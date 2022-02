Kommentar

En varslet katastrofe

Av Leif Welhaven

Det svenske flagget vaier etter at Jonna Sundling vant sprinten foran Maja Dahlqvist.

De gule og blå kan allerede glise. Nå er det bare å grue seg til hvor brede de svenske smilene blir den dagen Therese Johaug legger opp.

Det er strengt tatt tre historier å fortelle etter OL-sprinten i Beijing.

Den ene handler naturligvis om Johannes Høsflot Klæbo. Sprintunikumet snudde nedturen fra 30-kilometeren til en sedvanlig kontrollert seier på sprinten.

Er du best, så er du best.

Ingen i verden holder samme sprintnivå som 25-åringen fra Trondheim, og heldigvis pynter gullet hans på den norske OL-statistikken i Kina.

Likevel er de store tallene for øyeblikket ikke helt som vi ønsker å se dem.

Erkerivalen i øst har så langt har vært uforskammet grådig, og det er noe med måten kvinnenes sprint forløp på som smerter norske langrennshjerter.

Én ting er at Jonna Sundling og Maja Dahlqvist innfridde broderfolkets favorittstempel, etter at svenskene har vært sterkest i kvinnesprint over tid.

Noe annet er måten Norge ble utklasset på.

At ikke en eneste norsk kvinne klarte å kvalifisere seg til finalen, bør føre til en real oppvask i Norges Skiforbund.

Hvordan har vi klart å sakke så markant akterut i sprint?

Et av de åpenbare spørsmålene er hvorfor vi ikke har satset mer systematisk på sprintsiden over tid, for eksempel med et eget sprintlandslag også på kvinnesiden. På mange måter er dagens sprintfallitt en varslet katastrofe.

Men om vi skal være brutalt ærlige med oss selv, så stikker jo problemene på kvinnesiden dypere enn bare å gjelde sprint.

På åpningsdistansen i OL stilte vi ikke engang fullt lag på kvinnesiden. Om vi ser bort fra at 33 år gamle Therese Johaug er i en egen klasse, var jo resten av resultatene et sorgens kapittel.

Unge Helene Marie Fossesholm, som skal være arvtakeren, er foreløpig langt unna der vi vil ha henne. Det er også unektelig et problem at flere av de sterkeste kvinnekortene har passert 30 år, mens vi sliter med den konkurransedyktige etterveksten helt der oppe.

Til sammenligning har jo svenskene løper på et karrierestadium som tilsier langt mer gull og glitter i årene som kommer.

Det er en uheldig omstendighet at Ingvild Flugstad Østberg er ute og at Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå fikk corona, men makroproblemet er like fullt til stede.

Det er aldri bare én enkeltårsak til at noe svikter, men det er ikke bare uflaks og tilfeldigheter som gjør at svenskene har detronisert oss totalt i kvinnesprint.

For sportens del er det jo positivt at vi ikke ser et OL som minner om et utvidet NM. I det store bildet må vi derfor glede oss over at flere nasjoner slår seg frem.

Det betyr ikke at de norske miljøene ønsker å gi fra seg noe, og det er grunn til å uroe seg litt over det vi ser så langt i lekene.

Den tredje sprinthistorien fra Beijing handler om at det totalt sett bare var én av åtte norske løpere som gikk til finale.

Pål Golberg hadde uflaks da han ble felt av et overivrig hjemmehåp, mens Erik Valnes og Håvard Solås Taugbøl ikke hang med da det dro seg til i semifinale to.

Det hjelper selvsagt at Klæbo innfridde nok en gang, men laginnsatsen er under pari.

Fortsatt er vi for kort ut i lekene til at det kan trekkes noen konklusjoner. Særlig vil de kommende distanserennene bli avgjørende når dommen skal felles.

Innen sprint vil nok Johannes Høsflot Klæbo kunne dominere også med en makker, mens ingenting tyder på noe annet enn en ny svensk parademarsj i kvinnenes lagsprint.

Hvordan Norge har truffet på oppladning, organisering og forberedelser kan fort bli et spørsmål når OL skal oppsummeres. Fortsatt kan fasiten bli at 2022 står igjen som en suksess på langrennssiden til slutt.

Heldigvis har vi enere som Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo, men vi er avhengige av at flere skal dra om det norske OL-lasset ikke skal bli felt av en svensk tue.

Vi vil helst ikke høre så mye mer av «du gamla, du fria» nå.