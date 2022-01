Kommentar

Nå avsløres enda en lockdown-fest – hjemme hos Boris

Av Yngve Kvistad

Samme dag som Boris Johnson gjorde det straffbart for vanlig folk å møte mer enn én person utenfor egen husholdning på offentlig sted – og bare hvis man kunne holde to meter avstand – gikk det ut invitasjon til mer enn 100 personer om hagefest og moro i Nr. 10 Downing Street.

Invitasjonen til vårlig kalas 20. mai 2020 inneholdt kun ett forbehold: Ta med egne drikkevarer.

BYOB, som det kalles: Bring Your Own Booze.

TV-kanalen ITVs publisering av en epost fra Boris Johnsons privatsekretær, Martin Reynolds, er enda en dunk med diesel på det ukontrollerte bålet som spraker et visst sted inne i den britiske statsministerboligen.

Behovet for kontinuerlig brannslukning og bergingsoperasjoner begynner etter hvert å bli såpass utmattende for det konservative partiet, at det skandale-slitne redningsmannskapet teller på knappene om det kanskje er best å la alt få brenne ned.

Når selv Boris Johnsons våpendrager i underhuset, majoritetslederen Jacob Rees-Mogg, sier at «eventuelle fremstående politikere som var til stede på denne festen, vil bli navngitt», så betyr det ett av to:

* Han vet at Boris ikke var der, vitneutsagn om det motsatte til tross, subsidiært at det ikke kan bevises.

* Han vet at Boris deltok, at det vil komme frem hvis saken etterforskes, og at løpet nå er kjørt for BoJo.

For hvis London-politiet iverksetter formelle undersøkelser, og det synes overveiende sannsynlig at statsministeren har deltatt på festligheter under en regjeringspålagt lockdown, kan det ifølge den konservative avisen The Daily Telegraph føre til at Boris Johnson tiltales for «medvirkning til kriminell handling».

Hagefesten 20. mai 2020 er den tolvte sosiale tilstelningen som kan knyttes til statsministeren, regjeringsmedlemmer eller personer med tilknytning til regjeringen mens Storbritannia for øvrig var nedstengt, eller underlagt strenge coronarestriksjoner.

Så langt har en julefest i Downing Street fått mest oppmerksomhet. En fest som Boris Johnson har nektet enhver befatning med, selv om den fant sted i hans offisielle residens, og som gjorde ham «så kvalm over å få kjennskap til» at det fikk karrieremessige implikasjoner for hans daværende talsperson, Allegra Stratton.

Det er ikke videre sannsynlig at denne siste avsløringen går over like enkelt ved at noen annen tar på seg skylden, eller får sparken.

Tålmodigheten med Boris Johnson begynner å bli såpass tynnslitt, også i staben rundt ham. The Daily Telegraph skriver at «prominent Tories» – det betyr gjerne regjeringsmedlemmer og ledende partikoryfeer – «harselerer med tausheten» fra statsministerens kontor i denne siste partysaken.

Det er grenser for hvor mange ganger BoJo kan ydmyke partiet, statsministerverdigheten og landet.

På kommentarplass i regjeringens tradisjonelle talerør, The Torygraph, som avisen kalles på folkemunne, skriver stedfortredende redaktør Camilla Tominey at avsløringen av enda en fest mens folk flest satt isolert i egne hjem, antakelig er «siste spiker i kisten».

Ikke bare for Boris Johnson, men for det konservative partiets tid i Downing Street.

«Det er ikke bare det faktum at lockdown-reglene ble brutt, enda så ødeleggende det er. Det er at festen i seg selv fremstår som et mikrokosmos av alt som har gått galt, med en Nr. 10 administrasjon [Statsministerens kontor, VG anm.] som har mistet grepet, som er uvillig til å høre på råd og som gjentatte ganger er avslørt for sin arrogante selvtilfredshet», fremholder Tomeney i The Daily Telegraph.

Boris Johnson ble bedt om å møte i underhuset tirsdag for å svare på om ITVs avsløringer medførte riktighet.

Normalt vil en statsminister møte i parlamentet for å forsvare seg mot såpass sterke beskyldninger. Krav om hans avgang er allerede fremsatt fra ledende konservative.

Ifølge en fersk YouGov-måling tirsdag, mener 56 prosent av spurte briter at Boris nå bør trekke seg.

Men Johnson kom ikke til underhuset.

Det gjorde heller ikke Dominic Raab, visestatsministeren, som har som eneste stillingsinstruks å møte i parlamentet i statsministerens fravær. De konservatives parlamentariske leder glimret også med sitt fravær.

Sant å si møtte ingen fra den sittende regjeringen.

Den utskremte fra Downing Street som hadde fått det utakknemlige oppdraget å svare på et grunngitt spørsmål fra de folkevalgte om hva Boris Johnson visste eller ikke visste om den påståtte hagefesten hjemme hos seg selv, var en underordnet minister uten portefølje.

Michael Ellis. En skolert jurist som fikk god nytte av all ikke-inkriminerende verbalgymnastikk han måtte ha tilegnet seg.

Selv opposisjonen syntes etter hvert såpass synd på ham at de lot ham av kroken, etter at han hadde fått sprelle lit på vegne av sin «feige sjef», som det ble uttrykt.

Men onsdag er det ingen bønn for Boris Johnson. Da er det statsministerens spørretime i underhuset. Her venter en annen lovkyndig. Tidligere riksadvokat Keir Starmer er i dag Labour-leder og fronter den politiske opposisjonen.

Hva Boris svarer vil være avgjørende for hans videre skjebne.

Hvis han med vitende og vilje snakker usant, fører parlamentet bak lyset, og dette kan bevises, kan han – i teorien – fortsette som statsminister. BoJo har en viss erfaring med å slippe unna med det meste.

Men som det står i Skriften: Alt har sin tid.

Statsministeren kan avsette statsråder som lyver, eller be dem søke avskjed. Selv sitter han akkurat så trygt som partiet vil.

Historien har vist at den viljen ikke nødvendigvis er noe en sittende Tory-statsminister skal ta for gitt.

De konservative har en egen mekanisme for slikt. Den såkalte 1922-komiteen kan etter et visst antall skriftlige henvendelser fra medlemmer av Tory-partiets parlamentsgruppe, de såkalte backbencherne (representanter uten verv i regjeringen), be om tillitsvotum.

Dersom mer enn halvparten stemmer for mistillit til den sittende partilederen, må det holdes ekstraordinært landsmøte og nyvalg.

Hvis Boris Johnson innrømmer å ha begått feil og ber om unnskyldning – noe han slett ikke har for vane – kan også det bære galt av sted. For ham.

BoJo har lite å gå på. Bortsett fra den helt innerste krets, har han falt så mange venner og gamle allierte i ryggen for å bli statsminister, at de ultralojale er få.

Tory-veteranene mener han svikter konservative kjerneverdier når han har gått vekk fra sin garanti om ikke å øke skattene; tvert imot har Boris ved å føre Storbritannia ut av EU, ledet sitt folk inn i det høyeste skatteregimet siden Clemet Attlee skulle bygge opp landet igjen etter krigen.

Hvis ikke de konservative kutter skatter, hvorfor skal man stemme Tory, da? Spør partiets seniorer.

Etter å ha tapt suppleringsvalg i gamle Tory-bastioner, kan man heller ikke stole på at Boris lenger er den suverene valgvinner han en gang var.

Som en av BoJos forgjengere postulerte: Å tape en gang, er uflaks. Å tape to, begynner å ligne et mønster.

Det samme kan sies om en statsminister som nok en gang må forklare det britiske parlamentet hvorfor han mener det gjelder én regel for ham, og en annen for folk flest.