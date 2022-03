Kommentar

Mannen som aldri ble tatt på alvor

Av Hans Petter Sjøli

Har Vladimir Putin virkelig forandret seg?

Var angrepet på Ukraina overraskende? Ja, og helt sjokkerende. Forskere og lekfolk måpte. Putin-regimet mente alvor. Oppstillingen av flere hundre tusen soldater var ingen øvelse, ingen lek – den gedigne ansamlingen var ikke kun et fugleskremsel mot uønsket vestlig innblanding i Russlands såkalte interessesfære.

De var der fordi ledelsen, Lederen, ville omkalfatre Europas sikkerhetspolitiske arkitektur. De, Han, ville gjenopprette Mor Russlands ære, ta hevn for 30 års ydmykelse etter Sovjetunionens fall. Ukraina var for regjeringen, Regenten, ikke bare en del av Russlands «legitime interessesfære», Ukraina var landet som ikke er et land, men en del av Russland. Imperiet.

I månedsvis ble verden advart. Verdens beste og mest avanserte overvåkningssystemer viste at Putins oppmarsj var av tydelig offensiv karakter. USAs og andre vestlige etterretningstjenester var helt klare, i lang tid i forveien: De gjør seg klar til å gå til angrep.

Mange, de fleste, trakk på skuldrene. «Selvsagt blir det ingen invasjon», ble det sagt med fynd og klem på morgenmøtet her på jobben, som om det var et helt utenkelig scenario, nærmest fremmanet av hysteriske amerikanere med den gamle og stotrende presidenten i spissen.

I visse lommer på venstresiden avviste man advarslene, og la heller skylden på Vesten. Rødts ungdomsparti fant det for godt å meddele at det først og fremst var USAs interesser som truet norsk sikkerhet. SVs representant i Stortingets presidentskap skrev at «Russland har erfaringer med angrep frå vest via Ukraina», og at «tanken om det kan skje igjen ikkje har blitt mindre aktuell etter de siste tiårenes utviding av USA si interessesfære». Lederskribenten i Klassekampen slo fast at det trolig handlet om amerikansk propaganda. Putin ville visst bare ha fred, han, og legitime sikkerhetsgarantier.

Og kanskje verst: Tidligere statsminister Thorbjørn Jagland hevdet at varslene om en russisk invasjon i Ukraina var «fake».

Ukraina var merkelig fraværende i analysene. Dette enorme landet som er delt i to av Dnipro-elven, landet som siden selvstendigheten i 1991 har vaklet på veien mot demokrati og rettsstat og frihet, alltid i den tidvis bekmørke skyggen av den mektige og hensynsløse storebroren i øst, der eks-KGB-offiseren Vladimir Putin etter hvert seilte opp som den nye hovedfiguren i den russiske maktpyramiden, der det kun er plass til én mann, og som, for å sikre denne plassen, må tilrane seg mer og mer personlig makt og med det: En innbilt uerstattelighet.

Putin, mannen som nå sitter alene øverst ved sine gigantiske og patetiske møtebord, og treffer sine beslutninger og intimiderer medarbeidere som ikke slutter rekkene med 100 prosent overbevisning og lydighet.

Vladimir Putin er fortsatt innhyllet i et slør av mystikk. Jeg har som mange andre politisk interesserte fulgt ham tett i 20 år. Jeg leste Anna Politkovskayas skremmende bok «Putins Russland» (2004) og hennes sterkt Putin-kritiske spalter, blant annet i norske Ny Tid med stadig økende bekymring. Senere slukte jeg den russisk-amerikanske Masha Gessens dystre biografi «Putin – mannen uten ansikt», utgitt i 2012, men ble ikke så veldig mye klokere på hvem denne skikkelsen egentlig er.

Men beskrivelsene var tydelig på dette:

Han er nådeløs. Han kan ikke stoles på. Han skyr ingen midler for å holde på makten. Og for å holde på makten, må man utøve makt. I Putins Russland virker det som om Putins egen makt er det eneste virkelige prosjektet.

Brysomme pengemenn? Vekk med dem. Brysomme FSB-agenter? Bort. Politiske opponenter? Bort, vekk – eventuelt, om de overlever, kast dem i fengsel basert på absurde tiltaler. Brysomme medier? Snart er det ingen av dem igjen.

7. oktober 2006, på Putins 54-årsdag, ble Anna Politkovskaja eliminert. Den uredde reporteren som dokumenterte overgrepene i Tsjetsjenia, den usedvanlig brutale krigen som for alvor forsterket Putins gryende autoritet i den russiske maktpyramiden, ble skutt og drept i heisen utenfor sin egen leilighet i Moskva. Om Putin selv sto bak? Hvem vet?

Men som diktator under utvikling svevde han over alle vannene i det stadig hardere, mer hensynsløse og ensrettede russiske samfunnet, der lyssky pengemakt og politisk makt ble stadig tettere knyttet sammen, der løgnen ble institusjonalisert, der brutal maktbruk overfor statens/Putins fiender ble legitimert, enten det var journalister, brysomme oligarker, politiske opponenter eller, ja, land. Georgia 2008, Ukraina 2014 og frem til i dag, med den avsindige omdreiningen med invasjonen 24. februar.

I 2013 intervjuet jeg sjakklegenden og den beske og svært aktive Putin-kritikeren Garry Kasparov i Oslo. Jeg spurte ham, for polemikkens skyld, om Russland under Putin på noe vis kunne kalles et demokrati, de avholder tross alt «valg» der borte. Kasparov la fjeset i tunge folder, satte sine morske, kaukasiske øyne i meg og nærmest spyttet tilbake: «Of course not!»

Kasparov har hatt rett om Putin hele veien. Han oppfordrer oss alle til å slutte å kalle ham Russlands «president». Han bør benevnes som det han er og har vært i mange år: Russlands diktator.

Det hører dessverre ikke med til sjeldenhetene at vestlige politikere og intellektuelle har lagt seg på rygg for diktatorer. Svermeriene for Stalin på 30-tallet og for Mao på 70-tallet er to eksempler på en moralsk-politisk kollaps blant folk som burde visst bedre.

Putin-diktaturet har også sine apologeter. Europas nasjonalkonservative har vist ham en påfallende respekt i mange år, og han er ofte blitt holdt opp som en «sterk» og «smart» leder i motsetning til «svake» og «woke» ledere i Vesten. Italienske Matteo Salvini spradet ved flere anledninger rundt med en Putin-T-skjorte, franske Marine Le Pen delte Putins «nye visjon» for verden, og den britiske Brexit-forkjemperen Nigel Farage kunne meddele at han beundret Putin mer enn noen andre verdensledere. Donald Trumps fascinasjon for herskeren i Kreml er alle kjent med.

Her hjemme har Carl I. Hagen-fløyen i Frp tråkket i samme spor. Putin var en leder å stole på i kampen mot islamismen, mente stortingsrepresentant Ulf Leirstein. Så sent som i 2018 stilte Hagen selv til intervju med den svært omstridte nyhetskanalen RT (tidligere Russia Today), der han sa at Vesten burde holde seg unna «Russlands bakgård» og anerkjenne Putins annektering av Krym-halvøya. Christian Tybring-Gjedde var også blant dem som reagerte på «den kraftige og kategoriske fordømmelsen av Putin», som han sa i et intervju med avisen Klassekampen i 2014, en avis på den andre siden av den politiske skalaen som ved flere anledninger har gitt USA og Vesten minst like stor del av ansvaret for den økte spenningen i øst. Frps mann i Nobelkomiteen, Asle Toje, skrev så sent som 21. februar at Russland har «legitime interesser» i konflikten.

Nå har de snudd på hælen, alle som en, og fordømmer invasjonen. Putin har endret seg, lyder omkvedet, «we’re dealing with another guy», hevder den republikanske senatoren og Trump-lojalisten Marco Rubio.

Mon det. Har Putin forandret seg? Er ikke det vi nå ser helt i tråd med mannens uttalelser og handlinger gjennom hans over 20 år lange virke som Russlands sterke mann? Ikke nødvendigvis selve invasjonen – selv de mest realitetsorienterte forskerne fikk «adrenalinsjokk» da russerne faktisk rykket inn – men tanke- og handlingsmønsteret som ligger bak? Hvorfor har man ikke tatt mannen på alvor? Hvorfor har så mange flørtet med diktatoren?

Dette er ikke tiden for å hovere, men det er hederlig når de som har tatt feil, erkjenner dette, der andre satser på at våset de en gang liret av seg allerede er gått i glemmeboken. Det er åpnet et nytt og beksvart kapittel i Europas historie, og vi tar alle feil av og til; det viktige nå er samhold og enhet i kampen mot Putins morderiske angrep på Ukraina og Ukrainas folk.

Men én lærdom bør likevel være at diktaturer – altså politiske systemer der lederen stadig tilraner seg mer personlig makt gjennom en stadig mer nådeløs undertrykking av motmakten – aldri er til å stole på. Det liberale demokratiet, med sin maktfordeling og maktspredning, sine frie medier og ytringsfrihet, er diktaturet politisk og moralsk overlegent.

Kampen står ikke mellom øst og vest, eller folk mot folk. Kampen står mellom diktatur og demokrati. Det er ikke russerne som går løs på ukrainerne. Invasjonen i Ukraina er diktatorens, Vladimir Putins, verk. Ansvaret for drapene, ødeleggelsene, flyktningstrømmene, det inntil videre ødelagte landet – ligger på hans, diktatorens, skuldre.

Måtte det til slutt bli en tyngde umulig å bære.