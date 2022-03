BLENDAHVIT REGJERING: – Minoriteter som en gang i tiden stemte Arbeiderpartiet, som for eksempel undertegnede som til og med har vært lokalt folkevalgt og representert partiet, kjenner oss ikke igjen i denne sammensettingen av statsråder, skriver Umar Ashraf.

Debatt

Vanlige (hvite) folks tur?

Da Hadia Tajik trakk seg som arbeids- og inkluderingsminister hadde Jonas Gahr Støre en mulighet til å gjenvinne tilliten til hele (!) befolkningen. Slik ble det ikke.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

UMAR ASHRAF, forfatter og samfunnsdebattant

Det har blitt uttrykt mange hjertesukk som følge av utfallet i «Tajik-gate». Blant annet skrev Dagsavisen på lederplass at Tajiks avgang «er en ulykke for landet, som i våre øyne kan ha mistet et av sine mest åpenbare statsministeremner».

Både innholdet i pendlersaken og skatteforholdene hennes, og håndteringen gjennom de siste ukene har resultert i at kanskje landets dyktigste politiker har måttet kaste inn håndkleet i denne omgang. Men det er ikke kun Tajiks håndtering av denne saken som står til stryk. Det ser det ut som at Arbeiderpartiet og særskilt statsminister Jonas Gahr Støre ikke forstår hva de mister, og hvem de skal erstatte.

Der hvor selv politiske motstandere ser ut til å forstå betydningen av representasjon, virker det som om Arbeiderpartiet fortsetter i sitt diskrimineringsblinde spor.

Vi var ikke langt inni Tajik-gate, før mediene begynte å lansere mulige erstattere – favorittene var bare majoritetsnordmenn. Og det var vel lov å håpe, at Støre som allerede i fjor høst ble utfordret på mangfoldsrepresentasjonen blant sine statsråder skulle gå noen runder i partiet, fremfor å lede landets mest etnisk homogene regjering på 15 år. Det fremstår som pussig at statsministeren ikke lykkes, all den tid vi vet at det er mer mangfold på stortinget nå enn noensinne.

I et forsøk på å forsvare sin homogene regjering, peker statsministeren på stortingspresidenten som har minoritetsbakgrunn. Men det mer avslørende finner vi i Støres eget resonnement som lyder; «Jeg hadde veldig gjerne ønsket at vi fortsatt hadde en eller flere statsråder med minoritetsbakgrunn. Det lyktes vi ikke med ved dette valget på bakgrunn av det vi trengte av kvalifikasjoner».

Så Arbeiderpartiet har ikke én eneste politiker med minoritetsbakgrunn som er kompetent nok til å være statsråd? Partiet som har haugevis av minoritetsnordmenn i partiapparatet. Så bekvemt å skylde det på kvalifikasjoner, når det egentlig står på egen vilje hos partiledelsen.

Vi er godt kjent med folk ansetter folk lik dem selv. I Norge er arbeidslivsdiskriminering godt dokumentert. Støres regjering viser også dette i praksis. Tenke seg det, i 2022 sier statsministeren at han ikke fant noen kvalifiserte med minoritetsbakgrunn i kanskje det partiet som har størst andel minoritetspolitikere.

I ukene som har gått har vi vært vitne til at Tajiks bakgrunn også brukes mot henne. Kall dem nettroll, men kommentarfeltene florerer av hat. Hennes muslimske bakgrunn trekkes inn, hennes pakistanske røtter gjøres til argument for å hate på henne. Kritikken rundt skattejuks er kun bunnlaget, på toppen smøres det på med rasistisk grums. Fair nok. En offentlig person må finne seg i hat og hets, det er dessverre slik det er blitt. Men det i seg selv er nettopp en grunn for at landets statsminister å gjøre som sin forgjenger Jens Stoltenberg.

Tajik er ikke kun et resultat av hardt arbeid. Med fare for å underkjenne hennes enorme arbeidskapasitet, politiske teft, kunnskap og kompetanse, er det ikke helt urettferdig å si at hun kom i sin høye posisjon også som et resultat av et parti som en gang turte å satse på unge talenter. Et parti som ga plass til folk med nye tanker, med andre erfaringer, og med innvandrerbakgrunn. Et parti som normaliserte annerledeshet gjennom handling.

Det er nettopp slik vi får politikere med erfaring, gjennom å gi dem posisjoner. Gjennom å utvide representasjonen rundt kongens bord. Det er vel slik demokratiet fungerer, at folk føler at de i maktkorridorene er som dem. Som folk flest. Som vanlige folk. Også at de er som nærmere hver femte borger i landet med innvandrerbakgrunn.

Minoriteter som en gang i tiden stemte Arbeiderpartiet, som for eksempel undertegnede som til og med har vært lokalt folkevalgt og representert partiet, kjenner oss ikke igjen i denne sammensettingen av statsråder. Mange har allerede meldt seg ut. Når Støre snakker om vanlige folk, forstår vi at det nå ikke lenger handler om oss «innvandrede».

Nå er det på tide at statsministeren gir tillit og rom til en ny generasjon av minoritetspolitikere. Det finnes nok av politiske talenter med minoritetsbakgrunn i Arbeiderpartiet, med lang fartstid og politisk erfaring. Spørsmålet er om Støre har det i seg å se verdien i dem?