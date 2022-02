MISUNNELSE? – Det beste for alle er å la misunnelsens eksem hvile og akseptere ulikhet som en realitet og forutsetning for at vi alle skal leve i et godt samfunn, skriver kronikkforfatteren om den hardt kritiserte skikongen Bjørn Dæhlie, som har meldt flytting til Sveits.

Vi trenger Bjørn Dæhlie!

Vi trenger mennesker som Bjørn Dæhlie. Uten slike får vi ikke gode produkter i hyllene, lønnsomme arbeidsplasser eller nødvendige skatteinntekter.

PETTER THORESEN, sportsentusiast og gründer

For en skinasjon som Norge er det mulig å hevde at Bjørn Dæhlie er vårt største nasjonale idrettsikon gjennom alle tider – uten å vekke veldig store protester. Det er ikke tvil om at det finnes mange konkurrenter i mange idretter når det kommer til prestasjoner, men har noen hatt like stor påvirkning på folk flest?

Sjarmerende, og akkurat passe frekk både i og utenfor sporet, skapte han gjennom et ti år uforglemmelige øyeblikk og vant alles hjerter.

Høydepunktet, folkefesten under OL på Lillehammer, hadde rett og slett ikke vært den samme uten Bjørn Dæhlie. Han spredte idrettsglede, spenning og entusiasme, la grunnlaget for en eventyrlig vekst i langrennssporten på alle nivåer. Dæhlie bidro til å styrke veldig mange nordmenns selvfølelse.

Bjørn Dæhlie fortsatte å vinne folks hjerte på 2000 tallet med diverse TV-programmer og han begynte sin karriere som forretningsutvikler og forretningsmann. Bjørn Dæhlie og hans selskaper har bidratt og bidrar i dag med gode produkter for det norske folk, arbeidsplasser og betydelige skatteinntekter til fellesskapet. Medaljens bakside om man vil, er en betydelig vekst i formue.

Dæhlie motstand mot formuesskatt har nå kulminert i utflytting til Sveits. Som skattemessig utflyttet regnes man først når det er ment permanent. Man kan besøke Norge inntil 61 dager pr. år og man kan ikke eie eller disponere fast eiendom som boligformål. Unntatt er fritidseiendom.

Bortsett fra en Rødt-politiker, som på en relativt ufin måte ba han ryke og reise, har det vært ganske stille rundt dette. Men det klør tydeligvis i fingre for VGs sportskommentator Leif Welhaven gikk lørdag 5. februar hardt ut mot utflyttingen i en «balansert» artikkel der man tidlig forsto konklusjonen.

Jeg synes artikkelen viser det grunnleggende problemet med formuesskatten. Welhaven skriver om urettferdighet – at Dæhlie mener formuesskatten er urettferdig. Men det finnes ikke mange formuesskattytere som mener den er urettferdig.

Derimot er skatten feil. Den er feil fordi den ikke har noe med inntekt eller overskudd å gjøre. Den skal betales uansett. For Dæhlies del er det med dagens satser snakk om årlig ca. fem millioner. Denne skatten skaper ytterligere tre millioner i utbytteskatt fordi han må ta ut fra selskapet åtte millioner som han må skatte tre millioner av for å betale fem millioner i formuesskatt.

Formuesskatt har i helt marginal betydning noe med å bidra til fellesskapet å gjøre. Det er norsk eierskap på norske bedrifter som skaper enorme skatteinntekter både direkte gjennom selskapsskatt (22 %), skatt på utbytte for eiere (36 %) og skatt på inntekter hos ansatte. Formuesskatten i denne sammenheng betyr ingenting. Og hvor kommer nullskattepåstanden fra Welhaven fra? Det finnes ikke nullskattytere i Norge. Verken med eller uten formuesskatt.

Hva gjorde egentlig Bjørn Dæhlie til verdens beste skiløper? Jeg vet ikke, men det er rimelig å anta at han har en sterk indre drivkraft til å skape, utvikle og utrette. Vi trenger slike mennesker. Uten disse får vi ikke gode produkter i hyllene, vi får ikke lønnsomme arbeidsplasser og vi får ikke skatteinntekter. Alle land trenger verdiskapning. Denne verdiskapningen må skje i privat sektor. Og da blir noen folk rike.

Problemet oppstår når man sier til de som har denne drivkraften og vier store deler av sitt liv til å skape virksomhet, at nå skal vi ha noe av deg. Ikke av inntekten din, men av selve livsverket ditt. Og det skal vi ha uansett om du tjener penger på den eller ikke. Man må være sosialist for å tenke slik. Og da av typen som ikke aner hva som skal til.

En slik tenkemåte er ikke forenlig med det å skape verdier. Det er destruktivt og strider mot grunnleggende prinsipper for verdiskapning. Personer som skaper opplever det som et angrep. Mange vil ikke akseptere det og dermed flytte. Et «dratilhelvette»-brev kan kanskje skremme noen fra å reise men hjelper neppe på lysten til å komme tilbake.

Når vi nå ser Rødts og SVs fremgang på meningsmålingene i sammenheng med Aps og Sps tilbakegang, er det nok duket for videre skatteskjerpelser i årene som kommer. Å gå den veien kan for Norges formueskatteforkjempere gi en kortsiktig glede.

På lang sikt er imidlertid det beste for alle å la misunnelsens eksem hvile og akseptere ulikhet som en realitet og forutsetning for at vi alle skal leve i et godt samfunn.