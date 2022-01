Kommentar

Sensasjon i skisporet

Av Shazia Majid

DEN STORE KJÆRLIGHETEN: VGs kommentator Shazia Majid lærte seg å stå på ski i fjor. Da åpnet det seg en ny verden.

Det skulle ta meg et halvt liv å lære meg å glede meg til vinteren, til snøen og til skisporet. Det er et halvt liv uten noe av det fineste Norge har å by på.

Jeg er et norskfødt barn av to pakistanske arbeidsinnvandrere som kom til Norge på 70-tallet. Vi var ikke skapt til å stå på ski. Slik nordmenn var født med ski på beina.

Å stå på ski var en kuriositet. Slik å hoppe i fallskjerm er en kuriositet. Det ser gøy ut, men du er redd for å dø.

Egentlig lå alt til rette for at vi skulle overleve. At skisporet skulle bli vår venn. At kulde kunne være noe fint, bare vi var godt nok kledd.

Da jeg var i barnehagealder jobbet mamma ved samlebåndet hos Lifa, en trikotasjefabrikk i Drammen. Der lagde de superundertøy og skidresser, og innimellom oppsto det kosmetiske feil og mamma fikk med seg skidresser hjem.

Det var en drøm, jeg ser jo det nå. For alt slikt er dyrt, alt slikt er utenfor rekkevidde for fattige innvandrerfamilier med fire barn, slik vi var på den tiden.

Så mamma kledde på oss nabolagets fineste skidresser og sendte oss ut. Ikke i løypa, men utenfor boligblokken på Åssiden i Drammen. Skiene husker jeg ikke hvor vi fikk fra, men jeg antar de var brukte.

Og så sto både mor og far på sidelinjen og heiet på oss. Mens de andre barna i nabolaget lo av oss. Der vi lå mer på bakken enn vi sto på skiene.

Mamma og pappa visste ikke hvordan vi skulle holde stavene, de visste ingenting om diagonalgang, om å stake, om vektfordeling eller smøring. Jeg kan ikke huske at vi noen gang smurte de skiene. Men mor og far stor der, og de heiet på oss.

De hadde håp. De trodde vi skulle klare det de ikke hadde fått til. Der de hadde stått på ski, i pentøyet og smilt mot kameraet. De bildene finnes et sted. Av to purunge, vakre, helt nyankomne pakistanere, med snø i håret.

På barneskolen ble det ski på årets to skidager. Jeg hatet det. Jeg var udugelig, skiene og støvlene var lånte og vi innvandrerbarna gikk for oss selv. Vi skulle læres opp. Jeg lærte ingenting. Jeg var kald. Mamma hadde sluttet i Lifa og vi hadde flyttet til Oslo.

HEIET FRA SIDELINJEN: I flunkende nye skidresser fra Lifa utenfor boligblokken på Åssiden i Drammen. Mor til venstre, storesøster og Shazia. Far tar bilde og året er en gang i 1980.

Jeg tenkte ikke på ski mer, men langrenn ble min favorittgren på TV. Noe vakkert, men akk så uoppnåelig. Noe for helt spesielle mennesker. De utvalgte. Hvite nordmenn.

I 2016, da jeg var 50 kilo tyngre enn jeg er i dag, tok jeg med barna til Skullerudstua i Oslo. Vi skulle stå på ski. Det var neste på listen, etter at jeg ett år i forveien hadde lært meg selv å svømme.

Mirakelet, det er å ligge med ørene under vann, og la kroppen flyte. Det mirakelet skulle etterfølges med et nytt. Jeg lånte ski i skibuen, tok de på meg, tok bilder, solen strålte, det var mer is enn det var snø på bakken. Jeg falt. Umiddelbart etter det første taket. Jeg brakk halebeinet.

Noen ganger tar det to for å utføre mirakler.

«Jeg har jo lyst til å lære meg å stå på ski», sa jeg til en kompis i 2020. Litt som, det hadde jo vært gøy å hoppe i fallskjerm.

Ikke visste jeg at det skulle bli starten på et eventyr.

Bare dager etter kjørte vi opp til Frognerseteren i Oslo. Der var det tett snøfokk, og det skulle jeg finne ut at ikke var gunstige skiforhold. Han fikk meg ut på skisporet, slik man får barn ut i svømmebassenget når de egentlig ikke vil. Jeg sto på ski og jeg falt på ski – og det skjedde så mange ganger at jeg kom ut av telling.

«Skiene på tvers, slik, og nå opp». Og jeg kom meg opp. Og bare det å komme seg opp var nesten som å hoppe i fallskjerm. Men det sa jeg ikke til kompisen min, for det hadde blitt for mye.

Jeg kom hjem den kvelden med en forstuet finger. Men jeg var ikke redd lenger. For jeg var i trygge hender. Et barn av innvandrere visste ingenting, et barn av flere generasjoner nordmenn visste alt som var verdt å vite. Ski, smøring, skiføre – jeg trengte ikke å lure på noe.

Han tok meg under vingene sine. Han tente bål, kastet klementin-skall i flammene. Lukt.

Og når kuldegradene krøp nedover og snøkrystallene skinte ekstra skarpt, ba han meg stoppe og se opp.

Ikke bare lærte han meg hvordan, han lærte meg også hvorfor. Han lærte meg at jeg måtte si hei til alle jeg møtte i skisporet. For det gjør man i skisporet. Selv om man ikke gjør det på gaten.

Han hadde gitt meg en nøkkel i hånden, til en dør jeg ikke visste fantes. Og nå hadde jeg åpnet den døren. Og det var ingen vei tilbake. Jeg var bergtatt.

Noen ganger hadde jeg bare lyst til å grine der jeg klønet meg frem i sporet.

Hvor var du hele mitt liv?

Ventet på deg.

Hadde skogen sagt.

Om den kunne snakke.

Det liker jeg å tro.

Og det har gått opp for meg hvordan mennesker kan overleve så langt nord.

De leker i snøen.

Og leker du ikke i snøen blir vintermånedene så tunge, så mørke og lange. Og flere innvandrere og barn av innvandrere skulle lekt i snøen.

De skulle virvlet opp snøkrystaller, kastet klementin-skall i bålet, fått roser i kinnene og hvilt blikket på nedsnødde furutrær som lener tungt mot bakken. Det unner jeg dem. Det unner jeg oss.

Å hoppe i den fallskjermen – og overleve. Ikke bare overleve, men leve.

Det er innenfor rekkevidde. Det er gratis å gå på ski i skogen. Du kan låne ski, eller kjøpe billig på finn.no. Det som er vanskelig er å finne en kompis som «adopterer» deg i skisporet. Jeg skal «adoptere» noen i skisporet. Jeg må bare lære meg å ploge.

Vi hadde kurert så mange for vinterdepresjoner. Vi hadde skapt så mange vennskap. Og Norge hadde rett og slett blitt et enda bedre sted for enda flere.

Det hadde ikke kostet oss noe – annet enn en og annen forstuet finger.

Og for de som lurer kan jeg bare si: Det er ikke så farlig å ligge spredt tvers over skisporet med ansiktet gravd i snøen. Nordmenn heier på deg. De har heiet på meg. Og det er akkurat så fint som det høres ut som.

