STJERNE OG STORTALENT: Ada Hegerberg og Julie Blakstad og resten av landslaget skal forsvare Norges ære under årets EM.

En fotballverden i forandring

«Football’s coming home» under sommerens fotball-EM for kvinner i England. Men kvinnene har ikke alltid vært en del av fotballhistorien. Nå skrives et nytt kapittel.

ALMA ANTONIA BOTTEN, tidligere Toppserie-spiller og U19-landslagsspiller

Vi står foran tidenes største europamesterskap i fotball for kvinner. De 700.000 tilgjengelige billettene skal sørge for publikumsrekord. Den forrige ble satt under EM i Nederland tilbake i 2017. Den lød på 240.000.

Alt ligger til rette for en rekordstor turnering. En turnering for historiebøkene. Det legger et viktig ansvar på de som skriver og formidler historier (les: mediene).

Så lenge sport former så mye av kulturen vår – globalt, nasjonalt og lokalt, vil historiene vi forteller fra idretten også forme oss. Fotball er Norges største idrett. Historiene om fotball vil derfor være med på å prege hvordan det norske folk tolker og forstår hva Norge er og skal være.

Med kvinnenes inntreden på den store fotballscenen utfordres og fornyes fotballens tradisjoner og historie. Normer og strukturere endres, fordommer bekjempes og vi introduseres til nye sannheter og en bredere fanskare. Utdaterte praksiser om «slik det alltid har blitt gjort» vaskes bort.

Det forandrer fotballen slik vi kjenner den og elsker den.

Til det bedre. Hvis vi griper sjansen.

I sosiale medier styrer utøvere, klubber og kvinnefotballøkosystemet eget narrativ. Likevel får en historie størst tyngde når den formidles gjennom mediene. Med andre ord, er det mediene som i stor grad bestemmer hvilke historier som betyr noe, og hvilke historier som ikke gjør det.

Grunnen til at det kan være problematisk, er flere. Én av dem er medienes definisjonsmakt. Enhver historie fortelles gjennom linsen til formidleren. Det kan være problematisk dersom det eksisterer store skjevheter mellom kvinnefotballens virke og journalistens oppfatninger.

Mangfold i fotballen krever derfor at vi har mangfoldig representasjon i mediene. Slik at historiene som formidles reflekterer synspunktene til kvinnelige fotballspillere og støtteapparat på en presis måte.

Når Norge skal kjempe om edelt metall under sommerens EM ligger alt til rette for å skape nye, inspirerende fortellinger om fotball – om mål, taktikk, angrep og forsvar, om superstjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen og om lovende profiler som Julie Blakstad. Om godt lederskap, inkludering, tapte kamper og viktige seiere – på og utenfor banen.

Fortellinger som reflekterer gamle fotballtradisjoner, og fortellinger som er tilpasset spillets nye fasetter, kvinnelige utøvere og en bredere fanskare.

Historiene om fotball forteller oss mye om samfunnet vi lever i. Norge er et land der både jenter og gutter skal kunne drømme om å bli verdens beste fotballspiller.

Drømmer starter med historier som treffer.