.

Problemene stikker dypere enn at ledelsen for lett satte likhetstegn mellom å være en legende som spiller og å kunne mestre en managerjobb på dette nivået.

Et av de viktigste stedene å rette det kritiske søkelyset, er mot toppen som ikke har klart å erstatte Alex Ferguson med noe som fungerer.

Det er et faktum at klubben feilet med David Moyes.

De mislyktes med Louis van Gaal.

De fikk aldri rett match med José Mourinho.

Med Ole Gunnar Solskjær har det faktisk vært tegn til å finne tilbake til klubbens sjel.

Men når også dette blir stående som en feilansettelse i historiebøkene, er det grunn til å stille en serie kritiske spørsmål til hvordan klubben blir ledet og drevet.

Dessuten kan man undres over om spillerne har utvist den profesjonaliteten vi må kunne vente av overbetalte verdensstjerner.

I flere kamper denne høsten, ikke minst i ydmykelsen mot Watford, har det ikke sett ut som sentrale United-spillere har vært til stede i hodet.

Ok, så er du kanskje ikke i din aller beste form hver gang. Men det er noe med en guts, en innstilling og en vilje til å ofre noe for et oppdrag som litt for ofte har vært fraværende.

Her har naturligvis manageren en viktig jobb som motivator. Samtidig er sjefen avhengig av at spillerne gjør virkelig går i bresjen for at planen skal lykkes.

Her har det vært mye å hente.

Når vi nå ser den verbale inderligheten fra flere Manchester United-spillere overfor den avgåtte sjefen, er det nærliggende å tenke på hvor mye mer verdi det hadde hatt om de hadde vært like lidenskapelige på banen.

Det er jo mye lettere å sparke én manager enn x antall spillere, men spillet er jo skjevt når konsekvensene rammer så ulikt.

Selv om vi ikke vet omfanget eller autensiteten, er det interessant å lese om at flere sentrale spillere har satt spørsmål ved Solskjær.

Men hvor mange kritiske spørsmål har spillerne stilt til seg selv og egne prestasjoner i høst?

En av de vanskeligste nøttene som står igjen når siste del av Solskjærs managervirke, er effekten det hadde å hente Cristiano Ronaldo til klubben.

På den ene siden har Ronaldo vært viktig som måljeger, ikke minst i Champions League, og han står med ni scoringer siden returen.

Samtidig er det stilt mange kritiske spørsmål til hva hans inntreden har gjort med dynamikken, spillestilen og behovet for et sterkest mulig kollektiv.

Nå takker Ronaldo av Solskjær med ordene «Han var spissen min da jeg først kom til Old Trafford, og han har vært treneren min siden jeg kom tilbake. Men mest av alt, er Ole et enestående menneske».

Hva som har skjedd bak lukkede dører forblir uvisst, men vi får snart vite hvordan portugiseren vil levere under ny ledelse. Det er Michael Carrick i første omgang, mens spekulasjonene selvsagt går på høygir om hvem som blir den neste permanente sjefen.

Zidane? Ten Hag? Kan Pochettino lokkes vekk fra superstjernene i Paris Saint-Germain?

Tiden vil vise, og det er åpenbart et problem at timingen begrenser antallet kompetente kandidater.

For Ole Gunnar Solskjær er fremtiden uviss, og han har nå god tid på seg for å meisle ut fremtiden. Trolig vil han slite med å få en jobb på tilsvarende nivå, men mulighetene er mange i diverse land.

Og ingen bør bli overrasket over om vi med tiden får se ham i en ambassadørrolle i klubben han elsker så høyt.

Han ble ofret i et spill der manageren automatisk får svarteper, men tapet er ikke verre enn at han forsatt er elsket i Manchester United.

Det er ingen bagatell.