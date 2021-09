Leder

EUs grønne vekststrategi: Har regjeringen sovet i timen?

En rødgrønn regjering som spiller på lag med EU kan sikre Norge milliarder av kroner i innovasjonsmidler fra unionens ulike klima- og omstillingsfond.

Rent umiddelbart borger ikke SV og Sp for en fremoverlent EU-politikk, akkurat, om de skulle bli en del av Jonas Gahr Støres nye regjeringsprosjekt.

Men dersom de historiske nei-partiene fortsetter å si nei til alt som har med EU/EØS å gjøre, vil Norge, som de hevder å være så glad i, også si nei til tusenvis av distriktsarbeidsplasser og bidra til å forsinke en bærekraftig omstilling.

Allerede har Norge gått glipp av milliardbeløp fra grønne EU-programmer. Av en pott på eventyrlige 60 milliarder kr. til batteriinnovasjon, har ikke norske interesser posisjonert seg for et rødt øre, melder nettavisen Energi og Klima fra Brussel.

Ifølge en potensiell mottaker, Morrow Batteries i Arendal, skyldes det fravær av en aktiv politikk fra den sittende regjeringen.

Om næringsminister Iselin Nybø (V) har sovet i timen, eller om Norge ikke har skaffet seg (eller fått) adgang til tildelingsprosessene på grunn av vårt utenforskap, skal være usagt. Det som er på det rene er at norske myndigheter har avvist å ta del i EUs såkalte IPCEI-program, som blant annet administrer finansieringsstøtte til oppstart av batteriproduksjon.

Produksjon av elektriske batterier er «det første, store, grønne veksteventyret i Norge på 2020-tallet», ifølge Næringslivets hovedorganisasjon.

NHO har anslått at verdikjeden kan skape inntil 20 000 arbeidsplasser og omsette for 90 milliarder kroner i året allerede i 2030. Det tilsvarer eksportinntektene fra fiskerinæringen i 2019, og et større potensial enn det som er estimert for hydrogen og havvind samlet. Det største markedet er nettopp Europa.

EU-kommisjonen har nettopp vedtatt et grønt bærekraft-program der elektrifisering av bilparken er et sentralt poeng. Norge har teknologi og energiforutsetninger for en renest mulig batteriproduksjon.

Tilgang på fornybar kraft er en vesentlig forutsetning i EUs grønne vekststrategi. I så måte er Norge en attraktiv aktør for at EU selv skal makte å oppfylle sine egne klimamål. EU har med andre ord en sterk egeninteresse av å bidra til norsk batteriproduksjon.

I stedet er situasjonen nå den at konkurrentene til norske batteriaktører får mer enn 60 milliarder kr i offentlig støtte til å utvikle og produsere bærekraftige løsninger. Til sammen er det snakk om et femtitalls virksomheter.

Dette konkurransefortrinnet kommer på toppen av en utilsiktet ulempe for norsk batteriproduksjon. På grunn av brexit vil norskproduserte batterier til elbiler bli ilagt ti prosent toll ved eksport til EU eller Storbritannia.

Hvis de tre partiene som ser ut til å danne en rødgrønn koalisjon mener det de har sagt om bærekraft, omstilling og teknologiens rolle i det grønne skiftet, bør EUs grønne ordninger være av største interesse.

Selv om det betyr at gamle kjepphester må settes på stallen.